CJP Protest 16 October 2026: दिल्ली से लेकर सोशल मीडिया तक इस वक्त सिर्फ एक ही चर्चा है कि क्या सरकार भारी दबाव में है. मुख्य चुनाव आयुक्त पर उठते सवाल, SIR पर रोक की मांग और नेताओं की गिरफ्तारी के बाद 16 अक्टूबर के 'तिरंगा मार्च' के ऐलान ने माहौल को पूरी तरह गरमा दिया है. उधर विपक्ष सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. चारों तरफ माहौल ऐसा बनाया जा रहा है मानो 20 अक्टूबर तक कोई बहुत बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है. लेकिन जब इस पूरे मामले को तथ्यों, सियासी रणनीतियों और ग्रहों की चाल के आधार पर परखा गया, तो अंदर की कहानी कुछ और ही निकली.

15-16 अक्टूबर: सड़कों पर सिर्फ भीड़ नहीं, असली लीडरशिप का टेस्ट

सीजेपी (CJP) के बड़े चेहरों के हिरासत में होने की वजह से सबसे बड़ा सवाल यही था कि आंदोलन कैसे चलेगा. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस समय संगठन की कुंडली में शनि का ऐसा प्रभाव चल रहा है जो सिर्फ नारेबाजी से काम नहीं चलने देता. इसका सीधा मतलब जमीन पर यह दिख रहा है कि अब कमान सेकंड लाइन के नेताओं के हाथ में है. आंदोलन को जिंदा रखने के लिए अब भीड़ जुटाने से ज्यादा जरूरी कानूनी रास्ते तलाशना और संगठन को अनुशासित रखना बन चुका है.

16 अक्टूबर: क्या 'तिरंगा मार्च' में होगा टकराव या चलेगा कानूनी...

16 अक्टूबर को प्रस्तावित 'तिरंगा मार्च' को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं कि कहीं हालात बिगड़ न जाएं. ज्योतिष के मुताबिक इस दिन मंगल और शनि के बीच 120 डिग्री का त्रिकोण संबंध बन रहा है. आम भाषा में इसका मतलब जोश और होश के बीच का संतुलन होता है.

मैदिनी ज्योतिष के अनुसार मंगल को पुलिस बल और सुरक्षा एजेंसियों का कारक माना जाता है, जबकि शनि आम जनता, प्रदर्शनकारियों और कानूनी नियमों का प्रतिनिधित्व करता है. त्रिकोण संबंध होने की वजह से पुलिस अपनी शर्तों, रूट डायवर्जन और नियमों को सख्त रखेगी, तो वहीं प्रदर्शनकारी भी किसी हिंसक टकराव में उलझने के बजाय कानूनी दायरे में रहकर अपनी बात रखेंगे. सड़कों पर लाठी-डंडों के टकराव के बजाय यह दिन परमिशन की शर्तों, वकीलों की तैयारी और कानूनी दांव-पेंच का रहने वाला है.

17 अक्टूबर: सरकार पर सवालों की बौछार, पर संभलने का पूरा बैकअप

17 अक्टूबर की शाम सूर्य अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे. जब भी ऐसा होता है, तो सत्ता पक्ष की साख और फैसलों पर कड़े सवाल उठते हैं और सरकार पर चौतरफा दबाव जरूर दिखता है. लेकिन इसी समय भारत की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का मजबूत संस्थागत प्रभाव भी बना हुआ है. इसका सीधा सियासी मतलब यह है कि सरकार झुकने के बजाय अपने फैसलों के पक्ष में ठोस डेटा और सरकारी रिकॉर्ड पेश करेगी. वरिष्ठ स्तर पर रणनीति बनाकर विपक्ष के सवालों का कानूनी जवाब तैयार किया जाएगा, इसलिए इसे सरकार का सरेंडर मान लेना बहुत बड़ी भूल होगी.

18 अक्टूबर: सिर्फ तीखे बयानों से नहीं, राहुल गांधी को दिखाने होंगे सबूत

इस दिन ग्रहों की स्थिति राहुल गांधी के तर्कों और बयानों की कड़ी परीक्षा लेने वाली है. ज्योतिष में बुध को संवाद का और शनि को नियमों व जवाबदेही का ग्रह माना जाता है. 18 अक्टूबर के आसपास इनका आमना-सामना हो रहा है. इसका सीधा असर यह दिखेगा कि राहुल गांधी और विपक्ष के हमलों पर सत्ता पक्ष पलटवार करेगा और सीधे सबूत मांगेगा. राहुल गांधी की वर्षकुंडली सक्रिय जरूर दिखती है, लेकिन जन्मकुंडली के कुछ ग्रह बल सीमित हैं. इसका मतलब है कि सिर्फ तीखे भाषणों से बात नहीं बनेगी, विपक्ष को हर आरोप के पीछे पक्के दस्तावेज और कानूनी दलीलें रखनी होंगी.

19-20 अक्टूबर: बयानों का दौर खत्म, अब कोर्ट और फाइलों में चलेगा खेल

हफ्ते के अंत तक सियासी लड़ाई टीवी स्टूडियो और सड़कों से हटकर पूरी तरह अदालती फाइलों पर शिफ्ट हो जाएगी. 20 अक्टूबर के आसपास गोचर बुध और गुरु के प्रभाव से नए सरकारी हलफनामे, वकीलों की दलीलें और हिरासत से जुड़ी अर्जियों पर अदालती हलचल तेज रहेगी. हालांकि, मुख्य मामलों और एसआईआर (SIR) से जुड़ी बड़ी सुनवाई के लिए अभी 26 अक्टूबर की तारीख का इंतजार करना होगा. इसलिए किसी भी तात्कालिक कानूनी राहत को अंतिम जीत मान लेना जल्दबाजी होगी.

कौन मारेगा बाजी?

बीजेपी की वर्ष कुंडली और मौजूदा सियासी समीकरण साफ बताते हैं कि यह लड़ाई किसी एकतरफा फैसले की तरफ नहीं जा रही है. न तो 20 अक्टूबर तक किसी बड़े अधिकारी या चुनाव आयुक्त का इस्तीफा होने वाला है, और न ही सरकार अचानक अपने फैसले वापस लेकर बैकफुट पर आने वाली है. विपक्ष अपना दबाव बनाए रखेगा और सरकार भी कानूनी ढाल के साथ डटी रहेगी. इस पूरे सियासी नूरा कुश्ती में जीत उसी की होगी, जिसके पास हवा-हवाई दावों के बजाय कोर्ट में टिकने वाले ठोस सबूत और मजबूत कानूनी रणनीति होगी.

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