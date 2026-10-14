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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकंगना रनौत को मिली बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 'क्वीन फॉरएवर' की रिलीज पर रोक से इनकार

कंगना रनौत को मिली बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 'क्वीन फॉरएवर' की रिलीज पर रोक से इनकार

फैंटम स्टूडियोज ने जियोस्टार और कंगना रनौत की फिल्म पर रोक के लिए याचिका दायर की थी. हालांकि इस मामले में उसे राहत नहीं मिली है और कंगना की फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ हो चुका है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 14 Oct 2026 05:29 PM (IST)
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कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म 'क्वीन फॉरएवर' पर रोक के लिए फैंटम स्टूडियोज ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. हालांकि हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कंगना की फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया. इस मामले में जस्टिस संदीप मार्ने की सिंगल-जज बेंच ने सुनवाई की. जबकि कंगना की साल 2014 में आई हिट फिल्म 'क्वीन' के को-प्रोड्यूसर और फैंटम स्टूडियोज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को राहत नहीं मिली.

जानिए क्या है मामला?

साल 2014 में आई कंगना की फिल्म क्वीन को फैंटम स्टूडियोज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया था. वहीं हाल ही में कंगना ने जियोस्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ 'क्वीन फॉरएवर' फिल्म पर काम शुरू किया था. इसके बाद विवाद की शुरुआत हुई. दरअसल फैंटम स्टूडियोज का कहना था कि 'क्वीन' से जुड़े सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में उसकी भी 50 परसेंट की हिस्सेदारी है.

फैंटम स्टूडियोज का आरोप था कि उससे इजाजत लिए बिना कंगना रनौत और जियोस्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 'क्वीन फॉरएवर' का ऐलान करते हुए उस पर काम शुरू कर दिया. आरोप ये भी था कि उसके द्वारा कभी क्वीन के सीक्वल अडैप्टेशन या उससे जुड़े किसी अन्य काम के लिए सहमति नहीं दी गई थी. हालांकि बाद में एक बयान में जियोस्टार ने कहा था कि क्वीन फॉरएवर, क्वीन का सीक्वल नहीं है. बल्कि ये एक नई और फ्रेश कहानी है और इसका क्वीन से कोई लेना-देना नहीं है. 

फिर कोर्ट तक पहुंचा मामला

अप्रैल 2026 में जियोस्टार को फैंटम स्टूडियोज द्वारा नोटिस भी भेजे गए थे. इसके बाद जियोस्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर फैंटम स्टूडियोज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 250 करोड़ रुपये का मुकदमा भी दायर किया था और जियोस्टार की फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. हालांकि उसे अब हाई कोर्ट की तरफ से झटका लगा है.

2027 में रिलीज हो सकती है 'क्वीन फॉरएवर'

हाई कोर्ट के इस कदम के बाद अब क्वीन फॉरएवर की रिलीज का रास्ता साफ हो चुका है. उम्मीद है कि ये मूवी साल 2027 तक रिलीज हो सकती है. इसकी शूटिंग खत्म हो चुकी है और फिलहाल फिल्म का पोस्ट-प्रोडक्शन का काम चल रहा है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 14 Oct 2026 05:17 PM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut
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