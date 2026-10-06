धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोIndira Ekadashi 2026: इंदिरा एकादशी पर पितरों के लिए दीपदान कैसे करें? जानें पूजा और दान की परंपरा

Indira Ekadashi 2026: इंदिरा एकादशी पर पितरों के लिए दीपदान कैसे करें? जानें पूजा और दान की परंपरा

Indira Ekadashi 2026: इंदिरा एकादशी पर पितरों के निमित्त दीपदान की क्या मान्यता है? जानें भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी के पास दीपक जलाने और जरूरतमंदों को दान देने की परंपरा.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Updated at : 06 Oct 2026 07:42 AM (IST)
Preferred Sources

Indira Ekadashi 2026: घर में लगातार परेशानी रहने पर इंदिरा एकादशी के दिन आसान उपाय किए जा सकते हैं. पितृ दोष से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए यह दिन बेहद खास माना गया है.

इंदिरा एकादशी का व्रत 6 अक्टूबर 2026 को रखा जाएगा. इस दिन पितरों के निमित्त दीपदान करने से उनका आशीर्वाद मिलता है. इससे परिवार में सुख और शांति का वास होता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऐस्ट्रो
Indira Ekadashi 2026: इंदिरा एकादशी पर पितरों के लिए दीपदान कैसे करें? जानें पूजा और दान की परंपरा
इंदिरा एकादशी पर पितरों के लिए दीपदान कैसे करें? जानें पूजा और दान की परंपरा
राशिफल
आज का कन्या राशिफल 6 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से काम में मिलेगी प्रसिद्धि, राजनेता से भेंट से रुके काम होंगे पूरे, पार्टनर से अनबन होगी दूर
आज का कन्या राशिफल 6 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से काम में मिलेगी प्रसिद्धि, राजनेता से भेंट से रुके काम होंगे पूरे, पार्टनर से अनबन होगी दूर
राशिफल
आज का सिंह राशिफल 6 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से मानसिक बेचैनी व सतर्कता, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट में जल्दबाजी से बचें
आज का सिंह राशिफल 6 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से मानसिक बेचैनी व सतर्कता, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट में जल्दबाजी से बचें
राशिफल
आज का कर्क राशिफल 6 अक्टूबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से धन व सुख की प्राप्ति, पिछली मेहनत का मीठा फल, ससुराल पक्ष से बड़ा सहयोग
आज का कर्क राशिफल 6 अक्टूबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से धन व सुख की प्राप्ति, पिछली मेहनत का मीठा फल, ससुराल पक्ष से बड़ा सहयोग

इंदिरा एकादशी के शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार 6 अक्टूबर को एकादशी तिथि रात 12:35 बजे तक रहेगी. इस दिन अश्लेषा नक्षत्र रात 10:17 बजे तक रहेगा. पूजा-पाठ के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग बेहद शुभ माना जाता है. यह योग सुबह 6:11 बजे से शुरू होकर रात 10:17 बजे तक रहेगा. इस दौरान किए गए उपाय विशेष फल देते हैं.

पीपल के पास जलाएं चार मुखी दीपक

शाम के समय आटे का एक चौमुखा दीपक बनाएं. इस आटे में थोड़ी हल्दी, काले तिल और गुड़ मिला लें. अब दीपक में चार बत्तियां लगाकर इसे पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं. पीपल के पास जाना संभव न हो तो नदी किनारे भी दीपदान कर सकते हैं. मान्यता है कि इससे पितृ तृप्त होते हैं. इसके साथ ही शाम को घर में तुलसी के पौधे के पास भी एक दीपक जरूर जलाएं.

भगवान विष्णु की विशेष आराधना

इंदिरा एकादशी का दिन भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है. इस दिन पीले वस्त्र पहनकर विष्णु जी का ध्यान करें. उनके पवित्र मंत्रों का श्रद्धा से जाप करें. पूजा के बाद सामर्थ्य अनुसार जरूरतमंदों को दान दें. इससे जीवन के कई संकट दूर होते हैं.

पितरों के लिए भोग और दान-पुण्य

इस पावन दिन पर घर में शुद्ध सात्विक भोजन तैयार करें. सबसे पहले यह भोजन पितरों के निमित्त अर्पित करें. इसके बाद किसी योग्य ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को आदरपूर्वक भोजन कराएं. अन्न, वस्त्र और जरूरी चीजों का दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और पूरे परिवार को तरक्की का आशीर्वाद देते हैं.

