Kal Ka Rashifal, 18 September 2026 (कल का राशिफल): शुक्रवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी और महत्वपूर्ण रहने वाला है. कल दोपहर 01:02:53 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी, जिसके बाद अष्टमी तिथि का आरंभ होगा. वहीं रात 10:45:37 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात मूल नक्षत्र शुरू होगा. इसके अलावा दोपहर 01:34:55 बजे तक प्रीति योग रहेगा, जिसके बाद आयुष्मान योग का संयोग बनेगा.

शुक्रवार का दिन धन और वैभव की अधिष्ठात्री देवी मां लक्ष्मी की उपासना के लिए समर्पित होता है. प्रीति योग और ज्येष्ठा नक्षत्र के शुभ प्रभाव से मकर, मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों को नौकरी में पदोन्नति, कारोबार में बड़ा विस्तार, रुका हुआ धन वापस मिलने और प्रॉपर्टी में निवेश से लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं.

आइए जानते हैं विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 18 सितंबर 2026 का विस्तृत दैनिक राशिफल.

पंचांग (18 सितंबर 2026, शुक्रवार)

तिथि: भाद्रपद शुक्ल पक्ष सप्तमी (दोपहर 01:02:53 बजे तक), तत्पश्चात अष्टमी

भाद्रपद शुक्ल पक्ष सप्तमी (दोपहर 01:02:53 बजे तक), तत्पश्चात अष्टमी नक्षत्र: ज्येष्ठा नक्षत्र (रात 10:45:37 बजे तक), तत्पश्चात मूल

ज्येष्ठा नक्षत्र (रात 10:45:37 बजे तक), तत्पश्चात मूल करण: वणिज (दोपहर 01:02:53 बजे तक), तत्पश्चात विष्टि (भद्रा)

वणिज (दोपहर 01:02:53 बजे तक), तत्पश्चात विष्टि (भद्रा) पक्ष: शुक्ल पक्ष

शुक्ल पक्ष योग: प्रीति योग (दोपहर 01:34:55 बजे तक), तत्पश्चात आयुष्मान योग

प्रीति योग (दोपहर 01:34:55 बजे तक), तत्पश्चात आयुष्मान योग वार: शुक्रवार (मां लक्ष्मी की आराधना का पावन दिन)

1. मेष राशि (Aries)

Business (व्यापार): नए कार्य के सिलसिले में लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है. कारोबार में लिक्विडिटी की कमी के कारण किसी करीबी से आर्थिक सहायता लेनी पड़ सकती है.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में कामकाज सामान्य गति से चलेगा. यात्रा के दौरान अपने जरूरी दस्तावेजों और सामान का विशेष ध्यान रखें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक मोर्चे पर कुछ बातों को लेकर सदस्यों के बीच अनबन रह सकती है. धैर्य और समझदारी से बातचीत करें.

Finance (आर्थिक स्थिति): खर्चों की अधिकता रहेगी. आर्थिक तंगी से बचने के लिए बजट नियंत्रित रखें और फिजूलखर्ची से बचें.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा. लंबी यात्रा की थकान से बचने के लिए बीच-बीच में विश्राम अवश्य करें.

2. वृषभ राशि (Taurus)

Business (व्यापार): कारोबार में मुनाफे की स्थिति रहेगी. सहयोगियों से सलाह-मशविरा करके किसी नए कार्य या प्रोजेक्ट की योजना बना सकते हैं.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यस्थल पर नई ऊर्जा और उमंग के साथ काम करेंगे. आपके नए विचारों को सराहा जाएगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार में मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन के योग बन रहे हैं. परिजनों के साथ किसी यात्रा पर जाने की योजना बनेगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): प्रॉपर्टी में नया निवेश करने का मन बन सकता है. आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक और स्थिर रहेगा.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक शांति रहेगी और दिनभर शारीरिक रूप से सक्रिय और तरोताजा महसूस करेंगे.

