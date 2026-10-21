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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडटाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद बॉलीवुड में खौफ: अक्षय कुमार के घर लग रहे बुलेटप्रूफ कांच, घर के बाहर पुलिस तैनात

टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद बॉलीवुड में खौफ: अक्षय कुमार के घर लग रहे बुलेटप्रूफ कांच, घर के बाहर पुलिस तैनात

टाइगर श्रॉफ पर पर हुए हमले के बाद बॉलीवुड में दहशत का माहौल है. इसी के चलते अक्षय कुमार ने भी अब अपनी सिक्योरिटा में इजाफा किया है. दरअसल खिलाड़ी कुमार भी शूटर के निशाने पर थे.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 21 Oct 2026 01:33 PM (IST)
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टाइगर श्रॉफ पर हाल ही में हुए जानवेला हमले के बाद बॉलीवुड में खौफ फैल गया है. दरअसल खुलासा हुआ है कि टाइगर श्रॉफ नहीं बल्कि शूटर्स के असली टारगेट सलमान खान थे. वहीं शूटर्स ने  अक्षय कुमार के घर की भी रेकी की थी. इसके बाद इन एक्टर्स  नेअपनी सुरक्षा बढ़ा दी है.

अक्षय कुमार ने बढ़ाई अपनी सुरक्षा
अक्षय कुमार के घर पर बुलेटप्रूफ कांच लगाने का काम शुरू हो गया है. बता दें कि अक्षय कुमार भी बिश्नोई गैंग के निशाने पर थे.पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपियों ने अक्षय कुमार के घर की भी रेकी की थी. अक्षय कुमार के घर के बाहर पुलिसकर्मी तैनात किए गए है

टाइगर श्रॉफ नहीं बॉलीवुड के बड़े सितारे निशाने पर थे
पुलिस सूत्रों के मुताबिक टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाना उनका मकसद नहीं था. दरअसल बॉलीवुड के बड़े सितारे अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, आमिर खान और सलमान खान इनके निशाने पर थे. इन लोगों भी इन चारों सुपरस्टार के घर और दफ्तर की रेकी की थी. लेकिन पुलिस सुरक्षा होने की वजह से इनपर हमला नहीं कर सके तो आनन फानन में टाइगर को निशाना बनाया क्यूंकि टाइगर के पास सिक्योरिटी नहीं थी. 

कम सिक्योरिटी वाले सेलेब्स को निशाना बनाने का था निर्देश
शूटर करीब एक महीने पहले मुंबई आये थे और ए लिस्ट सितारों के घरो की रेकी कर रहे थे . ⁠इन लोगो ने ऑटोरिक्शा वाले जिसमे ये लोग मुंबई की सैर कर रहे थे, से ही पूछा की हमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर ले चलो, हमें फोटो खिचवानी है. - ⁠इसके बाद ही अलग अलग ऑटोरिक्शा वाले इन लोगो को अलग अलग सेलिब्रिटीज जैसे अमिताभ बच्चन, आमिर खान, अक्षय कुमार, सलमान खान के घर लेकर गये थे. ⁠शूटर्स को निर्देश थे की जो सेलेब्रिटी कम सिक्योरिटी वाले हों, उन्हें ही निशाना बनाना है. 

ऐसे ही एक रिक्शा वाले ने इन्हे बताया था की हर रविवार को टाइगर श्रॉफ फुटबॉल खेलने जुहू के ग्राउंड पर आता है, जिसके बाद ये लोग 11 अक्टूबर को जुहू वाले ग्राउंड पर गए थे, लेकिन तब वहां टाइगर नहीं आये थे, जिसके बाद ये लोग अगले रविवार 18 अक्टूबर को दोबारा हथियारों के साथ वहां गए थे. 

हरियाणा से भी कुछ लोगों ने मुंई आकर की थी रेकी
पुलिस सूत्रों के मुताबिक हरियाणा से ही कुछ और लोग भी इसी दरम्यान मुंबई आकर रेकी करके गए थे और फिर वापस हरियाणा लौट गए थे. ⁠पुलिस सूत्रों के मुताबिक हमलावरों ने हमले में एक विदेशी और एक देशी पिस्टल का इस्तेमाल किया था, विदेशी पिस्टल कौन सी थी, इसकी ज़्यादा जानकरी उन्हें भी नहीं थी. टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद जब ये लोग मुंबई से निकले तो इन्होने इन दोनों हथियारों को किसी अनजानी लोकेशन पर फेंक दिया है जिसका पता अब मुंबई पुलिस को लगाना है. 

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 21 Oct 2026 01:13 PM (IST)
Tags :
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