और पढ़ें

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Read More
Published at : 06 Oct 2026 07:42 AM (IST)
Tags :
Ekadashi 2026 Indira Ekadashi 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Indira Ekadashi 2026: इंदिरा एकादशी पर पितरों के लिए दीपदान कैसे करें? जानें पूजा और दान की परंपरा
इंदिरा एकादशी पर पितरों के लिए दीपदान कैसे करें? जानें पूजा और दान की परंपरा
राशिफल
आज का कन्या राशिफल 6 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से काम में मिलेगी प्रसिद्धि, राजनेता से भेंट से रुके काम होंगे पूरे, पार्टनर से अनबन होगी दूर
आज का कन्या राशिफल 6 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से काम में मिलेगी प्रसिद्धि, राजनेता से भेंट से रुके काम होंगे पूरे, पार्टनर से अनबन होगी दूर
राशिफल
आज का सिंह राशिफल 6 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से मानसिक बेचैनी व सतर्कता, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट में जल्दबाजी से बचें
आज का सिंह राशिफल 6 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से मानसिक बेचैनी व सतर्कता, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट में जल्दबाजी से बचें
राशिफल
आज का कर्क राशिफल 6 अक्टूबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से धन व सुख की प्राप्ति, पिछली मेहनत का मीठा फल, ससुराल पक्ष से बड़ा सहयोग
आज का कर्क राशिफल 6 अक्टूबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से धन व सुख की प्राप्ति, पिछली मेहनत का मीठा फल, ससुराल पक्ष से बड़ा सहयोग
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Sansani: 2000 km का सफर... और 'ब्लाइंड' मर्डर !
Mumbai BEST bus depot fire: बेस्ट की कई बसों में लगी आग, मचा हड़कंप! Breaking News
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: फॉर्म-6 में बदलाव का 'आदेश' किसका था? | BJP | Congress | ABP
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: ज्ञानेश पर विपक्ष के संग्राम की 'शर्तें' लागू! | Congress
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी पर बवाल...आयुक्तों के बाद जजों के सवाल! | EC | SIR | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
उन्हें पहले से पता था, क्यों उड़ाने दिया विमान? फ्लाई दुबई को लेकर जेडी वेंस का बड़ा दावा
'उन्हें पहले से पता था, क्यों उड़ाने दिया विमान?' फ्लाईदुबई को लेकर जेडी वेंस का बड़ा दावा
दिल्ली NCR
JNU में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर छात्र, ये हैं मांगें
JNU में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर छात्र, ये हैं मांगें
इंडिया
Bypolls Election 2026 Voting Live: बंगाल-तमिलनाडु और असम में उपचुनाव, कुछ देर बाद शुरू होगी वोटिंग
LIVE: बंगाल-तमिलनाडु और असम में उपचुनाव, कुछ देर बाद शुरू होगी वोटिंग
टेलीविजन
'रामायण' को कैसे मिला था 'रावण'? पहले 'केवट' बनने वाले थे अरविंद त्रिवेदी, फिर ऐसे पलटी किस्मत
'रामायण' को कैसे मिला था 'रावण'? पहले 'केवट' बनने वाले थे अरविंद त्रिवेदी
स्पोर्ट्स
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, अचानक बदला कप्तान; इस दिग्गज से छिनी कमान
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, अचानक बदला कप्तान; इस दिग्गज से छिनी कमान
राजस्थान
जयपुर: त्योहारों से पहले बुलडोजर एक्शन, 100 अतिक्रमण जमींदोज, कारोबारियों के छलके आंसू
जयपुर: त्योहारों से पहले बुलडोजर एक्शन, 100 अतिक्रमण जमींदोज
ट्रेंडिंग
टिर्री का 'बाहुबली' अवतार! बंद पड़े भारी-भरकम ट्रक को खींचा
टिर्री का 'बाहुबली' अवतार! बंद पड़े भारी-भरकम ट्रक को खींचा
टेक्नोलॉजी
5G और AI टेक्नोलॉजी पर Huawei-Qualcomm की बड़ी पेटेंट डील, क्या बदलेगा?
5G और AI टेक्नोलॉजी पर Huawei-Qualcomm की बड़ी पेटेंट डील, क्या बदलेगा?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget