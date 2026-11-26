अभिनेता शाहरुख खान बड़े पर्दे पर तीन साल के लंबे इंतजार के बाद कमबैक कर रहे हैं. उनकी फिल्म 'किंग' का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. फिल्म की रिलीज की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. इसी बीच किंग के रनटाइम का भी खुलासा हो गाया है. आइए जानते हैं कि शारुख की ये एक्शन से भरपूर मूवी कितनी लंबी होने वाली है?

शाहरुख खान की 'किंग' के रनटाइम का हुआ खुलासा

'किंग' के रनटाइम को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स में फिल्म के रनटाइम को लेकर दावा किया जा रहा है. मशहूर अमेरिकन मूवी टिकटिंग वेबसाइट 'फैंडैंगो' (Fandango) की माने तो किंग का रनटाइम 3 घंटे और 17 मिनट का है.

20 साल में पहली बार 3 घंटे लंबी होगी शाहरुख की कोई फिल्म

किंग के इस रनटाइम पर अगर फाइनल मुहर लग जाती है तो ये 20 साल में पहला मौका होगा जब शाहरुख खान की कोई फिल्म 3 घंटे से ज्यादा लंबी होगी. उनकी आखिरी तीन घंटे से ज्यादा लंबी फिल्म 'कभी अलविदा ना कहना' है. साल 2006 में आई इस मूवी का रनटाइम 3 घंटे 13 मिनट था. फिल्म को दिग्गज फिल्ममेकर करण जौहर ने डायरेक्ट किया था.

शाहरुख की 3 घंटे से ज्यादा लंबी कुछ चर्चित फिल्में

शाहरुख खान ने अपने 34 साल के बॉलीवुड करियर में ऐसी कई फिल्मों में काम किया है जिनकी लंबाई 3 घंटे से ज्यादा रही है. इस लिस्ट में उनकी सबसे चर्चित फिल्में 'कभी खुशी कभी गम', 'मोहब्बतें' 'देवदास', 'स्वदेस', 'वीर जारा', 'कल हो ना हो' आदि हैं.

हालांकि आपको बता दें कि उनके करियर की सबसे कमाऊ फिल्म 'जवान' (2023) का रनटाइम 2 घंटे 49 मिनट और दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म 'पठान' (2023) का रनटाइम 2 घंटे 26 मिनट था.

कब आएगा ट्रेलर, कब रिलीज होगी 'किंग'?

किंग में शाहरुख खान के साथ उनकी बेटी सुहाना खान भी नजर आएंगी. वहीं अभिषेक बच्चन इसमें निगेटिव रोल निभा रहे हैं. इन कलाकारों के अलावा किंग का हिस्सा रानी मुखर्जी, जैकी श्रॉफ, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, राघव जुयाल, अभय वर्मा, अरशद वारसी और जयदीप अहलावत भी हैं. वहीं करीना कपूर खान 'डैडी कूल' गाने में दिखाई देंगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक किंग का ट्रेलर 14 दिसंबर को आएगा. वहीं फिल्म 24 दिसंबर को रिलीज होगी.