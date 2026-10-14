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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का मिथुन राशिफल 14 अक्टूबर 2026: छठे चंद्रमा से शत्रुओं पर विजय, आयुष्मान-सर्वाअमृत योग से बड़ा ऑर्डर

आज का मिथुन राशिफल 14 अक्टूबर 2026: छठे चंद्रमा से शत्रुओं पर विजय, आयुष्मान-सर्वाअमृत योग से बड़ा ऑर्डर

आज का मिथुन राशिफल 14 अक्टूबर 2026: 6वें चंद्रमा से शत्रु पस्त, आयुष्मान योग से बड़ा ऑर्डर, पुलिस-प्रशासनिक सेवा में प्रमोशन, टेक्नोलॉजी से रिटर्न! पढ़ें अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 14 Oct 2026 06:58 AM (IST)
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Mithun Rashifal: 14 अक्टूबर 2026, बुधवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि (शारदीय नवरात्र का चौथा दिन, मां कुष्मांडा पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, आयुष्मान योग और सर्वाअमृत योग का अत्यंत शुभ संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में (आपकी राशि से छठे भाव यानी षष्ठ भाव शत्रु विजय, रोग-ऋण मुक्ति, नए क्लाइंट्स, तकनीकी निवेश का रिटर्न, प्रशासनिक तरक्की व कर्मठता स्थान) में संचरण करेंगे. छठे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप अपने सभी गुप्त शत्रुओं, विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों पर पूर्ण विजय पाने में पूरी तरह सक्षम रहेंगे; कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व स्थापित होगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो शुभ समय हैं, सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए नए क्लाइंट्स के जुड़ने, आयुष्मान व सर्वाअमृत योग से बड़े ऑर्डर्स और न्यू टेक्नोलॉजी से त्वरित रिटर्न का रहेगा.

नए क्लाइंट्स बनेंगे भविष्य का मील का पत्थर: बिजनेस के लिहाज से आज का दिन असाधारण रूप से शुभ रहेगा; बाजार में नए और प्रभावशाली लोगों से औपचारिक मुलाकात होगी और कई नए क्लाइंट्स आपके साथ जुड़ेंगे, जो आने वाले समय में आपके व्यापार के लिए मील का पत्थर साबित होंगे.

आयुष्मान व सर्वाअमृत योग से मिलेगा बड़ा ऑर्डर: इन दोनों अति शुभ योगों के प्रभाव से आपको बाजार से कोई बहुत बड़ा सप्लाई ऑर्डर या व्यावसायिक कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी व्यावसायिक साख बढ़ेगी.

न्यू टेक्नोलॉजी का निवेश आज से ही देगा रिटर्न: बिजनेस को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से हाल ही में नई तकनीक (New Technology), सॉफ्टवेयर या मशीनों में किया गया भारी पूंजी निवेश आज से ही आपको सकारात्मक परिणाम और भारी रिटर्न देना शुरू कर देगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पुलिस व प्रशासनिक सेवाओं में प्रमोशन, पेंडिंग कार्यों के त्वरित निपटारे और अत्यधिक व्यस्तता का रहेगा.

पुलिस, डिफेंस व प्रशासनिक सेवा में प्रमोशन का दिन: पुलिस विभाग, सैन्य बलों (Defence Services) और सिविल व प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए आज का दिन बहुप्रतीक्षित पदोन्नति (Promotion) और नई जिम्मेदारियों का दिन साबित होगा.

आलस्य का त्याग कर निपटाएं पेंडिंग काम: ऑफिस के किसी भी काम को कल पर टालने का प्रयास बिल्कुल न करें; सुस्ती और आलस्य को पूरी तरह त्यागकर दिनभर सक्रिय (Active) बने रहें और सभी पेंडिंग फाइलों को तेजी से निपटाएं.

एंप्लॉयड पर्सन रहेंगे काफी व्यस्त: नौकरीपेशा लोग आज कार्यक्षेत्र में सामान्य से काफी ज्यादा व्यस्त नजर आएंगे; वे अपने सभी आधिकारिक दायित्वों को समय पर पूर्ण करने में पूरी निष्ठा से जुटे रहेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से षष्ठ चंद्रमा परिजनों के साथ समय बिताने, लेकिन जीवनसाथी के प्रति विनम्रता बरतने की सलाह दे रहा है.

परिजनों के साथ बीतेगा सुखद समय: व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय निकालकर आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठेंगे, जिससे घर का माहौल हल्का और सुकून भरा रहेगा.

जीवनसाथी पर क्रोध करने से बचें: घरेलू मामलों में किसी छोटी बात को लेकर जीवनसाथी पर अचानक गुस्सा या क्रोध आ सकता है; अपने आवेश पर नियंत्रण रखें और उनके साथ हमेशा शांति, कोमलता और अत्यधिक विनम्रता से बातचीत करें ताकि दांपत्य में कटुता न आए.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन लक्ष्य पर अडिग रहने का है. छात्र, कलाकार और स्पोर्ट्स पर्सन बाहरी भटकाव से मुक्त होकर अपने-अपने संबंधित फील्ड, कला और खेल की प्रैक्टिस पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान केंद्रित करने में सफल रहेंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 6th हाउस के चंद्रमा और सर्वाअमृत योग के प्रभाव से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी और आप शत्रुओं व बीमारियों दोनों पर काबू पाएंगे. दिनभर की अत्यधिक व्यस्तता से शाम को पैरों में दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है. समय पर पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां कुष्मांडा के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: बुधवार और शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को कुम्हड़े (पेठे) की मिठाई अथवा मालपुए का भोग लगाएं और 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडायै नमः' अथवा 'सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च. दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डा शुभदास्तु मे॥' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही बुधवार होने के कारण भगवान श्री गणेश को दूर्वा की 21 गांठें और मोदक अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जप करें. किसी छोटी कन्या को हरे फल या हरी चूड़ियां भेंट करें; इससे छठे भाव के चंद्रमा से शत्रुओं का दमन होगा, आयुष्मान व सर्वाअमृत योग से बड़ा ऑर्डर मिलेगा, टेक्नोलॉजी निवेश से लाभ होगा और पुलिस व प्रशासनिक सेवा में प्रमोशन का मार्ग प्रशस्त होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 14 Oct 2026 06:58 AM (IST)
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