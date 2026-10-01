Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडएडवांस बुकिंग: ओपनिंग डे पर 'दृश्यम 3' का धमाका, तोड़ा इन 12 फिल्मों का रिकॉर्ड

एडवांस बुकिंग: ओपनिंग डे पर 'दृश्यम 3' का धमाका, तोड़ा इन 12 फिल्मों का रिकॉर्ड

'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है. फिल्म ने एडवांस बुकिंग में 30 करोड़ की कमाई कर ली है. इसी के साथ कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 01 Oct 2026 05:58 PM (IST)
Preferred Sources

अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए तैयार है. फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है. एडवांस बुकिंग में फिल्म धमाका कर रही है. फिल्म ने ओपनिंग डे पर 20 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के कलेक्शन पर. 

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने साढ़े 5 बजे तक ओपनिंग डे पर ब्लॉक सीट के साथ 23.69 करोड़ की कमाई कर ली है. वहीं बिना ब्लॉक सीट के फिल्म ने 20.06 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म के 6.48 लाख टिकट बिक गए हैं. फिल्म को 13,466 शोज मिल चुके हैं. वहीं फिल्म को 21 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिल गई है. फिल्म के 22 शोज सोल्ड आउट हो गए हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
2 अक्टूबर के नए बॉक्स ऑफिस 'किंग' बनेंगे अजय देवगन! खतरे में ऋतिक रोशन का 7 साल पुराना रिकॉर्ड
2 अक्टूबर के नए 'किंग' बनेंगे अजय देवगन! खतरे में ऋतिक का 7 साल पुराना रिकॉर्ड
बॉलीवुड
इस फ्राइडे 'दृश्यम 3' का साउथ की 5 फिल्मों से महाक्लैश, बॉक्स ऑफिस पर उठेगा बवंडर?
इस फ्राइडे 'दृश्यम 3' का साउथ की 5 फिल्मों से महाक्लैश, बॉक्स ऑफिस पर उठेगा बवंडर?
बॉलीवुड
समंदर किनारे गर्लफ्रेंड सबा संग रोमांटिक हुए ऋतिक रोशन, एक्स वाइफ सुजैन ने कहा ये
समंदर किनारे गर्लफ्रेंड सबा संग रोमांटिक हुए ऋतिक रोशन, एक्स वाइफ सुजैन ने कहा ये
बॉलीवुड
अब ओटीटी पर आ रही अक्षय-सैफ की 'हैवान', जानें कब और कहां देगी दस्तक?
अब ओटीटी पर आ रही अक्षय-सैफ की 'हैवान', जानें कब और कहां देगी दस्तक?

इसी के साथ फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों के ओपनिंग डे के कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 

'दृश्यम 3' ने तोड़ा इन 12 फिल्मों का रिकॉर्ड

1- वेलकम टू द जंगल- 19.4  करोड़  
2- भूत बंगला- 18.31 करोड़
3- द ओडिसी- 16.7 करोड़
4- राजा शिवाजी- 12.4 करोड़ हिंदी
5- कॉकटेल 2- 14.1 करोड़
6- धमाल 4- 15.5 करोड़
7- है जवानी तो इश्क होना है- 8.65 करोड़ 
 8- इक्कीस- 7.28 करोड़
 9-अल्फा- 9.25 करोड़ 
 10- ओ रोमियो- 9.01 करोड़ 
11- मर्दानी 3- 4 करोड़ 
 12- पति पत्नी और वो दो- 4.38 करोड़

ये भी पढ़ें- समंदर किनारे गर्लफ्रेंड सबा संग रोमांटिक हुए ऋतिक रोशन, एक्स वाइफ सुजैन ने कहा ये

फिल्म में दिखेंगे ये स्टार्स

फिल्म को अभिषेक पाठक ने डायरेक्ट किया है. फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 30 मिनट है. फिल्म में अजय देवगन, तबु, श्रिया सरन, इशिता दत्ता, जयदीप अहलावत और प्रकाश राज जैसे स्टार्स हैं. फिल्म में अक्षय खन्ना भी होने वाले थे. लेकिन शूटिंग से एक हफ्ते पहले ही एक्टर ने फिल्म छोड़ दी थी. अजय की इस फिल्म को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के ओपनिंग डे पर 50 करोड़ तक का कलेक्शन करने की खबरें हैं. अगर फिल्म ऐसा करेगी तो ये अजय देवगन केे करियर की हाइएस्ट ओपनर बन जाएगी.

