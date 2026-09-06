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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGanesh Chaturthi: घर और ऑफिस की गणेश स्थापना में क्या है बड़ा अंतर? बप्पा को दफ्तर लाते वक्त ध्यान रखें ये जरूरी बातें

Ganesh Chaturthi: घर और ऑफिस की गणेश स्थापना में क्या है बड़ा अंतर? बप्पा को दफ्तर लाते वक्त ध्यान रखें ये जरूरी बातें

घर और ऑफिस में गणेश स्थापना के नियम बिल्कुल अलग हैं. बप्पा को केबिन लाने से पहले जान लें सही दिशा, मूर्ति का स्वरूप और वो गलतियां जो नहीं करनी चाहिए.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 06 Sep 2026 12:35 PM (IST)
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गणेश चतुर्थी की रौनक अब सिर्फ घरों तक सीमित नहीं रही, कॉर्पोरेट केबिन और स्टार्टअप्स में भी बप्पा का स्वागत पूरे उत्साह के साथ हो रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर और ऑफिस में गणपति विराजने के नियम एक जैसे नहीं होते? वास्तु और धर्मशास्त्र के मुताबिक, कार्यस्थल पर बप्पा की स्थापना के कायदे पूरी तरह अलग हैं.

अगर आप भी इस बार ऑफिस में विघ्नहर्ता को लाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जरूरी बातें अनदेखी न करें.

घर और ऑफिस की स्थापना में 3 अंतर

  • मूर्ति का स्वरूप: घर में आमतौर पर संतान रूप, क्रीड़ा करते हुए या थोड़े चंचल भाव वाले बप्पा की प्रतिमा लाई जाती है. वहीं ऑफिस या दुकान के लिए हमेशा शांत, गंभीर और पद्मासन (बैठी मुद्रा) में विराजमान गणेश जी की मूर्ति सबसे उत्तम मानी जाती है.

  • संकल्प और उद्देश्य: घर की पूजा का मुख्य उद्देश्य परिवार में सुख, शांति, स्वास्थ्य और आपसी प्रेम होता है. इसके उलट, ऑफिस में पूजा का संकल्प आर्थिक स्थिरता, व्यापारिक वृद्धि, अटके प्रोजेक्ट्स को पूरा करने और टीम के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए लिया जाता है.

  • सेवा और अनुशासन: घर में खान-पान और साफ-सफाई पर पूरा नियंत्रण रहता है. ऑफिस में कई लोग आते-जाते हैं, इसलिए कार्यस्थल पर मर्यादा, पवित्रता और समय की पाबंदी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है.

दफ्तर में बप्पा को लाते वक्त इन बातों का रखें ध्यान

सही दिशा का चुनाव: ऑफिस में गणेश जी की चौकी हमेशा उत्तर-पूर्व कोण (ईशान कोण) या पूर्व दिशा में ही स्थापित करें. यह दिशा नए अवसरों और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होती है. ध्यान रखें कि मूर्ति की पीठ कभी भी ऑफिस के मुख्य हॉल या केबिन के अंदर की तरफ न हो.

सूंड की दिशा पर दें ध्यान: कार्यस्थल के लिए हमेशा बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड (वाममुखी) वाले गणपति की प्रतिमा ही चुनें. दाईं ओर सूंड वाले बप्पा (सिद्धिविनायक) की पूजा में बेहद कड़े और सटीक नियमों का पालन करना पड़ता है, जो एक व्यस्त दफ्तर के माहौल में संभव नहीं हो पाता.

बीम और वॉशरूम से बनाएं दूरी: चौकी लगाने से पहले जगह का चयन सावधानी से करें. मूर्ति को कभी भी छत की भारी बीम के नीचे, सीढ़ियों के नीचे या वॉशरूम की दीवार से सटाकर न रखें.

21 दूर्वा जरूर चढ़ाएं: कामकाज में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए बप्पा को दूर्वा (दूब घास) की 21 गांठें अर्पित करना बेहद फलदायी माना जाता है. साथ ही मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं.

टीम के साथ आरती का समय तय करें: दफ्तर में सुबह काम शुरू होने से ठीक पहले और शाम को काम खत्म होने के बाद पूरी टीम के साथ एक संक्षिप्त आरती जरूर करें. इससे कार्यस्थल पर तनाव घटता है और एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 06 Sep 2026 12:35 PM (IST)
Tags :
Vastu For Office Ganesh Puja Ganesh Chaturthi 2026 Office Ganpati Sthapana
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