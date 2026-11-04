बॉलीवुड एक्ट्रेर अमृता अरोड़ा इन दिनों अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने पिछले कुछ महीनों में करीब 14 किलो वजन कम किया है. उनके नए लुक की तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनके बदलाव की खूब चर्चा हुई. इसी के साथ ये अटकलें भी लगने लगीं कि उन्होंने वजन घटाने के लिए ओजेम्पिक या माउंजारो जैसी दवाओं का सहारा लिया है.

अब अमृता अरोड़ा ने खुद इन अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है और अपने वजन घटाने के सफर के बारे में खुलकर बात की है. चलिए जानते हैं अमृता अरोड़ा ने क्या कहा.

'मैं आज जिस जगह पर हूं, वहां पहुंचकर बहुत खुश हूं'

हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में अमृता ने बताया कि उनका ये बदलाव सिर्फ वजन कम करने तक सीमित नहीं था, बल्कि ये खुद को फिर से पाने का सफर था. उन्होंने कहा, 'ये उस इमोशनल और फिजिकल सफर के बारे में था, जिससे मैं गुजरी हूं. मैं आज जिस जगह पर हूं, वहां पहुंचकर बहुत खुश हूं. मैंने खुद को फिर से पाया है और समझा है कि मैं क्या हूं और जिंदगी में क्या चाहती हूं.'

अमृता ने बताया कि उन्होंने वजन कम करने को अपने लिए एक चुनौती की तरह लिया था. उन्होंने कहा, 'मैंने इसे अपने लिए एक चुनौती के रूप में लिया. दो से तीन साल तक मैं खुद के सबसे बुरे दौर में थी.'

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ओजेम्पिक या माउंजारो की अफवाहों पर अमृता अरोड़ा ने दिया जवाब

अमृता से जब ओजेम्पिक या माउंजारो जैसी दवाओं को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि आजकल वजन घटाने के लिए इन दवाओं की काफी चर्चा हो रही है. उन्होंने कहा, 'दुख की बात है कि ये सब ऐसे समय में हो रहा है, जब इन दवाओं के नाम हर जगह सुनने को मिल रहे हैं. मैं अपने करियर की शुरुआत से ही काफी दुबली-पतली रही हूं. यहां तक कि दो बच्चों को जन्म देने के बाद भी मेरा वजन ऐसा ही था.'

उन्होंने आगे कहा, 'साल 2023 में ही मैं अपने रास्ते से थोड़ा भटक गई थी और लोगों के दिमाग में वही बात बैठ गई.'

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अफवाहों से नहीं पड़ता अमृता अरोड़ा को फर्क

अपने वजन घटाने को लेकर हो रही चर्चाओं पर अमृता ने कहा कि उन्हें लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने कहा, 'मैं लोगों को वही कहने देती हूं, जो वो कहना चाहते हैं. वो अपनी बातें कहते ही रहेंगे. मेरे लिए सब ठीक है.'

बता दें कि अमृता अरोड़ा ने साल 2009 में बिजनेसमैन शकील लड़क से शादी की थी. उनके दो बेटे हैं, जिनका नाम अज़ान और रयान है.