3. मिथुन राशि (Gemini)

Business (व्यापार): किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात व्यापार के नए रास्ते खोलेगी. कारोबार में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन करने से भविष्य में भारी लाभ मिलेगा.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में शानदार अवसर सामने आएंगे. शेयर मार्केट या वित्तीय क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अत्यंत अनुकूल है.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार में धार्मिक कार्यों का आयोजन होगा. घर में किसी नए मेहमान के आगमन से उत्सव का माहौल रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): धन लाभ के प्रबल योग हैं. नए निवेश से आगे चलकर बड़ा वित्तीय लाभ प्राप्त होगा.

Health (स्वास्थ्य): सेहत के लिहाज से दिन बेहतरीन रहेगा; किसी पुरानी या गंभीर बीमारी से पूरी तरह छुटकारा मिल सकता है.

4. कर्क राशि (Cancer)

Business (व्यापार): आज कोई भी बड़ा और जल्दबाजी भरा निर्णय लेने से बचें. व्यावसायिक डील्स केवल परिचित और भरोसेमंद लोगों के साथ ही करें, धोखे की आशंका है.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में काम का दबाव बना रहेगा. लंबी यात्रा पर जाने की संभावना बन सकती है, जो भविष्य के लिए अनुभव देगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार में चल रहा पुराना आपसी विवाद समाप्त होगा, जिससे मन अत्यंत प्रसन्न और शांत रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): अचानक होने वाले नुकसान से बचने के लिए बड़े वित्तीय जोखिम न उठाएं. लेन-देन में सतर्कता बरतें.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी. शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए संतुलित खानपान अपनाएं.

5. सिंह राशि (Leo)

Business (व्यापार): कारोबार में फिलहाल किसी भी प्रकार का बड़ा बदलाव करने से बचें. नई योजनाओं को लागू करने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा करें.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यस्थल पर अतिरिक्त सावधानी रखें. बाहर निकलते समय वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं, लापरवाही से बचें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार में आपकी बातों को नजरअंदाज किए जाने से मन थोड़ा खिन्न हो सकता है. परिवार के हित में स्थान परिवर्तन का विचार बन सकता है.

Finance (आर्थिक स्थिति): वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी. नई योजनाओं में बिना सोचे-समझे पूंजी लगाने से बचें.

Health (स्वास्थ्य): यात्रा के दौरान सतर्क रहें और खानपान की आदतों में लापरवाही न बरतें.

6. कन्या राशि (Virgo)

Business (व्यापार): व्यापार-व्यवसाय में कोई बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिससे भविष्य की योजनाएं मजबूत होंगी.

Career (करियर व शिक्षा): किसी योग गुरु या मार्गदर्शक का सानिध्य प्राप्त होगा, जिससे कार्यक्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा के साथ निर्णय लेंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार के लोग आपके पक्ष में खड़े नजर आएंगे, हालांकि आपके किसी कड़े निर्णय से परिजनों को थोड़ी ठेस पहुंच सकती है.

Finance (आर्थिक स्थिति): परिवार से जुड़ी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी. आय और व्यय में संतुलन बना रहेगा.

Health (स्वास्थ्य): अध्यात्म और योग की ओर रुझान बढ़ने से मानसिक शांति और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी.

7. तुला राशि (Libra)

Business (व्यापार): व्यापार में बंपर लाभ के योग बन रहे हैं. आपका कोई विशेष और दूरदर्शी निर्णय कारोबार में बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने से वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास जीतेंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन से खुशियां बढ़ेंगी. पुराने मतभेद सुलझने से घर का वातावरण बेहद सुखद रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किसी बड़ी वित्तीय निधि या लंबी अवधि की योजना में निवेश कर सकते हैं.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा. मानसिक प्रसन्नता से शारीरिक कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

Business (व्यापार): व्यावसायिक गतिविधियों में कोई भी बड़ा जोखिम लेने से बचें. बाजार की स्थिति को भांपकर ही कदम आगे बढ़ाएं.

Career (करियर व शिक्षा): दिन उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है. कार्यों को धैर्यपूर्वक निपटाने का प्रयास करें और विवादों से दूर रहें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पैतृक संपत्ति को लेकर घर में वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है. परिजनों के साथ बाहर घूमने जाने का कार्यक्रम बन सकता है.

