Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाहर 11 में से 1 छात्र को आत्महत्या के विचार, सुप्रीम कोर्ट के सर्वे में खुलासा

हर 11 में से 1 छात्र को आत्महत्या के विचार, सुप्रीम कोर्ट के सर्वे में खुलासा

सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित NTF के देशव्यापी सर्वे में करीब 2.43 लाख से ज्यादा छात्रों के रिएक्शन शामिल है. इनमें लगभग 9% छात्रों ने बताया कि पिछले 1 साल में उन्हें आत्महत्या के विचार आए हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 30 Sep 2026 06:46 PM (IST)
Preferred Sources

देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की मानसिक सेहत को लेकर एक सर्वे में गंभीर तस्वीर सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित नेशनल टास्क फोर्स (NTF) के देशव्यापी सर्वे में करीब 2.43 लाख से ज्यादा छात्रों के रिएक्शन शामिल है. इनमें लगभग 9% छात्रों ने बताया कि पिछले 1 साल में उन्हें आत्महत्या के विचार आए हैं. वहीं करीब 15% छात्रों ने कहा कि पिछले 6 महीना में वह लंबे समय तक तनाव, खराब मूड और एंग्जायटी जैसी स्थिति से गुजरे हैं. यह आंकड़े NTF की अंतिम रिपोर्ट में भी शामिल किए जाएंगे, जिसे उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की मानसिक सेहत और आत्महत्या रोकने के उपाय को लेकर तैयार किया जा रहा है. रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2026 तक सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाने की उम्मीद है. हालांकि टास्क फोर्स ने साफ किया है कि सर्वे का सैंपल पूरे देश के छात्र समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करता है. इन आंकड़ों को शुरुआती और अस्थायी निष्कर्ष के तौर पर देखा जाना चाहिए. 

34% छात्र बोले कैंपस में बाहरी जैसा होता है महसूस 

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
Explained: मंदिर, तलवार और हथियार! NCERT क्लास 9 में आपके बच्चों को क्या पढ़ाना चाह रहा?
मंदिर, तलवार और हथियार! NCERT नई किताबों में आपके बच्चों को क्या पढ़ाना चाहता है?
शिक्षा
2027 में यूपी में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा जॉब देगी सरकार? जान लें जवाब
2027 में यूपी में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा जॉब देगी सरकार? जान लें जवाब
शिक्षा
मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खबर, NEET PG की सीटें बढ़कर 58000 के करीब
मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खबर, NEET PG की सीटें बढ़कर 58000 के करीब
शिक्षा
कौन होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मुखिया? कितनी होती है उसकी सैलरी
कौन होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मुखिया? कितनी होती है उसकी सैलरी

सर्वे में छात्रों से उनके कैंपस के माहौल को लेकर भी सवाल किए गए. इसमें करीब 34 प्रतिशत छात्रों ने बताया कि उन्होंने किसी न किसी स्तर पर अपने संस्थान में खुद को बाहरी जैसा महसूस किया है. सर्वे में शामिल करीब 67% छात्र एसटी, एससी और ओबीसी समुदायों से थे. एनटीएफ के काम के दौरान उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, यौन उत्पीड़न, भाषा से जुड़ी बाधाओं और छात्रों को मिलने वाले असमान एकेडमिक सहयोग जैसे मुद्दों पर भी ध्यान दिया गया. 

सिर्फ 56% छात्रों को प्रशासन पर भरोसा 

इस सर्वे में संस्थान और उसके प्रशासन पर छात्रों के भरोसे को लेकर भी सवाल उठे. सर्वे के अनुसार सिर्फ 56 प्रतिशत छात्रों ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि उनके संस्थान गंभीर मामलों को निष्पक्ष तरीके से संभालेगा. वहीं करीब 32 प्रतिशत छात्रों ने बताया कि उनके संस्थान में काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है. इससे काउंसलिंग की उपलब्धता के साथ-साथ छात्रों तक उसकी पहुंच और संस्थान की व्यवस्था पर भरोसे का सवाल भी सामने आते हैं. 

70% से ज्यादा संस्थानों में नहीं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल 

एनटीएफ की जांच में मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी कमियां सामने आई है. रिपोर्ट के अनुसार सर्वे में शामिल 70 प्रतिशत से ज्यादा संस्थानों में फुल टाइम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स नहीं थे. वहीं 4% से भी कम संस्थानों में आत्महत्या के खतरे से निपटने के लिए औपचारिक प्रोटोकॉल होने की बात सामने आई. टास्क फोर्स ने छात्रों के अलावा टीचर्स, पेरेंट्स और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से भी बातचीत की. सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार एनटीएफ ने अलग-अलग राज्यों में 19 संस्थाओं का दौरा किया और 30 बैठकें की. 

ये भी पढ़ें-आर्मी ऑफिसर ने एशियन गेम्स में गाड़ा झंडा, जानें कौन हैं गोल्ड विनर नीरू ढांडा?

