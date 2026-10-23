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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजिस गाने ने बनाया स्टार, उसके लिए पहली पसंद नहीं थीं मलाइका अरोड़ा, कभी रहती थीं एक कमरे के घर में

जिस गाने ने बनाया स्टार, उसके लिए पहली पसंद नहीं थीं मलाइका अरोड़ा, कभी रहती थीं एक कमरे के घर में

बॉलीवुड में अपने डांस से खास पहचान रखने वाली मलाइका अरोड़ा ने अपनी पर्सनल लाइफ से भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं. एक्ट्रेस आज अपना 53वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 23 Oct 2026 07:14 AM (IST)
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बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस न सिर्फ अपनी एक्टिंग से बल्कि अपने डांस से भी पहचान बनाती हैं. इसके सबसे बड़े उदाहरणों में से एक हैं मलाइका अरोड़ा. मलाइका अपने बेहतरीन डांस के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने कई शानदार गाने दिए हैं. आइए आज एक्ट्रेस के बर्थडे पर उनसे जुड़ी कुछ खास बातें जानते हैं. 

कभी एक कमरे के घर में रहती थीं मलाइका 

मलाइका का जन्म महाराष्ट्र के ठाणे में 23 अक्टूबर 1973 को हुआ था. एक्ट्रेस आज 53 साल की हो चुकी हैं. एक्ट्रेस का बचपन आर्थिक तंगी में बीता. उन्होंने एक रियलिटी शो पर कहा था कि कभी वो अपने परिवार के साथ एक कमरे के छोटे से घर में रहती थीं. बॉलीवुड में आने से पहले एक्ट्रेस ने MTV इंडिया में बतौर वीडियो जॉकी काम किया.

'छैयां छैयां' के लिए नहीं थीं पहली पसंद

मलाइका का सपना स्कूल टीचर या प्रोफेसर बनने का था, लेकिन वो ग्लैमर वर्ल्ड में आ गईं. उन्हें साल 1998 की फिल्म 'दिल से' के गाने 'छैयां छैयां' से रातोंरात स्टारडम हासिल हुआ. लेकिन, वो इस गाने के लिए पहली पसंद नहीं थीं. इसके लिए पहले शिल्पा शेट्टी और शिल्पा शिरोडकर जैसी एक्ट्रेस को अप्रोच किया गया था. 

अरबाज से 17 साल बाद तलाक, अर्जुन को 6 साल किया डेट

मलाइका ने अपनी पर्सनल लाइफ से भी काफी सुर्खियां बटोरीं. 1993 में एक कॉफी एड की शूटिंग के वक्त उनकी मुलाकात अरबाज खान से हुई. इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और 1998 में शादी रचा ली. कपल का एक बेटा भी हैं. हालांकि 2017 में दोनों का तलाक हो गया.

अरबाज से तलाक लेने के बाद मलाइका खुद से 12 साल छोटे अर्जुन कपूर के साथ रिश्ते में आईं. ये रिश्ता भी काफी चर्चा में रहा. हालांकि करीब 6 साल बाद साल 2024 में दोनों का ब्रेकअप हो गया.

कितनी अमीर हैं मलाइका अरोड़ा?

'छैयां छैयां' के अलावा मलाइका के 'मुन्नी बदनाम हुई', 'अनारकली डिस्को चली', 'पांडे जी सीटी', 'गुर नालों इश्क मीठा', 'माही वे' जैसे गाने भी काफी चर्चा में रहे हैं. कभी छोटे से घर में रहने वाली मलाइका अब काफी अमीर हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ करीब 100 करोड़ रुपये है. एक गाने के लिए 2 करोड़ तक लेने वाली मलाइका का मुंबई में 14 करोड़ का घर है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 23 Oct 2026 07:14 AM (IST)
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