Kal Ka Rashifal, 20 October 2026 (कल का राशिफल): मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय के महापर्व विजयादशमी (दशहरा) के साथ-साथ ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल दोपहर 12:51 बजे तक आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, जिसके बाद विजयादशमी (दशमी) तिथि का आरंभ होगा. वहीं शाम 06:02 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा पूरे दिन शनिदेव के स्वामित्व वाली मकर राशि में संचरण करेंगे.

मंगलवार का दिन संकटमोचन हनुमान जी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की विशेष कृपा का दिन है. कल ग्रहों के अद्भुत संयोग से शूल योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, वाशि योग, सुनफा योग और मेष, कर्क, तुला, मकर राशि के जातकों के लिए मालव्य योग का महासंयोग बन रहा है. इसके शुभ प्रभाव से धनु, वृश्चिक, मकर और कर्क राशि के जातकों को विदेशी कंपनियों से बड़ी डील्स, एम्प्लॉई ऑफ द मंथ का खिताब, सिंडिकेट में बड़ी पोस्ट और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलने के मजबूत योग हैं.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 20 अक्टूबर 2026 का पंचांग और 12 राशियों का भविष्यफल.

कल का पंचांग (20 अक्टूबर 2026, मंगलवार, विजयादशमी)

तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष नवमी (दोपहर 12:51 बजे तक), तत्पश्चात दशमी (विजयादशमी)

आश्विन शुक्ल पक्ष नवमी (दोपहर 12:51 बजे तक), तत्पश्चात दशमी (विजयादशमी) नक्षत्र: श्रवण नक्षत्र (शाम 06:02 बजे तक), तत्पश्चात धनिष्ठा

श्रवण नक्षत्र (शाम 06:02 बजे तक), तत्पश्चात धनिष्ठा चन्द्र राशि: मकर राशि

मकर राशि शुभ योग: शूल योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग)

शूल योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग) शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):

दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक

दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक दिशाशूल: उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

मेष राशि

मेष राशि के जातकों को कल लाभ कमाने के मौके मिल सकते हैं। हालांकि आपको अपनी आमदनी और खर्चों के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। मन में नकारात्मक विचार लाने से बचें, अन्यथा कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। कार्यक्षेत्र में किसी बात को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद या बहस की स्थिति बन सकती है, जिससे थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा। यदि पिता की ओर से कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो उसे समय पर पूरा करने का प्रयास करें। किसी धार्मिक यात्रा की रूपरेखा भी बन सकती है।

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए कल का दिन खुशियों भरा रहने वाला है। आपके आसपास का वातावरण सकारात्मक रहेगा और लगातार शुभ समाचार सुनने को मिल सकते हैं। आयात-निर्यात के व्यापार से जुड़े लोगों को कोई बड़ा व्यावसायिक अनुबंध मिलने की संभावना है। संपत्ति से संबंधित कार्यों में लगे लोगों को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। परिवार में किसी मांगलिक आयोजन या उत्सव के दौरान कुछ विशिष्ट लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है।

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए कल का दिन नए अवसर लेकर आएगा। सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग किसी नए कार्य में रुचि दिखा सकते हैं। यदि आप कोई अचल संपत्ति खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो आपकी यह मनोकामना पूरी हो सकती है। संतान को रोजगार मिलने से परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा। कार्यस्थल पर किसी की अनुचित बात का समर्थन करने से बचें, अन्यथा भविष्य में परेशानी खड़ी हो सकती है। घरेलू मामलों को गंभीरता से सुलझाएं, रिश्तों में दूरी आने की आशंका है।

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए कल का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में किसी बड़ी सफलता की प्राप्ति हो सकती है, जिससे माता-पिता का मान बढ़ेगा। यदि किसी नए कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी संकेत को अनदेखा न करें। पुराने विवाद और अड़चनें समाप्त होने के संकेत हैं। लंबे अरसे के बाद किसी पुराने मित्र से भेंट संभव है।