Finance (आर्थिक स्थिति): धन के लेन-देन में सावधानी बरतें. अचानक होने वाले घरेलू खर्चों से बजट प्रभावित हो सकता है.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य कुछ नरम रह सकता है. बाहर के खानपान से पूरी तरह परहेज करें, अन्यथा मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं.

9. धनु राशि (Sagittarius)

Business (व्यापार): कारोबार में थोड़ी गिरावट महसूस हो सकती है. किसी से भी बातचीत करते समय वाणी पर संयम रखें, अन्यथा बनते काम बिगड़ सकते हैं.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यस्थल पर मन थोड़ा अशांत रह सकता है. सहकर्मियों के साथ शांत रहकर काम करें और विवादित मामलों से बचें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है. मित्रों के साथ बाहर जाने से मूड थोड़ा हल्का होगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक मोर्चे पर कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं. अनावश्यक खर्चों पर तुरंत रोक लगाएं.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक तनाव सिरदर्द या बेचैनी का कारण बन सकता है. ध्यान और विश्राम को समय दें.

10. मकर राशि (Capricorn)

Business (व्यापार): व्यापार में बड़े आर्थिक लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं. पुराने संपर्कों और नई डील्स से कारोबार में उछाल आएगा.

Career (करियर व शिक्षा): नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि की शुभ सूचना मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और आपसी मतभेद समाप्त होंगे. माता-पिता के लिए कुछ खास करेंगे जिससे भावनात्मक दूरियां मिटेंगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): आमदनी के नए स्रोत खुलेंगे और रुका हुआ धन प्राप्त होगा. आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी.

Health (स्वास्थ्य): मन प्रसन्न और ऊर्जावान रहेगा. मित्रों के साथ बाहर घूमने का आनंद लेंगे.

11. कुंभ राशि (Aquarius)

Business (व्यापार): व्यापार-व्यवसाय में किसी बड़ी और लाभदायक डील का हिस्सा बन सकते हैं. पुरानी अटकी हुई मनोकामनाएं पूरी होंगी.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में आपके फैसलों की सराहना होगी. टीम के साथ मिलकर किए गए कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घर में किसी नए मेहमान के आने से खुशियों का संचार होगा. परिवार के हित में लिया गया निर्णय भविष्य में लाभदायक साबित होगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): नया मकान या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बन सकती है. आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ और समृद्ध रहेगी.

Health (स्वास्थ्य): शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा. दिनभर उत्साह और ताजगी महसूस करेंगे.

12. मीन राशि (Pisces)

Business (व्यापार): कारोबार में फिलहाल कोई बड़ा फेरबदल न करें. किसी अपरिचित व्यक्ति को बड़ी धनराशि उधार देने से बचें, पैसा अटक सकता है.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें. अनचाही गलतफहमियों से बचने के लिए अपने काम पर ध्यान दें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिजनों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा, हालांकि बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर मन चिंतित रह सकता है.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक मामलों में अत्यधिक सतर्कता की जरूरत है. उधारी और जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूर रहें.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक चिंता का असर ऊर्जा पर पड़ सकता है. बच्चों की सेहत का विशेष ख्याल रखें और खुद भी संतुलित दिनचर्या रखें.

FAQs

18 सितंबर 2026 शुक्रवार को किन राशियों को सबसे बड़ा धन लाभ और पदोन्नति मिलेगी?

मकर, तुला, कुंभ और मिथुन राशि के जातकों को प्रीति योग और मां लक्ष्मी की कृपा से नौकरी में पदोन्नति, बड़ी बिजनेस डील और प्रॉपर्टी में लाभ के मजबूत योग हैं.

कल किन राशि वालों को उधारी और बड़े लेन-देन में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए?

मीन, कर्क, सिंह और धनु राशि के जातकों को किसी अनजान व्यक्ति को पैसा उधार देने, यात्रा में वाहन चलाने और जल्दबाजी में बड़े व्यावसायिक निर्णय लेने से बचने की सलाह दी गई है.

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