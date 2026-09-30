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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकर्क मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: लग्न में गुरु-मंगल युति, चौथे भाव में लक्ष्मीनारायण योग, व्यापार में भारी मुनाफा, नौकरी में बरतें संयम

कर्क मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: लग्न में गुरु-मंगल युति, चौथे भाव में लक्ष्मीनारायण योग, व्यापार में भारी मुनाफा, नौकरी में बरतें संयम

Gemini Horoscope October 2026: कर्क मासिक राशिफल अक्टूबर, लग्न में गुरु-मंगल युति, चौथे भाव में लक्ष्मीनारायण योग से व्यापार में बड़ा मुनाफा, नौकरी में दबाव! पढ़ें संपूर्ण करियर, शिक्षा व उपाय.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 30 Sep 2026 06:17 PM (IST)
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Gemini Monthly Horoscope October 2026: अक्टूबर 2026 का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए आर्थिक समृद्धि, व्यापार विस्तार और बौद्धिक क्षमता के बल पर आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा (ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ) के अनुसार, 17 अक्टूबर 2026 तक सूर्य देव आपकी राशि से तीसरे भाव में संचरण करेंगे, जिसके उपरांत वे चौथे भाव में गोचर करेंगे. आपकी राशि से चौथे भाव में बुध और शुक्र की युति होने से अत्यंत शुभ धन लक्ष्मीनारायण योग बना हुआ है.

आपकी ही राशि (लग्न भाव) में देवगुरु बृहस्पति और मंगल की युति रहेगी, जबकि शनि देव नवम भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे. इसके अतिरिक्त, राहु नवम भाव में तथा केतु दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे. आइए विस्तार से जानते हैं कि अक्टूबर 2026 का यह पूरा महीना आपके परिवार, व्यापार, नौकरी, शिक्षा, प्रेम और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा.

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पारिवारिक जीवन (Family Life)

पारिवारिक दृष्टिकोण से यह माह मान-सम्मान में वृद्धि और सूझबूझ से सामंजस्य बनाए रखने का रहेगा.

मान-सम्मान में बढ़ोतरी: लग्न भाव में गुरु और मंगल की युति होने से समाज और परिवार में आपके मान-सम्मान व प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय इजाफा होगा.

विवादों पर सूझबूझ से नियंत्रण: नवम भाव में स्थित वक्री शनि के कारण बीच-बीच में पारिवारिक मतभेद या कहासुनी की स्थिति बन सकती है; किंतु आपकी व्यावहारिक समझदारी और सूझबूझ से परिस्थितियां पूरी तरह नियंत्रण में रहेंगी.

घरेलू सुख-सुविधाएं: परिवार में सुख-सुविधा और दैनिक जरूरत की वस्तुओं की खरीदारी होगी; घर की व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित रहेगा.

व्यापार तथा नौकरी (Business & Career)

कारोबार के मोर्चे पर यह महीना बंपर मुनाफे का है, जबकि नौकरीपेशा लोगों को धैर्य और संयम से काम लेना होगा.

व्यापार में मुनाफा व नई योजनाएं: लग्न में स्थित गुरु की सातवीं दृष्टि आपके सप्तम भाव (व्यापार भाव) पर रहने से कारोबार में जबर्दस्त मुनाफा होगा. आपकी मेहनत के प्रत्यक्ष परिणाम मिलेंगे. चौथे भाव में बने धन लक्ष्मीनारायण योग के प्रभाव से यदि आप नए व्यापार की योजना बना रहे हैं, तो उसमें शानदार सफलता हासिल होगी.

नौकरी में दबाव व अधिकारियों से तनाव: नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. अधिकारियों का कड़ा रुख और काम का भारी दबाव आपको परेशान कर सकता है; कई बार तनाव के कारण नौकरी छोड़ने तक का विचार आ सकता है. हालांकि, गुरु की कृपा से आप हर संकट से सुरक्षित बाहर निकल आएंगे; इसलिए आवेश में आकर कोई फैसला न लें.

शिक्षा तथा करियर (Education & Career)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए यह माह अत्यंत फलदायी और मेहनत का सही फल दिलाने वाला साबित होगा.