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों को कल अत्यधिक भागदौड़ का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि दफ्तर में आपके प्रयासों और मेहनत को सराहा जाएगा। नया प्रयोग करने के उत्साह में कोई जल्दबाजी या भूल करने से बचें; किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन के बाद ही कदम बढ़ाएं। कोर्ट-कचहरी या विधिक मामलों में दौड़भाग रहेगी, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना है। पुराने मित्र के साथ मतभेद सुलझ सकते हैं। विद्यार्थियों को अध्ययन और परीक्षाओं में उत्तम परिणाम मिलेंगे।

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के दांपत्य जीवन में कल कुछ खिंचाव या तनाव देखने को मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ बातचीत में संयम और धैर्य बनाए रखें। परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ने से अस्पताल आदि के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। परोपकार और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे मानसिक शांति का अनुभव होगा। परिवार में विवाह योग्य सदस्य के रिश्ते में आ रही बाधाएं दूर होंगी। बच्चों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें।

तुला राशि

तुला राशि के जातकों का कल का दिन आनंद और उल्लास के साथ बीतेगा। अपने कार्यों के प्रति किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतें और काम दूसरों के भरोसे छोड़ने की भूल न करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। लेन-देन और आर्थिक मामलों में पूरी सावधानी रखें। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति के साथ स्थानांतरण की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। यदि मन में कोई दुविधा या भारीपन हो, तो घर के वरिष्ठ सदस्यों से साझा करके सलाह लें।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कल का दिन आर्थिक रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। आसपास के प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क का लाभ मिलेगा। पारिवारिक एवं निजी जीवन में कुछ नए दायित्व बढ़ सकते हैं, जिन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से पूरा करें। किसी आवश्यक कार्य के चलते अचानक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। संतान की पढ़ाई या करियर से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। राजनीति से जुड़े लोगों को किसी वरिष्ठ नेता का सानिध्य और मार्गदर्शन मिलने के योग हैं।

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए कल का दिन पूर्व के दिनों की तुलना में अधिक फलदायी रहेगा। कार्यस्थल पर अटके हुए और लंबित कार्यों को गति देने का प्रयास करेंगे। परिवार के किसी आंतरिक मसले को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, जिसका समाधान घर के बुजुर्गों की सलाह से निकलेगा। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य और आपसी समझ मजबूत रहेगी। खान-पान में लापरवाही से बचें, उदर विकार या पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है।

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए कल का दिन मिलाजुला रहेगा। जरूरत की वस्तुओं की खरीदारी में धन खर्च हो सकता है। विपरीत परिस्थितियों में किसी मित्र से आर्थिक सहयोग प्राप्त होने के योग हैं। यदि पहले से किसी महत्वपूर्ण कार्य की योजना बना रखी थी, तो कल उसके पूरे होने की संभावना बनेगी। प्रत्येक स्थिति में धैर्य और मानसिक संतुलन बनाए रखें। छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। समय के सदुपयोग पर जोर दें।

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए कल का दिन मनचाही सफलता दिलाने वाला रहेगा। आजीविका की तलाश में जुटे लोगों को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे और आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे, जिससे वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। यदि कोई पुराना कर्ज था, तो उसे चुकाने में प्रगति होगी। घर-परिवार में अकारण वाद-विवाद से बचें ताकि आपसी सौहार्द बना रहे। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का अपेक्षित सहयोग प्राप्त होगा।

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए कल का दिन सामान्य रहेगा। बढ़ते खर्चों को लेकर मन में कुछ चिंताएं उभर सकती हैं, इसलिए उचित बजट बनाकर चलना हितकर रहेगा। संतान की ओर से किसी वस्तु की मांग रखी जा सकती है। घर का वातावरण शांत और सुखद रहेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। दैनिक कामकाज में आ रही रुकावटें दूर होंगी। जीवनसाथी के साथ बातचीत करते समय वाणी में मधुरता और तालमेल बनाए रखें।

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