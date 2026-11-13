Aaj Ka Mesh Rashifal 13 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 9वें भाव यानी नवम भाव (भाग्य, धर्म, दर्शन, उच्च शिक्षा, दीर्घकालिक योजनाएं, यात्रा व गुरु कृपा स्थान) में धनु राशि में संचरण कर रहे हैं. नवम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आपका झुकाव धर्म, अध्यात्म, दर्शन और परोपकार के कार्यों की ओर गहराई से बढ़ेगा, जिससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 13 November 2026)

दिनांक: 13 नवंबर 2026, शुक्रवार

13 नवंबर 2026, शुक्रवार तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि रात्रि 08:43 बजे तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि

कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि रात्रि 08:43 बजे तक, तत्पश्चात नक्षत्र: शाम 05:17 बजे तक मूला नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र

शाम 05:17 बजे तक मूला नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग और धृति योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात धनु राशि (आपकी राशि से 9वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, डील और सामाजिक प्रतिष्ठा (Business, Deals & Politics)

फेस्टिव सीजन के बाद नई प्लानिंग और डील फाइनल: त्योहारी सीजन की समाप्ति के बाद अब आप बाजार की मौजूदा चाल और मांग को परखते हुए नई व्यावसायिक रणनीति (New Planning) तैयार करेंगे, जिससे कारोबार में अच्छा मुनाफा हासिल होगा. यदि आप किसी महत्वपूर्ण बिजनेस डील को फाइनल करने जा रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए बेहद अनुकूल और लाभकारी साबित होगा.

फैमिली सपोर्ट से हल्का होगा बोझ, राजनीति में उपलब्धि: व्यापारिक कार्यों और वित्तीय प्रबंधन में आपको परिवार के सदस्यों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे आप खुद को काफी तनावमुक्त और हल्का महसूस करेंगे. वहीं, सामाजिक कार्यों या राजनीति (Politics) से जुड़े जातकों के हाथ कोई विशेष उपलब्धि या सम्मान लग सकता है; इस दौरान मित्रों और शुभचिंतकों का समर्थन लगातार बना रहेगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Government Sector)

सरकारी कर्मियों पर दबाव, सोच-समझकर लें निर्णय: धृति योग के प्रभाव से सरकारी सेवा (Government Sector) से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्य का अतिरिक्त दबाव बना रह सकता है. हालांकि, धैर्य और गहराई से सोच-विचार कर लिया गया आपका हर निर्णय भविष्य में आपको बड़ा लाभ दिलाएगा.

दूसरों की उलझन से बचें, पूरे होंगे लंबित असाइनमेंट: निजी क्षेत्र के नौकरीपेशा जातक (Employed Persons) किसी सहकर्मी या अन्य व्यक्ति की समस्या को लेकर अनावश्यक रूप से परेशान हो सकते हैं, जिसका नकारात्मक असर आपके कामकाज पर पड़ सकता है. इस भटकाव से बचते हुए आप अपने मुख्य टारगेट्स को पूरा करने पर फोकस करने में सफल रहेंगे और पुराने लंबित (Pending) असाइनमेंट्स भी निपटा लेंगे.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Love Romance & Health)

परिवार का भावनात्मक सहारा, लव लाइफ में रोमांस की बहार: जीवनसाथी और परिजनों की ओर से आपको गहरा भावनात्मक सहयोग और संबल प्राप्त होगा, जिसके बल पर आप पूरे मनोयोग से अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे. प्रेम संबंधों (Love Life) में आपसी नजदीकियां बढ़ेंगी और रोमांस की सुखद बहार आएगी.

छात्रों और खिलाड़ियों को योग-प्राणायाम की सलाह: सेहत के मोर्चे पर खेल जगत से जुड़े जातकों (Sports Persons) और विद्यार्थियों (Students) को थोड़ी सुस्ती, थकान या मौसमी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से योग और प्राणायाम करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक रहेगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: नवम चंद्रमा से भाग्य का साथ रहेगा, लेकिन बदलते मौसम के कारण कमर या पैरों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. दिनचर्या में संतुलित आहार और पर्याप्त पानी शामिल करें.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 1

शुक्रवार विशेष अचूक उपाय: आज शुक्रवार, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी और नवम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा मां महालक्ष्मी व भगवान श्रीगणेश की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान गणेश जी को दूर्वा व मोदक अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का 108 बार जप करें. इसके साथ ही मां लक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाकर 'श्री सूक्त' या 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें तथा मस्तक पर केसर या चंदन का तिलक लगाएं. किसी जरूरतमंद या कन्या को मिश्री, चावल या सफेद मिठाई का दान करें. इससे भाग्य के मार्ग की सभी बाधाएं दूर होंगी, व्यापारिक सौदे सफल होंगे और दांपत्य व प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

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