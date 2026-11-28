Shaniwar Shopping Rules, Shubh Ya Ashubh: अक्सर घर के बड़े-बुजुर्ग शनिवार के दिन लोहे का कोई भी सामान, गाड़ी या बर्तन खरीदने से मना करते हैं. मान्यता है कि ऐसा करने से शनिदेव नाराज हो जाते हैं और घर में परेशानी या पैसों की तंगी आ सकती है.

लेकिन क्या वाकई शनिवार को लोहा खरीदना अशुभ होता है? या फिर इस पुरानी परंपरा के पीछे कोई खास वजह छिपी है? आइए, आसान भाषा में समझते हैं इस मान्यता से जुड़ा असली सच और ज्योतिषियों की राय.

शनिवार को लोहा खरीदने से क्यों मना किया जाता है?

ज्योतिष शास्त्र में लोहे को शनिदेव की धातु माना गया है और शनिवार का दिन भी उन्हीं को समर्पित है. पुरानी मान्यताओं के अनुसार:

ऐसा माना जाता है कि शनिवार के दिन लोहा घर लाने से शनिदेव का गुस्सा झेलना पड़ सकता है.

लोगों का मानना है कि इस दिन खरीदा गया लोहा घर में कलह, बीमारी या आर्थिक नुकसान की वजह बन सकता है.

इसी वजह से कई परिवार शनिवार को गाड़ी, लोहे के औजार या घर बनवाने का सामान खरीदने से बचते हैं.

एक दूसरा पहलू: 'खरीदने' से ज्यादा 'दान' करने का महत्व

इस नियम के पीछे एक बहुत ही अच्छी और तार्किक वजह भी है. धर्म शास्त्रों में शनिवार के दिन लोहा, काला तिल और सरसों का तेल 'दान' करने को बहुत पुण्य का काम बताया गया है.

पुराने समय में यह नियम इसलिए बनाया गया था ताकि लोग शनिवार के दिन अपने लिए लोहा खरीदने के बजाय गरीबों और जरूरतमंदों को लोहे का सामान दान करें.

शनिदेव को कर्म और सेवा का देवता माना जाता है. जब आप किसी गरीब मजदूर या कारीगर को काम के औजार या बर्तन दान करते हैं, तो उसकी रोजी-रोटी चलती है और शनिदेव खुश होते हैं.

ज्योतिषियों की क्या राय है?

इस विषय पर सभी ज्योतिषियों की एक जैसी राय नहीं है. कई जानकारों का मानना है कि शनिदेव सिर्फ कोई चीज खरीदने भर से नाराज नहीं होते.

शनि का अच्छा या बुरा असर व्यक्ति की कुंडली और उसके कर्मों पर निर्भर करता है.

पर निर्भर करता है. अगर आपकी कुंडली में शनि मजबूत हैं, तो शनिवार को लोहा खरीदना आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा.

आज के समय में अगर घर बनवाने, ऑफिस के काम या किसी जरूरी वजह से लोहा खरीदना बहुत आवश्यक है, तो बिना डरे खरीदारी की जा सकती है.

लोहा खरीदने के लिए कौन से दिन शुभ हैं?

अगर आप पुरानी मान्यताओं को मानना चाहते हैं, तो लोहा खरीदने के लिए रविवार और गुरुवार का दिन सबसे अच्छा माना जाता है. इसके अलावा धनतेरस और पुष्य नक्षत्र जैसे शुभ दिनों में भी गाड़ी या स्टील के बर्तन खरीदना बहुत शुभ होता है.

शनिवार को और क्या-क्या नहीं खरीदना चाहिए?

लोहे के अलावा भी कुछ चीजें हैं, जिन्हें शनिवार के दिन खरीदने से बचने की सलाह दी जाती है:

सरसों या तिल का तेल: मान्यता है कि शनिवार को तेल खरीदने से घर में बीमारियां बढ़ती हैं. हालांकि, इस दिन तेल का दान करना और शनिदेव को चढ़ाना बहुत शुभ होता है.

मान्यता है कि शनिवार को तेल खरीदने से घर में बीमारियां बढ़ती हैं. हालांकि, इस दिन तेल का दान करना और शनिदेव को चढ़ाना बहुत शुभ होता है. नमक: कहा जाता है कि शनिवार को नमक खरीदने से घर पर कर्ज बढ़ता है और पैसों की दिक्कत आ सकती है.

कहा जाता है कि शनिवार को नमक खरीदने से घर पर कर्ज बढ़ता है और पैसों की दिक्कत आ सकती है. काले कपड़े और जूते: शनिवार को काले रंग के कपड़े या चमड़े के जूते खरीदने से बचना चाहिए. माना जाता है कि इस दिन खरीदे गए जूते पहनने से काम बिगड़ सकते हैं.

शनिवार को काले रंग के कपड़े या चमड़े के जूते खरीदने से बचना चाहिए. माना जाता है कि इस दिन खरीदे गए जूते पहनने से काम बिगड़ सकते हैं. कैंची और चाकू: शनिवार को कैंची, चाकू या सुई जैसी धारदार चीजें खरीदने से घर में झगड़े और तनाव बढ़ने की मान्यता है.

शनिवार को कैंची, चाकू या सुई जैसी धारदार चीजें खरीदने से घर में झगड़े और तनाव बढ़ने की मान्यता है. झाड़ू: झाड़ू को मां लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है. शनिवार के दिन नई झाड़ू घर लाने से घर में बरकत रुकने की बात कही जाती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.