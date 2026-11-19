Aaj Ka Mesh Rashifal 19 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज मध्य रात्रि 12:50 बजे तक आपकी राशि से 11वें भाव यानी एकादश भाव (आय, लाभ, प्रसिद्धि, मित्रता, महत्वाकांक्षा व इच्छापूर्ति स्थान) में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं. एकादश भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आज आपको अपनी इनकम और आर्थिक उपलब्धियों को लेकर समाज व कार्यक्षेत्र में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 19 November 2026)

दिनांक: 19 नवंबर 2026, गुरुवार

19 नवंबर 2026, गुरुवार तिथि: सुबह 07:07 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, तत्पश्चात पूरे दिन दशमी तिथि रहेगी

सुबह 07:07 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, तत्पश्चात पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: पूरे दिन पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, व्याघात योग और हर्षण योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, व्याघात योग और चंद्र गोचर व विशेष योग: चंद्रमा मध्य रात्रि 12:50 बजे तक कुंभ राशि ( आपकी राशि से 11वें भाव ) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात मीन राशि (12वें भाव) में प्रवेश करेंगे. आज रात्रि 12:50 बजे तक चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा

चंद्रमा मध्य रात्रि 12:50 बजे तक कुंभ राशि ( ) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात मीन राशि (12वें भाव) में प्रवेश करेंगे. आज रात्रि 12:50 बजे तक और उसके बाद रहेगा शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( ) सायंकाल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

1. बिजनेस, प्रॉपर्टी प्लानिंग और निवेश सतर्कता (Business Success & Property Planning)

हर्षण योग में मनचाही सफलता, प्रॉपर्टी प्लानिंग के लिए अनुकूल समय: व्याघात और हर्षण योग बनने से व्यापारियों को आज मन मुताबिक सफलता मिलेगी; बस परिस्थितियों को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर मेहनत व आत्मविश्वास बनाए रखने की जरूरत है. यदि बिजनेसमैन किसी प्रकार की प्रॉपर्टी (Property) संबंधी कोई प्लानिंग बना रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा.

फेस्टिव सीजन के बाद रिस्क व बजट से बाहर निवेश से बचें: फेस्टिव सीजन के बाद किसी भी तरह का बड़ा व्यवसायिक या वित्तीय रिस्क लेना आपको मुसीबत में डाल सकता है; इसलिए किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट (Investment) करते समय अपने बजट का ध्यान अवश्य रखें.

2. करियर, अटका प्रोजेक्ट और टीम तालमेल (Career Project & Teamwork)

अटके हुए प्रोजेक्ट पर करें फोकस, हासिल होगी बड़ी उपलब्धि: जिन नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) का ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट लंबे समय से अटका हुआ है, उन्हें आज पूरा ध्यान उस पर केंद्रित करना चाहिए—निश्चित ही बड़ी उपलब्धि हासिल होगी.

कोवर्कर संग तालमेल से सुचारू चलेंगे काम: कार्यस्थल (Workplace) पर सहकर्मियों (Co-workers) के साथ बेहतर तालमेल बनाकर काम करना आपके लिए जरूरी रहेगा; ऐसा करने से सभी काम बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चलते रहेंगे.

3. छात्र, पारिवारिक जीवन, लव लाइफ व स्वास्थ्य (Students, Family Alert & Love Life)

छात्रों को लक्ष्य भेदने के लिए लगाना होगा शत-प्रतिशत: परीक्षाओं (Exams) की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Students) को अपनी स्टडी में अपना शत-प्रतिशत (100%) समर्पण लगाना होगा, तभी वे अपने निर्धारित लक्ष्य को भेद पाएंगे.

पारिवारिक कहासुनी से बचें, युवाओं की लव लाइफ में मधुरता: घर के सदस्यों के बीच किसी पारिवारिक मुद्दे को लेकर कहासुनी या वैचारिक मतभेद हो सकते हैं; ऐसे में क्रोध के बजाय समझदारी से काम लें. वहीं, युवाओं के प्रेम संबंधों (Love Relationships) में आज मधुरता और उत्साह बना रहेगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: रात्रि 12:50 बजे तक चंद्रमा-राहु ग्रहण दोष और मध्य रात्रि के बाद चंद्रमा-शनि विष दोष के प्रभाव से मानसिक भटकाव, नींद की कमी या पैरों में थकान हो सकती है. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: येलो (पीला)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 4

गुरुवार विशेष अचूक उपाय: आज गुरुवार, कार्तिक शुक्ल दशमी, हर्षण योग और एकादश भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा चंद्र-राहु ग्रहण दोष की शांति हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान श्रीहरि विष्णु और केले के वृक्ष का पूजन करें. मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करें तथा किसी जरूरतमंद या मंदिर में पीले फल, चने की दाल, हल्दी या गुड़ का दान करें. शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक कर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. इससे कार्यक्षेत्र के अटके प्रोजेक्ट पूरे होंगे, आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी और पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी.

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