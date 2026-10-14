कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म 'क्वीन फॉरएवर' पर रोक के लिए फैंटम स्टूडियोज ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. हालांकि हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कंगना की फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया. इस मामले में जस्टिस संदीप मार्ने की सिंगल-जज बेंच ने सुनवाई की. जबकि कंगना की साल 2014 में आई हिट फिल्म 'क्वीन' के को-प्रोड्यूसर और फैंटम स्टूडियोज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को राहत नहीं मिली.

जानिए क्या है मामला?

साल 2014 में आई कंगना की फिल्म क्वीन को फैंटम स्टूडियोज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया था. वहीं हाल ही में कंगना ने जियोस्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ 'क्वीन फॉरएवर' फिल्म पर काम शुरू किया था. इसके बाद विवाद की शुरुआत हुई. दरअसल फैंटम स्टूडियोज का कहना था कि 'क्वीन' से जुड़े सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में उसकी भी 50 परसेंट की हिस्सेदारी है.

फैंटम स्टूडियोज का आरोप था कि उससे इजाजत लिए बिना कंगना रनौत और जियोस्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 'क्वीन फॉरएवर' का ऐलान करते हुए उस पर काम शुरू कर दिया. आरोप ये भी था कि उसके द्वारा कभी क्वीन के सीक्वल अडैप्टेशन या उससे जुड़े किसी अन्य काम के लिए सहमति नहीं दी गई थी. हालांकि बाद में एक बयान में जियोस्टार ने कहा था कि क्वीन फॉरएवर, क्वीन का सीक्वल नहीं है. बल्कि ये एक नई और फ्रेश कहानी है और इसका क्वीन से कोई लेना-देना नहीं है.

फिर कोर्ट तक पहुंचा मामला

अप्रैल 2026 में जियोस्टार को फैंटम स्टूडियोज द्वारा नोटिस भी भेजे गए थे. इसके बाद जियोस्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर फैंटम स्टूडियोज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 250 करोड़ रुपये का मुकदमा भी दायर किया था और जियोस्टार की फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. हालांकि उसे अब हाई कोर्ट की तरफ से झटका लगा है.

2027 में रिलीज हो सकती है 'क्वीन फॉरएवर'

हाई कोर्ट के इस कदम के बाद अब क्वीन फॉरएवर की रिलीज का रास्ता साफ हो चुका है. उम्मीद है कि ये मूवी साल 2027 तक रिलीज हो सकती है. इसकी शूटिंग खत्म हो चुकी है और फिलहाल फिल्म का पोस्ट-प्रोडक्शन का काम चल रहा है.