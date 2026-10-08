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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनाना पाटेकर के मौत की वजह: सीने में तेज दर्द और फिर कार्डियक अरेस्ट... 45 मिनट तक ICU में जूझते रहे डॉक्टर्स

नाना पाटेकर के मौत की वजह: सीने में तेज दर्द और फिर कार्डियक अरेस्ट... 45 मिनट तक ICU में जूझते रहे डॉक्टर्स

नाना पाटेकर अब इस दुनिया में नहीं रहे. उनका सुबह 5 बजकर 20 मिनट पर निधन हो गया. नाना पाटेकर के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 08 Oct 2026 09:15 AM (IST)
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दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर का गुरुवार सुबह 5 बजकर 20 मिनट पर निधन हो गया. नाना पाटेकर को कार्डियक अरेस्ट आया था. मणिपाल हॉस्पिटल के चीफ ऑफ ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, डॉ. शेखर सालकर ने बताया कि नाना पाटेकर को लगातार 45 मिनट तक CPR देने के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. मेडिको-लीगल केस (MLC) दर्ज किया गया है. नाना पाटेकर का पोस्टमार्टम किया जाएगा.

बता दें कि नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 को हुआ था. वो महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करते हैं. नाना पाटेकर को अपनी दमदार अदाकारी और अलग तरह के किरदारों को करने के लिए जाना जाता है. नाना पाटेकर को 3 बार नेशनल अवॉर्ड मिला है. उन्हें फिल्म 'नटसम्राट', 'वजूद', 'वेलकम', 'यशवंत', 'अब तक छप्पन' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. 

नाना पाटेकर ने 1978 में बॉलीवुड डेब्यू किया था. वो फिल्म 'गमन' में दिखे थे. फिल्म को मुजफ्फर अली ने डायरेक्ट किया. फिल्म में फारूक शेख और स्मिता पाटिल लीड रोल में थे. नान पाटेकर को पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया. सिनेमा और आर्ट्स के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें 2013 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था. 2016 में मराठी फिल्म 'नटसम्राट' के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला.

नाना पाटेकर को आखिरी बार फिल्म 'सुबेदार' में कैमियो रोल में देखा गया. वहीं वो शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' में भी दिखे थे. इस फिल्म में वो इस्माइल खान के रोल में थे. 2025 में वो फिल्म 'हाउसफुल 5' में दिखे थे. नाना पाटेकर ने सिंगिंग में भी किस्मत आजमाई है. उन्होंने फिल्म 'यशवंत', 'वजूद' और 'आंच' में प्लेबैक सिंगिंग की.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 08 Oct 2026 07:48 AM (IST)
Tags :
Nana Patekar
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