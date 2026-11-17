बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर काफी तगड़ी कमाई की थी. फिल्म को दर्शकों से जबरदस्त प्यार मिला था. हालांकि 2027 के ग्रैमी अवॉर्ड्स में फिल्म को निराशा झेलनी पड़ी है. मेकर्स को उम्मीद थी कि 'धुरंधर 2' ग्रैमी अवॉर्ड्स में कमाल करेगी. लेकिन, धुरंधर 2 का सपना धरा का धरा रह गया. फिल्म के किसी भी गाने को नॉमिनेशन तक नहीं मिल पाया.

अलग-अलग कैटिगरी में सबमिट किए थे 8 गाने

धुरंधर और धुरंधर 2 जैसी फिल्मों के साथ-साथ फैंस को इनके गाने भी खूब पसंद आये थे. देश-विदेश में धुरंधर के गानों पर जमकर रील्स भी बनी. हालांकि इंटरनेशनल मंच पर गानों के मामले में धुरंधर 2 रेस से बाहर हो गई. मेकर्स ने अलग-अलग कैटिगरी में आठ गाने सबमिट किए थे. हालांकि 16 नवंबर को घोषित किए गए नॉमिनेशंस में एक भी गाना शामिल नहीं हो सका. इससे मेकर्स के साथ-साथ भारतीय फैंस को भी बड़ा झटका लगा है.

इन गानों को किया था सबमिट

धुरंधर 2 के गाने अलग-अलग सिंगर्स ने गाए थे और इन्हें संगीत देने का काम किया था शाश्वत सचदेव ने. संगीत और गानों को दर्शकों ने काफी पसंद किया. लेकिन, जब ग्रैमी अवॉर्ड्स 2027 में गानों के जगह बनाने की बात आई तो धुरंधर 2 खाली हाथ रह गई.

बता दें कि 'आरी आरी' (बेस्ट एशियन पॉप म्यूज़िक परफॉरमेंस), 'जाइए सजना' ('बेस्ट पॉप डुओ/ग्रुप परफॉरमेंस'), 'फिर से' (बेस्ट सॉन्ग रिटन फॉर विज़ुअल मीडिया), 'जान से गुज़रते हैं' और 'कन्हैया' (बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक परफॉरमेंस), 'मन अटक्या - डेस्टिनी' को बेस्ट रैप परफॉरमेंस कैटिगरी में भेजा गया था. जबकि पूरी फिल्म का साउंडट्रैक एल्बम (बेस्ट कंपाइलेशन साउंडट्रैक फॉर विजुअल मीडिया) सहित टोटल 9 एंट्रीज मेकर्स ने भेजी थी. लेकिन, किसी भी कैटिगरी में कोई भी नॉमिनेशन हासिल नहीं हो पाया.

धुरंधर के दोनों पार्ट ने कमाए थे 3100 करोड़ से ज्यादा

धुरंधर दिसंबर 2025 में रिलीज हुई थी. रणवीर सिंह की मुख्य भूमिका वाली इस मूवी का डायरेक्शन आदित्य धर ने किया था. पहले पार्ट ने दुनियाभर में 1,354.84 कोड रुपये का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन किया. वहीं दूसरे पार्ट ने मार्च 2026 में दस्तक दी थी. इसने पहले पार्ट से भी ज्यादा तगड़ी कमाई की. धुरंधर 2 की टोटल वर्ल्डवाड ग्रॉस कमाई 1,852.44 करोड़ रुपये रही. दोनों पार्ट का कलेक्शन 3100 करोड़ रुपये से ज्यादा रहा.