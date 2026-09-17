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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायणम्' के 'जय जय राम' के लिए अरिजीत सिंह ने दिए 200 टेक, सामने आया चौंकाने वाला किस्सा

'रामायणम्' के 'जय जय राम' के लिए अरिजीत सिंह ने दिए 200 टेक, सामने आया चौंकाने वाला किस्सा

'रामायणम्' फिल्म का गाना 'जय जय राम' हाल ही में रिलीज किया गया. अब इसकी रिकॉर्डिंग का एक किस्सा सामने आया है. खबरें हैं कि अरिजीत सिंह ने इसके लिए 200 से ज्यादा टेक लिए थे.

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 17 Sep 2026 03:28 PM (IST)
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इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायणम्' का पहला गाना 'जय जय राम' रिलीज के साथ ही हिट हो चुका है. मेकर्स ने इसे गणेश चतुर्थी के मौके पर रिलीज किया. इस गाने को अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज दी है. अब गाने के रिकॉर्डिंग को लेकर बहुत ही दिलचस्प खबर आई है.

खबरें हैं कि अरिजीत सिंह इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान 200 से ज्यादा टेक लिए. इस दौरान वो इतने खो गए थे कि एक के बाद एक टेक देते रहे और इसे देखकर वहां मौजूद लोग भी दंग रह गए थे. 

सूत्रों के मुताबिक, 'अरिजीत सिंह ने इस गाने की रिकॉर्डिंग के समय इसमें इस कदर डूब गए थे कि उन्हें रिकॉर्ड करते समय कुल 200 से ज़्यादा बार टेक लेने पड़े.'


रामायणम्' के 'जय जय राम' के लिए अरिजीत सिंह ने दिए 200 टेक, सामने आया चौंकाने वाला किस्सा

सोर्स ने यह किस्सा साझा करते हुए बताया, 'उन्होंने गाने के हर एक टेक के समय उसके भाव को महसूस किया और उस भावना में वे इतने खो गए कि वह उससे बहार निकलना नहीं चाह रहे थे. आखिर में, उन्होंने गाने में खुद को डुबाते हुए तकनीकी बारीकियों के बारे में सोचना छोड़ दिया.'

आपको बता दें कि कुमार विश्वास ने इस गाने के बोल लिखें हैं और ए.आर. रहमान ने इसे कंपोज़ किया है. 

रिलीज के तीन दिन में ही इस गाने को अब तक 36 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. 

रहमान का यह भक्ति से भरा ट्रैक भगवान राम का जश्न मनाने के साथ देश के तीन जाने माने म्यूजिकल आवाजों को एक साथ लाता है. मेकर्स ने इस गाने को रामायणम् के ट्रेलर को दुनिया भर से मिले जबरदस्त रिस्पांस के बाद रिलीज़ किया है.

'रामायणम्' के कास्ट की बात करें तो इसमें राम के रोल में रणबीर कपूर नज़र आएंगे. वहीं, रावण का किरदार साउथ सुपरस्टार यश ने किया है.

सीता के रोल में साउथ एक्ट्रेस साईं पल्लवी दिखेंगी. हनुमान के रोल में सनी देओल, कैकयी के रोल में लारा दत्ता, शूर्पणखा के रोल में रकुल प्रीत सिंह और लक्ष्मण के रोल में रवि दूबे हैं.

‘रामायणम्’ को नितेश तिवारी द्वारा डायरेक्ट किया गया है. नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज ने आठ बार अकादमी अवॉर्ड जीत चुकी DNEG और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है. भारत को छोड़कर दुनियाभर में सोनी पिक्चर्स फिल्म को रिलीज करेगी. ‘रामायणम्’ का पार्ट वन इस दिवाली 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 17 Sep 2026 02:57 PM (IST)
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