शानदार शैक्षणिक प्रदर्शन: प्राइमरी स्तर से लेकर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा. लग्न में स्थित गुरु की कृपा से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आपकी पढ़ाई के बेहतरीन परिणामों से माता-पिता व शिक्षक अत्यंत प्रसन्न रहेंगे.

कार्यशैली में बदलाव व उन्नति: करियर के क्षेत्र में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. कार्य करने के तौर-तरीकों में सकारात्मक बदलाव आएगा और आपकी निरंतर मेहनत आपको करियर में उन्नति की ओर ले जाएगी.

प्रेम एवं वैवाहिक जीवन (Love & Married Life)

प्रेम और दांपत्य जीवन के लिहाज से यह माह गलतफहमियां दूर करने और खुशियों से भरा रहेगा.

संवाद से दूर होगी नाराजगी: यदि पार्टनर के साथ पहले से कोई मनमुटाव या नाराजगी चल रही थी, तो इस माह स्वस्थ संवाद के जरिए रिश्ते में दोबारा मधुरता लौटेगी.

उत्साह व तालमेल: चौथे भाव में शुक्र-बुध और गुरु के शुभ प्रभाव से लव पार्टनर के साथ आपसी तालमेल बहुत गहरा होगा, जिससे मन उत्साहित रहेगा.

दांपत्य सुख व सरप्राइज गिफ्ट: वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखद और आनंदमय रहेगा. जीवनसाथी (पत्नी) की तरफ से कोई खूबसूरत सरप्राइज गिफ्ट मिलने के मजबूत योग हैं, जिससे आपसी प्रेम और प्रगाढ़ होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

सेहत के दृष्टिकोण से यह माह मिला-जुला रहने वाला है, जिसमें श्वसन तंत्र और थकान से बचाव जरूरी होगा.

श्वसन संबंधी विकार: दूसरे भाव में केतु, अष्टम में राहु और लग्न में मंगल-गुरु की स्थिति के कारण फेफड़ों या श्वसन (Respiratory) से जुड़ी हल्की परेशानी या एलर्जी हो सकती है.

अत्यधिक श्रम से थकान: अत्यधिक भागदौड़ और मानसिक दबाव से शारीरिक थकान व कमजोरी महसूस हो सकती है, जो अन्य छोटी-मोटी दिक्कतों को बढ़ा सकती है.

संतुलित आहार: समय पर पौष्टिक और संतुलित भोजन ग्रहण करें; खान-पान में लापरवाही बिल्कुल न बरतें.

  • लकी नंबर: 5
  • लकी कलर: पीला (Yellow)
  • उपाय: प्रत्येक सोमवार के दिन सायंकाल (संध्या समय) में भगवान शिव का कच्चे दूध या गंगाजल से विधिवत अभिषेक करें.
              प्रत्येक बुधवार के दिन शाम के समय किसी मंदिर में साबुत हरी मूंग की दाल का दान करें.

FAQs

Q1. अक्टूबर 2026 में कर्क राशि के कारोबारियों को नए व्यापार में क्या लाभ मिलेगा?
Ans. चौथे भाव में धन लक्ष्मीनारायण योग और सातवें भाव पर गुरु की दृष्टि होने से नए व्यापार की योजनाओं में सफलता मिलेगी और बड़ा मुनाफा होगा.

Q2. इस माह कर्क राशि के नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. अधिकारियों के दबाव और वर्कलोड के कारण नौकरी छोड़ने की स्थिति बन सकती है, किंतु गुरु के सहयोग से मुश्किलें हल होंगी; इसलिए धैर्य बनाए रखें.

Q3. कर्क राशि के विद्यार्थियों और प्रेम जीवन के लिए अक्टूबर 2026 कैसा रहेगा?
Ans. छात्रों के अच्छे परिणाम से परिजन व शिक्षक प्रसन्न रहेंगे, वहीं लव लाइफ में संवाद से पुरानी नाराजगी दूर होगी और जीवनसाथी से सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 30 Sep 2026 06:17 PM (IST)
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