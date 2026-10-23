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हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE Date Sheet 2027 LIVE: 10वीं-12वीं की डेटशीट आज हो सकती है जारी, यहां देखें लेटेस्ट अपडेट

CBSE Date Sheet 2027 LIVE: 10वीं-12वीं की डेटशीट आज हो सकती है जारी, यहां देखें लेटेस्ट अपडेट

CBSE 10th 12th Date Sheet 2027 Live: सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स डेट शीट का इंतजार कर रहे हैं. बोर्ड आज शैक्षणिक सत्र 2026-27 की परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी कर सकता है.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 23 Oct 2026 12:57 PM (IST)

LIVE

Key Events
CBSE 10th 12th Date Sheet 2027 Live Updates cbse.gov.in CBSE Board Exam Dates Time Table PDF LINK CBSE Date Sheet 2027 LIVE: 10वीं-12वीं की डेटशीट आज हो सकती है जारी, यहां देखें लेटेस्ट अपडेट
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा डेट शीट 2027
Source : PTI

Background

12:35 PM (IST)  •  23 Oct 2026

CBSE Date Sheet 2027 LIVE: यहां जारी होगी डेटशीट www.cbse.gov.in

सीबीएसई डेट शीट ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जारी की जाएगी. कैंडिडेट डेट शीट पीडीएफ के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे. डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को www.cbse.gov.in पर जाना होगा. 

12:16 PM (IST)  •  23 Oct 2026

डेटशीट आज हो सकती है जारी

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जल्द ही क्लास 10वीं और 12वीं के लिए सीबीएसई डेट शीट 2027 जारी कर सकता है. सीबीएसई की ओर से ऑफिशियल रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है.

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Tags :
Education News CBSE Board Exam Date Sheet 2027 CBSE Date Sheet Live
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