फिल्म के पहले दोनों पार्ट्स को भी फैंस ने काफी पसंद किया था. फिल्म का जॉनर क्राइम, ड्रामा, मिस्ट्री और थ्रिलर है. 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 01 Oct 2026 05:58 PM (IST)
Tags :
Drishyam 3
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
2 अक्टूबर के नए बॉक्स ऑफिस 'किंग' बनेंगे अजय देवगन! खतरे में ऋतिक रोशन का 7 साल पुराना रिकॉर्ड
2 अक्टूबर के नए 'किंग' बनेंगे अजय देवगन! खतरे में ऋतिक का 7 साल पुराना रिकॉर्ड
बॉलीवुड
इस फ्राइडे 'दृश्यम 3' का साउथ की 5 फिल्मों से महाक्लैश, बॉक्स ऑफिस पर उठेगा बवंडर?
इस फ्राइडे 'दृश्यम 3' का साउथ की 5 फिल्मों से महाक्लैश, बॉक्स ऑफिस पर उठेगा बवंडर?
बॉलीवुड
समंदर किनारे गर्लफ्रेंड सबा संग रोमांटिक हुए ऋतिक रोशन, एक्स वाइफ सुजैन ने कहा ये
समंदर किनारे गर्लफ्रेंड सबा संग रोमांटिक हुए ऋतिक रोशन, एक्स वाइफ सुजैन ने कहा ये
बॉलीवुड
अब ओटीटी पर आ रही अक्षय-सैफ की 'हैवान', जानें कब और कहां देगी दस्तक?
अब ओटीटी पर आ रही अक्षय-सैफ की 'हैवान', जानें कब और कहां देगी दस्तक?
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: कबीर-मायरा का बड़ा कदम! घर से भागकर आए मुंबई, तलाश में दर-दर भटके अभिरा-अरमान
Bollywood News: अक्टूबर में फिल्मों का महा क्लैश, स्टार पावर से बॉक्स ऑफिस गरम (01.10.26)
पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
गुजरात
पायलट स्मित मच्छार को मिलेगा विशिष्ट गुजरात गरिमा पुरस्कार, CM ने की घोषणा
पायलट स्मित मच्छार को मिलेगा विशिष्ट गुजरात गरिमा पुरस्कार, CM ने की घोषणा
क्रिकेट
वेस्टइंडीज टी20 सीरीज से वॉशिंगटन सुंदर बाहर, BCCI ने किया रिप्लेसमेंट का एलान
वेस्टइंडीज टी20 सीरीज से वॉशिंगटन सुंदर बाहर, BCCI ने किया रिप्लेसमेंट का एलान
बॉलीवुड
इस फ्राइडे 'दृश्यम 3' का साउथ की 5 फिल्मों से महाक्लैश, बॉक्स ऑफिस पर उठेगा बवंडर?
इस फ्राइडे 'दृश्यम 3' का साउथ की 5 फिल्मों से महाक्लैश, बॉक्स ऑफिस पर उठेगा बवंडर?
इंडिया
'SIR पर किसी का नहीं था ध्यान, मैंने शुरू...', ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
'SIR पर किसी का नहीं था ध्यान, मैंने शुरू...', ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
शिक्षा
बिहार में एक यूनिवर्सिटी पर 10.3 लाख छात्रों का बोझ, रिपोर्ट में खुलासा
बिहार में एक यूनिवर्सिटी पर 10.3 लाख छात्रों का बोझ, रिपोर्ट में खुलासा
ऑटो
Dzire से Exter तक, ये हैं बजट में 5 शानदार Automatic Cars
Dzire से Exter तक, ये हैं बजट में 5 शानदार Automatic Cars
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: ओपी राजभर-अखिलेश के बीच तू-तू-मैं-मैं, नथवानी, रामगोपाल, INDIA पर भिड़े दोनों नेता
UP: ओपी राजभर-अखिलेश के बीच तू-तू-मैं-मैं, नथवानी, रामगोपाल, INDIA पर भिड़े दोनों नेता
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget