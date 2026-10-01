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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडप्रियंका चाहर चौधरी ने एक्स अंकित गुप्ता को बताया मैरिज मटेरियल, ब्रेकअप पर भी की बात

प्रियंका चाहर चौधरी ने एक्स अंकित गुप्ता को बताया मैरिज मटेरियल, ब्रेकअप पर भी की बात

प्रियंका चाहर चौधरी ने हाली ही में एक पॉडकास्ट में अंकित गुप्ता के साथ अपने रिश्ते और दूरी पर खुलकर बात की. उन्होंने अंकित को मैरिज मटेरियल बताया, लेकिन अलग होने के फैसले पर कोई पछतावा नहीं जताया.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 01 Oct 2026 10:57 AM (IST)
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प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता की जोड़ी टीवी की उन जोड़ियों में से है, जिनका रिश्ता हमेशा दोस्ती और प्यार के बीच अटका रहा. दोनों ने कभी खुलकर अपने रिश्ते के बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन उडारियां और बिग बॉस 16 में उनकी नजदीकियों को देखते हुए उनकी डेटिंग की चर्चा होने लगी.

अब सालों बाद प्रियंका ने अंकित से अलग होने पर खुलकर बात की है और आज भी उन्हें बहुत अच्छा इंसान और शादी के लायक बताया है. हाल ही में प्रियंका चाहर चौधरी बालाजी टेलीफिल्म्स के पॉडकास्ट ‘ऑनेस्ट्ली, वाय नॉट?’ में बतौर गेस्ट पहुंची. इस पॉडकास्ट में उन्होंने अपने एक्स अंकित गुप्ता के साथ अपने रिश्ते को लेकर बात की.

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प्रियंका ने अंकित को कहा मैरिज मटेरियल

पॉडकास्ट के रैपिड फायर राउंड में प्रियंका से पूछा गया कि अभिषेक मल्हान, नामिक पॉल और अंकित गुप्ता में से वे किसको मारना चाहेंगी, किसके साथ हुकअप करेंगी और किससे शादी करना पसंद करेंगी. तब प्रियंका ने शादी के लिए अंकित को चुना.

प्रियंका ने अंकित के लिए कहा कि वो एक अच्छा लड़का है, हां वो मैरिड मेटिरियल है. इसके बाद उनसे ये पूछा गया कि उन दोनों ने एक-दूसरे से बात करना बंद क्यों कर दिया. इस पर उन्होंने कहा, ‘ये मेरी और उसके बीच की बात है. कोई एक कारण नहीं बताया जा सकता. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दोनों के साथ में होने पर ही एक-दूसरे के साथ रिश्ता अच्छा हो.’

हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें अंकित से अलग होने का पछतावा है और अगर अंकित की जिंदगी में कोई लड़की आती है, तो क्या उन्हें फर्क पड़ेगा, तब उन्होंने साफ कर दिया कि उन्हें इस बात का पछतावा भी नहीं है. उन्होंने कहा, ‘मुझे अपनी जिंदगी में लिए किसी भी फैसले का कोई पछतावा नहीं है और अंकित की लाइफ में कोई आएगा या नहीं ये तय करने वाली मैं कोई नहीं होती. एक्स को एक्स रेहने दो.’

उड़ारियां से शुरू हुई कहानी

दोनों की पहली मुलाकात टीवी शो उड़ारियां के सेट पर हुई थी. शो में प्रियंका तेजो और अंकित फतेह बने थे. ऑनस्क्रीन जोड़ी तो हिट हुई ही, साथ ही ऑफस्क्रीन दोस्ती भी सुर्खियों में आ गई. शुरू से ही दोनों ने अपने रिश्ते पर कुछ साफ नहीं कहा. 2022 में अंकित ने कहा था कि दोनों के बीच खास बॉन्ड है, पर वो इसे दोस्ती से ज्यादा नाम नहीं देना चाहते. उन्होंने कहा था कि उनके रिश्ते में कोई टैग, कोई उम्मीद और कोई डिमांड नहीं है.

aप्रियंका चाहर चौधरी ने एक्स अंकित गुप्ता को बताया मैरिज मटेरियल, ब्रेकअप पर भी की बात

बिग बॉस 16 में और करीब आए

इसके बाद दोनों बिग बॉस 16 में साथ नजर आए थे. घर के अंदर एक-दूसरे की केयर और दोस्ती ने फैंस का खूब ध्यान खींचा. यहीं से इनकी प्रियांकित वाली फैन फॉलोइंग और इनकी डेटिंग की खबरों को और हवा मिल गई.

शो के बाद भी दोनों साथ नजर आते रहे. अंकित ने भी कहा था कि बिग बॉस के घर में उनकी बॉन्डिंग मजबूत हुई और वो प्रियंका से सब कुछ शेयर कर सकते हैं. प्रियंका ने भी अंकित को परिवार जैसा करीब बताया था. एक बार दोनों की शादी की अफवाह भी उड़ी थी, पर प्रियंका ने साफ कह दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है.

2025 में अचानक ब्रेकअप की खबरें

मार्च 2025 में दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया. इसके बाद ब्रेकअप की चर्चा तेज हो गई. उस वक्त किसी ने वजह नहीं बताई थी. इसी दौरान अंकित ने वो प्रोजेक्ट भी छोड़ दिया जिसमें वो प्रियंका के साथ आने वाले थे. उन्होंने कहा कि वो काम के लिए तैयार नहीं हैं और थोड़ा ब्रेक चाहते हैं. हालांकि उन्होंने इसकी वजह ब्रेकअप को नहीं बताया था.

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 01 Oct 2026 10:57 AM (IST)
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