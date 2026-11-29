Aaj Ka Kark Rashifal 29 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न, व्यक्तित्व, शक्ति, बुद्धिमत्ता, निर्णय क्षमता व आत्मबल स्थान) में संचरण कर रहे हैं. साथ ही आपकी राशि के लिए पंचमहापुरुष मालव्य राजयोग, सर्वार्थ सिद्धि योग और ब्रह्म योग का अत्यंत फलदायी संयोग बन रहा है, जिसके प्रभाव से आज आप स्वयं को शक्तिशाली और बुद्धिमान महसूस करेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 29 November 2026)

दिनांक: 29 नवंबर 2026, रविवार

29 नवंबर 2026, रविवार तिथि: पूरे दिन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि रहेगी

पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: सुबह 11:00 बजे तक पुष्य नक्षत्र, तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र रहेगा

सुबह 11:00 बजे तक पुष्य नक्षत्र, तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, ब्रह्म योग , सर्वार्थ सिद्धि योग और आपकी राशि के लिए विशेष मालव्य राजयोग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, , और आपकी राशि के लिए विशेष चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात कर्क राशि (आपकी ही राशि यानी 1st हाउस) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, शुभ मुहूर्त और सामाजिक उपलब्धियां (Business Results, Muhurat & Politics)

व्यावसायिक कोशिशों के मिलेंगे शानदार रिजल्ट्स, पुरानी आदतों में करें बदलाव: बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस में की गई निरंतर कोशिशों से आज उन्हें बहुत शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे. हालांकि, बिजनेस में पुरानी आदतों को बदलने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की भी आवश्यकता है. यदि आप बिजनेस में किसी भी प्रकार की नई प्लानिंग को धरातल पर लाने की योजना बना रहे हैं, तो सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक व दोपहर 02:00 से 03:00 बजे के मध्य का समय आपके लिए बेहद प्रॉफिटेबल रहेगा.

समाजसेवी व नेताओं को मिलेगी विशेष उपलब्धि, धार्मिक कार्यों में लगाएं मन: सोशलिस्ट एंड पॉलिटिशियन (समाजसेवी और राजनेता) के लिए आज का दिन कुछ विशेष उपलब्धि वाला रहेगा. साथ ही, धार्मिक कार्यों में मन लगाएं—इससे इस मुश्किल समय में भी आप मानसिक तौर पर पूरी तरह मजबूत रहेंगे.

2. करियर, अनुशासन और भाग्य का साथ (Career Discipline & Luck Victory)

जल्दबाजी के फैसले से बचें, भाग्य के साथ से हर परेशानी पर पाएंगे विजय: काम से संबंधित अनुशासन (Discipline) को बढ़ाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन आपके द्वारा लिया जा सकता है. वर्कप्लेस पर प्रॉब्लम तो खूब आएंगी, लेकिन भाग्य का प्रबल साथ मिलने से आप उन सब पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकेंगे—बस धैर्य नहीं छोड़ना है.

सकारात्मक चिंतन से समाप्त होंगी कर्मक्षेत्र की बाधाएं: आज आपके कर्मक्षेत्र की पुरानी बाधाएं समाप्त होंगी; आपका सकारात्मक चिंतन आपको निरंतर अग्रसर करेगा और बड़ी सफलता पाने में सहायक होगा.

3. वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, छात्र व स्वास्थ्य (Pilgrimage Plan, Student Clarity & Wellness)

जीवनसाथी संग तीर्थ यात्रा का बन सकता है विचार, प्रेम संबंधों में रखें धैर्य: वैवाहिक जीवन पूरी तरह सुखमय बना रहेगा और जीवनसाथी के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार बन सकता है. हालांकि, प्रेम संबंधों (Love Life) में आज कुछ उतार-चढ़ाव नजर आ सकता है, संवाद में पारदर्शिता रखें.

मन को स्पष्ट रखकर टारगेट अचीव करेंगे छात्र: संडे के दिन स्टूडेंट्स (Students) अपने पढ़ाई के टारगेट तक पहुंच जाएंगे, लेकिन पहले उन्हें अपना मन पूरी तरह स्पष्ट और एकाग्र करना होगा—तभी वे अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: आपकी राशि में चंद्रमा व मालव्य योग के प्रभाव से मानसिक मजबूती और शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 5

रविवार विशेष अचूक उपाय: आज रविवार, मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी, सर्वार्थ सिद्धि योग, ब्रह्म योग, मालव्य राजयोग और आपकी राशि में स्थित चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य नारायण का विधिवत पूजन करें. तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, अक्षत और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें तथा 'आदित्य हृदय स्तोत्र' या 'सूर्य अष्टकम' का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को गुड़, गेहूं, चावल, दूध या सफेद मिठाई का दान करें तथा गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाएं. इससे निर्णय क्षमता व आत्मविश्वास में निखार आएगा, कार्यक्षेत्र की सभी बाधाएं दूर होंगी और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

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