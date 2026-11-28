Aaj Ka Mesh Rashifal 28 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज सुबह 07:22 बजे के बाद आपकी राशि से 4थे भाव यानी चतुर्थ भाव (सुख, माता, गृहस्थी, मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन व संपत्ति स्थान) में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं. चतुर्थ भाव में चंद्रमा की स्थिति के चलते आज कुछ पारिवारिक समस्याएं या घरेलू उलझनें उभर सकती हैं, जिन्हें शांति और समझदारी से सुलझाना होगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 28 November 2026)

दिनांक: 28 नवंबर 2026, शनिवार

28 नवंबर 2026, शनिवार तिथि: पूरे दिन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि रहेगी

पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: दोपहर 12:50 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र, तत्पश्चात पुष्य नक्षत्र रहेगा

दोपहर 12:50 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र, तत्पश्चात रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, शुक्ल योग और आपकी राशि के लिए विशेष मालव्य राजयोग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, और आपकी राशि के लिए विशेष चंद्र गोचर: चंद्रमा सुबह 07:22 बजे के बाद कर्क राशि (आपकी राशि से 4थे भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा सुबह 07:22 बजे के बाद में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया व अभिजीत):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक ( अभिजीत मुहूर्त )

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक ( ) अपराह्न काल: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस, पैसों का लेनदेन और मित्र से अपेक्षा (Business Transactions & Emotional Reset)

बड़ी मात्रा में पैसों के लेनदेन से बचें, नुकसान की भरपाई पर दें ध्यान: बिजनेसमैन आज मानसिक तनाव से थोड़ा परेशान रह सकते हैं और आपके स्वास्थ्य सितारे भी कुछ समस्याओं का संकेत दे रहे हैं. बिजनेस में पैसों से जुड़े पिछले नुकसान की पूर्ति करने की कोशिश करें, लेकिन आज बड़ी मात्रा में पैसों का लेनदेन करने से सख्त बचें.

मित्र से मदद की उम्मीद टूटने से हो सकती है उदासी: बिजनेस या व्यक्तिगत जीवन में किसी करीबी मित्र से ऐन वक्त पर मदद की उम्मीद टूटने से आज आपका मन थोड़ा उदास हो सकता है—दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर रहें.

2. करियर, बॉस की पूछताछ और धैर्य (Career Boss Inquiry & Workplace Calm)

बॉस पूछ सकते हैं कार्य का विवरण, कोवर्कर की बातों पर रहें कूल: ऑफिस में बॉस आज आपके कार्य के विवरण को लेकर पूछताछ कर सकते हैं, इसलिए अपनी रिपोर्ट और फाइलें अपडेट रखें. एम्प्लॉयड पर्सन (Employed Persons) को ऑफिस में कोवर्कर एंड जूनियर की बातें परेशान कर सकती हैं—ऐसे में आपके लिए कूल (शांत) रहने में ही भलाई है; परेशान न हों और धैर्य से काम लें.

महत्वपूर्ण कार्य करते समय मन रखें शांत: एम्प्लॉयड पर्सन आज अपना भौतिक स्तर ऊंचा करने का प्रयास करें, तथा किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करते समय अपने मन को पूरी तरह शांत व एकाग्र रखें.

3. पारिवारिक व प्रेम जीवन, खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Partner Trust, Sports Delay & Health)

पार्टनर को दिया वचन न निभाने से कम हो सकता है विश्वास: पारिवारिक और निजी जीवन में पारदर्शिता बनाए रखें; पार्टनर को दिया कोई वचन पूर्ण न होने से आज पार्टनर का धीरे-धीरे आप पर विश्वास कम हो सकता है. इसलिए झूठे वादे न करें और संवाद बनाए रखें.

वांछित परिणाम पाने में देरी का सामना कर सकते हैं खिलाड़ी: विद्यार्थी और स्पोर्ट्स पर्सन (Sports Persons) अपने अभ्यास पर ध्यान दें—खासकर खिलाड़ियों को आज वांछित परिणाम प्राप्त होने में थोड़ी देरी हो सकती है, निराश न हों.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: चतुर्थ भाव के चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक तनाव, बेचैनी या मौसमी थकान परेशान कर सकती है. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 6

शनिवार विशेष अचूक उपाय: आज शनिवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी, पुष्य नक्षत्र, मालव्य राजयोग और चतुर्थ भाव के चंद्रमा के अशुभ प्रभावों को शांत कर मानसिक शांति व कार्यस्थल पर सुरक्षा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात संकटमोचन हनुमान जी और न्याय के देवता शनिदेव का विधिवत पूजन करें. हनुमान जी को सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित कर 'सुंदरकांड' या 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें, तथा शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जप करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल, गुड़, चावल या सरसों के तेल का दान करें. इससे मानसिक तनाव व पारिवारिक उलझनें दूर होंगी, व्यापारिक नुकसान से बचाव होगा और करियर में स्थिरता बनी रहेगी.

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