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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमस्ती और पागलपन से भरा था ‘नई नवेली’ का सेट, डायरेक्टर बालाजी मोहन ने शेयर किया एक्सपीरियंस

मस्ती और पागलपन से भरा था ‘नई नवेली’ का सेट, डायरेक्टर बालाजी मोहन ने शेयर किया एक्सपीरियंस

‘नई नवेली’ के सेट पर कास्ट और क्रू ने खूब मस्ती की और फिल्म बनाने के हर पल को एंजॉय किया. डायरेक्टर बालाजी मोहन ने सेट के अपने मजेदार एक्सपीरियंस और फिल्म की शूटिंग से जुड़ी यादें शेयर कीं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 07 Oct 2026 09:38 PM (IST)
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यामी गौतम धर स्टारर फिल्म 'नई नवेली' के सेट पर जबरदस्त मस्ती, हंसी और फुल ऑन फैमिली वाइब का माहौल था, क्योंकि फिल्म की कास्ट और क्रू ने अवस्थी परिवार की अनोखी दुनिया और किरदारों में जान फूंकने की प्रक्रिया को बेहद एंजॉय किया. अब सोचिए अगर टीम को फिल्म को बनाने में इतना मजा आया, तो दर्शकों को इस तरह की जबरदस्त कहानी को बड़े स्क्रीन पर देखने में कितना मजा आएगा.

फिल्म में दिखेगा फैमिली एंटरटेनमेंट

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अमेजन MGM स्टूडियोज और कलर येलो की नई नवेली फिल्म लार्जर देन लाइफ एक्शन के साथ कभी भी सामने आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स और जबरदस्त फैमिली एंटरटेनमेंट को साथ लेकर आ रही है. कहना गलत नहीं होगा की नई नवेली फिल्म इस दशहरा आपके परिवार के लिए एक पैसा वसूल एक्सपीरियंस होने वाली है. 

ट्रेलर लॉन्च इवेंट में डायरेक्टर बालाजी मोहन ने इसी बात का जिक्र किया और होने वाली मस्ती की यादों को ताजा करते हुए बताया कि किस तरह से उन्होंने ‘नई नवेली’ के सेट पर हर दिन को एंजॉय किया, मेरा मतलब है, एक बार जब आप ट्रेलर भी देखेंगे, तो आपको सेट पर हर दिन होने वाली क्रेजीनेस नजर आएगी. 

सभी लोगों, एक्टर्स, कास्ट, क्रू और हर किसी के साथ फिल्म बनाते हुए बहुत मजा आया. हर दिन सामने आने वाली चुनौतियां भी चुनौतियां नहीं लगती थीं, क्योंकि हम सब इतना ज्यादा मजा कर रहे थे. अगर ऑडियंस को फिल्म देखते हुए उसका आधा भी मजा आया, जितना हमें इसे बनाते समय आया था, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी को फिल्म उतनी ही पसंद आएगी. इन सभी लोगों के साथ काम करना बहुत अच्छा रहा और उन्हें कंट्रोल करना कोई मुश्किल काम नहीं था. मैं भी उनके साथ बस मजे कर रहा था.

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 यामी गौतम का दिखेगा नया अंदाज

नई नवेली में यामी गौतम कभी ना देखे गए अवतार में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म के साथ वह दर्शकों के सामने भारत की अपनी फैंटेसी फैमिली एंटरटेनर लेकर आ रही हैं, जो खुद में मस्ती के साथ मिस्ट्री, एक्शन और खूब सारा मसाला एंटरटेनमेंट लिए हुए है. 

दशहरा से पहले 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघर में दस्तक देने जा रही यह फिल्म इस फेस्टिवल सीजन में मस्ती, फैंटेसी और जबरदस्त सिल्वर स्क्रीन एक्सपीरियंस को देने के लिए तैयार है और यही बातें इसे दर्शकों के लिए एक परफेक्ट फैमिली आउटिंग वाली फिल्म बन रही है. 

फिल्म की टीम

फिल्म को बालाजी मोहन ने डायरेक्ट किया है, जबकि इसकी कहानी हिमांशु शर्मा और दिव्य निधि शर्मा ने लिखी है. फिल्म में अड्डिनाथ एम. कोठारे, अनुराग ठाकुर, सुनीता राजवार, मीता वशिष्ठ, आदित्य कुलश्रेष्ठ, सुस्मिता मुखर्जी और प्रतीक पचौरी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. जबकि, इसे आनंद एल. राय और हिमांशु शर्मा द्वारा प्रोड्यूस किया गया है. नई नवेली का म्यूजिक जी. वी. प्रकाश कुमार ने दिया है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 07 Oct 2026 09:38 PM (IST)
Tags :
Balaji Mohan
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