IIT छात्रों की मौत के बाद फिर मेंटल हेल्थ चर्चा में 

देश के प्रमुख संस्थानों में छात्रों की मौत की घटनाओं के बाद मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा भी एक बार फिर चर्चा में है. आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की 18 सितंबर को मौत के बाद कैंपस में छात्रों ने प्रदर्शन किया. इसके अलावा दूसरे आईआईटी इंस्टीट्यूट में भी छात्रों की मौत की घटनाओं के बाद हॉस्टल में सीलिंग फैन बदलने या एंटी-सुसाइड उपाय जैसे कदम उठाए गए. हालांकि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट और शिक्षा से जुड़े लोगों ने कहा कि केवल भौतिक सुरक्षा उपायों से समस्या का समाधान नहीं होगा. छात्रों को ऐसा माहौल देने की जरूरत है, जहां पर वह अपनी परेशानी खुलकर शेयर कर सके और समय पर उन्हें मदद मिल सके.

सुप्रीम कोर्ट ने भी दिए संस्थाओं को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2026 के आदेश में उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा को लेकर कई निर्देश दिए. इनमें छात्र आत्महत्या या अननेचुरल मौत की जानकारी संबंधित अधिकारियों को देने और नियामको वार्षिक रिपोर्ट सौंपने जैसी व्यवस्था शामिल है. वहीं आवासीय संस्थानों में 24 घंटे चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया.

ये भी पढ़ें-SBI ने सुझाए शिक्षा व्यवस्था में बदलाव, हर छात्र को फ्री और फेयर एजुकेशन पर जोर

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 30 Sep 2026 06:46 PM (IST)
Tags :
Student Mental Health Report Supreme Court Survey
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
Explained: मंदिर, तलवार और हथियार! NCERT क्लास 9 में आपके बच्चों को क्या पढ़ाना चाह रहा?
मंदिर, तलवार और हथियार! NCERT नई किताबों में आपके बच्चों को क्या पढ़ाना चाहता है?
शिक्षा
2027 में यूपी में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा जॉब देगी सरकार? जान लें जवाब
2027 में यूपी में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा जॉब देगी सरकार? जान लें जवाब
शिक्षा
मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खबर, NEET PG की सीटें बढ़कर 58000 के करीब
मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खबर, NEET PG की सीटें बढ़कर 58000 के करीब
शिक्षा
कौन होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मुखिया? कितनी होती है उसकी सैलरी
कौन होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मुखिया? कितनी होती है उसकी सैलरी
Advertisement

वीडियोज

ALIEN MYSTERY: चांद पर एलियंस का मलबा? सामने आया बड़ा रहस्य! |ABPLIVE
UP Rajya Sabha Election 2027: सपा की तैयारी तेज..दिलचस्प मुकाबला | Akhilesh Yadav | Samajwadi Party
Kathua CISF Camp Firing: CISF कैंप में जवान ने साथियों पर की फायरिंग | Jammu Kashmir | Breaking News
Shehzad Poonawalla: रिएलिटि शो में बड़ा ड्रामा..पीट गए पूनावाला | Rise And Fall 2
जेल के वो 21 दिन...आज खुलेगा राज!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान ने भारत के सामने जोड़े हाथ, कहा- 'मर जाएंगे हमारे लोग...',
सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान ने भारत के सामने जोड़े हाथ, कहा- 'मर जाएंगे हमारे लोग...',
दिल्ली NCR
उमर खालिद को HC से जमानत न मिलने पर बोले पिता, '8वीं बार था जब...'
उमर खालिद को HC से जमानत न मिलने पर बोले पिता, '8वीं बार था जब...'
इंडिया
क्या राहुल गांधी 2029 में विपक्ष का चेहरा होंगे? ममता बनर्जी ने दिया ऐसा जवाब
क्या राहुल गांधी 2029 में विपक्ष का चेहरा होंगे? ममता बनर्जी ने दिया ऐसा जवाब
क्रिकेट
कैंपबेल, आमिर और शाई होप... वेस्टइंडीज ने 'ट्रिपल शतक' के साथ रचा इतिहास
कैंपबेल, आमिर और शाई होप... वेस्टइंडीज ने 'ट्रिपल शतक' के साथ रचा इतिहास
बॉलीवुड
Drishyam 3 Star Cast Fees: अजय देवगन को मिली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी स्टार कास्ट की फीस
'दृश्यम 3' के लिए अजय ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी की फीस
इंडिया
गेहूं-चना समेत इन छह फसलों की बढ़ी MSP, जानें मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले
गेहूं-चना समेत इन छह फसलों की बढ़ी MSP, जानें मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले
इंडिया
'ज्ञानेश कुमार को मिले भारत रत्न', TMC के बागी गुटों की NCPI को चिट्ठी
'ज्ञानेश कुमार को मिले भारत रत्न', TMC के बागी गुटों की NCPI को चिट्ठी
शिक्षा
2027 में यूपी में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा जॉब देगी सरकार? जान लें जवाब
2027 में यूपी में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा जॉब देगी सरकार? जान लें जवाब
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget