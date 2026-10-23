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हिंदी न्यूज़शिक्षाCA की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अपडेट, ICAI ने जारी की मॉक टेस्ट की तारीखें

CA की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अपडेट, ICAI ने जारी की मॉक टेस्ट की तारीखें

सीए फाउंडेशन जनवरी 2027 परीक्षा देने वाले स्टूडेंट के लिए मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 1 और सीरीज 2 की तारीखों की घोषणा कर दी है. बोर्ड ऑफ स्टडीज की ओर से आयोजित प्रैक्टिस टेस्ट 1 दिसंबर 2026 से शुरू होंगे.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 23 Oct 2026 03:57 PM (IST)
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इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सीए फाउंडेशन जनवरी 2027 परीक्षा देने वाले स्टूडेंट के लिए मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 1 और सीरीज 2 की तारीखों की घोषणा कर दी है. बोर्ड ऑफ स्टडीज की ओर से आयोजित प्रैक्टिस टेस्ट 1 दिसंबर 2026 से शुरू होंगे, जिससे कैंडिडेट को सीए मेन परीक्षा से पहले अपनी तैयारी जांचने का मौका मिलेगा.

वहीं आपको बता दें कि मॉक टेस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आयोजित कराए जाएंगे. हर पेपर दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, जो स्टूडेंट फिजिकल मोड में टेस्ट देना चाहते हैं. वह अपनी आईसीएआई ब्रांच से कांटेक्ट कर सकते हैं. 

टेस्ट में चारों सब्जेक्ट होंगे शामिल 

आईसीएआई ने प्रैक्टिस टेस्ट को दो सीरीज में बांटा है, जिसमें चारों सीए फाउंडेशन पेपर शामिल है. स्टूडेंट्स अपनी तैयारी का प्लान बनाने के लिए इसके पूरे शेड्यूल को ध्यान में रखें. टेस्ट में चारों सब्जेक्ट से अकाउंटिंग, बिजनेस लॉज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स शामिल होंगे.

मॉक टेस्ट सीरीज 1 एग्जाम डेट 

  • पेपर 1- अकाउंटिंग, 1 दिसंबर 2026 
  • पेपर 2- बिजनेस लॉज, 3 दिसंबर 2026 
  • पेपर 3- क्वानटेटिव एप्टीट्यूड, 7 दिसंबर 2026 
  • पेपर 4- बिजनेस इकोनॉमिक्स, 9 दिसंबर2026 

मॉक टेस्ट 2 एग्जाम डेट 

  • पेपर 1- अकाउंटिंग, 14 दिसंबर 
  • पेपर 2- बिजनेस लॉस, 16 दिसंबर 
  • पेपर 3- क्वानटेटिव एप्टीट्यूड, 18 दिसंबर 
  • पेपर 4- बिजनेस इकोनॉमिक्स, 21 दिसंबर 

यहां अपलोड होगा मॉक टेस्ट पेपर

मॉक टेस्ट पेपर  बीओएएस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा. हर विषय के पेपर बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल और बीओएस एमटीपी  रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर संबंधित तारीखों पर दोपहर 1:30 बजे तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे. स्टूडेंट को संबंधित पेपर डाउनलोड करके तय समय में पूरा करना होगा. इन टेस्ट का मकसद कैंडिडेट्स को असली परीक्षा से पहले प्रैक्टिस करने का मौका देना है. 

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फिजिकल मॉक टेस्ट के लिए रजिस्टर कैसे करें?

  • फिजिकल मॉक टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए पोर्टल bosmtp.icai.org पर जाएं. 
  • इसके बाद स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करें. 
  • पहली बार इस्तेमाल करने वाले उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन चुनना होगा. 
  • रजिस्ट्रेशन करने के बाद सेल्फ सर्विस पोर्टल अकाउंट से जुड़ा ईमेल एड्रेस डालें. 
  • इसमें लॉगिन करने के लिए ईमेल से मिला वन टाइम पासवर्ड डालें.

जनवरी 2027 में होगी परीक्षाएं 

मॉक टेस्ट शेड्यूल के साथ-साथ स्टूडेंट का मेन एग्जाम की तारीखों पर भी ध्यान देने की सलाह दी गई है. आईसीएआई सीए फाउंडेशन जनवरी 2027 के एग्जाम 3, 5, 7 और 9 जनवरी को होंगे. सीए इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए ग्रुप 1 के पेपर 2, 4 और 6 जनवरी को होंगे. जबकि ग्रुप 2 की परीक्षा 8, 10 और 12 जनवरी को होगी.

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 23 Oct 2026 03:57 PM (IST)
Tags :
Education News CA Foundation Mock Test
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