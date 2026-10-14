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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोCJP का विरोध जारी… अगले छह दिनों में मोदी सरकार और राहुल गांधी के लिए क्या संकेत?

CJP का विरोध जारी… अगले छह दिनों में मोदी सरकार और राहुल गांधी के लिए क्या संकेत?

16 अक्टूबर को CJP ने प्रदर्शन का आह्वान किया है. मोदी सरकार पर कितना दबाव बढ़ सकता है और राहुल गांधी को क्या फायदा मिलेगा? पढ़ें 20 अक्टूबर तक के ज्योतिषीय संकेत.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 14 Oct 2026 10:00 PM (IST)
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CJP Protest 16 October 2026: दिल्ली से लेकर सोशल मीडिया तक इस वक्त सिर्फ एक ही चर्चा है कि क्या सरकार भारी दबाव में है. मुख्य चुनाव आयुक्त पर उठते सवाल, SIR पर रोक की मांग और नेताओं की गिरफ्तारी के बाद 16 अक्टूबर के 'तिरंगा मार्च' के ऐलान ने माहौल को पूरी तरह गरमा दिया है. उधर विपक्ष सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. चारों तरफ माहौल ऐसा बनाया जा रहा है मानो 20 अक्टूबर तक कोई बहुत बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है. लेकिन जब इस पूरे मामले को तथ्यों, सियासी रणनीतियों और ग्रहों की चाल के आधार पर परखा गया, तो अंदर की कहानी कुछ और ही निकली.

15-16 अक्टूबर: सड़कों पर सिर्फ भीड़ नहीं, असली लीडरशिप का टेस्ट

सीजेपी (CJP) के बड़े चेहरों के हिरासत में होने की वजह से सबसे बड़ा सवाल यही था कि आंदोलन कैसे चलेगा. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस समय संगठन की कुंडली में शनि का ऐसा प्रभाव चल रहा है जो सिर्फ नारेबाजी से काम नहीं चलने देता. इसका सीधा मतलब जमीन पर यह दिख रहा है कि अब कमान सेकंड लाइन के नेताओं के हाथ में है. आंदोलन को जिंदा रखने के लिए अब भीड़ जुटाने से ज्यादा जरूरी कानूनी रास्ते तलाशना और संगठन को अनुशासित रखना बन चुका है.

16 अक्टूबर: क्या 'तिरंगा मार्च' में होगा टकराव या चलेगा कानूनी...

16 अक्टूबर को प्रस्तावित 'तिरंगा मार्च' को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं कि कहीं हालात बिगड़ न जाएं. ज्योतिष के मुताबिक इस दिन मंगल और शनि के बीच 120 डिग्री का त्रिकोण संबंध बन रहा है. आम भाषा में इसका मतलब जोश और होश के बीच का संतुलन होता है.

मैदिनी ज्योतिष के अनुसार मंगल को पुलिस बल और सुरक्षा एजेंसियों का कारक माना जाता है, जबकि शनि आम जनता, प्रदर्शनकारियों और कानूनी नियमों का प्रतिनिधित्व करता है. त्रिकोण संबंध होने की वजह से पुलिस अपनी शर्तों, रूट डायवर्जन और नियमों को सख्त रखेगी, तो वहीं प्रदर्शनकारी भी किसी हिंसक टकराव में उलझने के बजाय कानूनी दायरे में रहकर अपनी बात रखेंगे. सड़कों पर लाठी-डंडों के टकराव के बजाय यह दिन परमिशन की शर्तों, वकीलों की तैयारी और कानूनी दांव-पेंच का रहने वाला है.

17 अक्टूबर: सरकार पर सवालों की बौछार, पर संभलने का पूरा बैकअप

17 अक्टूबर की शाम सूर्य अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे. जब भी ऐसा होता है, तो सत्ता पक्ष की साख और फैसलों पर कड़े सवाल उठते हैं और सरकार पर चौतरफा दबाव जरूर दिखता है. लेकिन इसी समय भारत की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का मजबूत संस्थागत प्रभाव भी बना हुआ है. इसका सीधा सियासी मतलब यह है कि सरकार झुकने के बजाय अपने फैसलों के पक्ष में ठोस डेटा और सरकारी रिकॉर्ड पेश करेगी. वरिष्ठ स्तर पर रणनीति बनाकर विपक्ष के सवालों का कानूनी जवाब तैयार किया जाएगा, इसलिए इसे सरकार का सरेंडर मान लेना बहुत बड़ी भूल होगी.

18 अक्टूबर: सिर्फ तीखे बयानों से नहीं, राहुल गांधी को दिखाने होंगे सबूत

इस दिन ग्रहों की स्थिति राहुल गांधी के तर्कों और बयानों की कड़ी परीक्षा लेने वाली है. ज्योतिष में बुध को संवाद का और शनि को नियमों व जवाबदेही का ग्रह माना जाता है. 18 अक्टूबर के आसपास इनका आमना-सामना हो रहा है. इसका सीधा असर यह दिखेगा कि राहुल गांधी और विपक्ष के हमलों पर सत्ता पक्ष पलटवार करेगा और सीधे सबूत मांगेगा. राहुल गांधी की वर्षकुंडली सक्रिय जरूर दिखती है, लेकिन जन्मकुंडली के कुछ ग्रह बल सीमित हैं. इसका मतलब है कि सिर्फ तीखे भाषणों से बात नहीं बनेगी, विपक्ष को हर आरोप के पीछे पक्के दस्तावेज और कानूनी दलीलें रखनी होंगी.

19-20 अक्टूबर: बयानों का दौर खत्म, अब कोर्ट और फाइलों में चलेगा खेल

हफ्ते के अंत तक सियासी लड़ाई टीवी स्टूडियो और सड़कों से हटकर पूरी तरह अदालती फाइलों पर शिफ्ट हो जाएगी. 20 अक्टूबर के आसपास गोचर बुध और गुरु के प्रभाव से नए सरकारी हलफनामे, वकीलों की दलीलें और हिरासत से जुड़ी अर्जियों पर अदालती हलचल तेज रहेगी. हालांकि, मुख्य मामलों और एसआईआर (SIR) से जुड़ी बड़ी सुनवाई के लिए अभी 26 अक्टूबर की तारीख का इंतजार करना होगा. इसलिए किसी भी तात्कालिक कानूनी राहत को अंतिम जीत मान लेना जल्दबाजी होगी.

कौन मारेगा बाजी?

बीजेपी की वर्ष कुंडली और मौजूदा सियासी समीकरण साफ बताते हैं कि यह लड़ाई किसी एकतरफा फैसले की तरफ नहीं जा रही है. न तो 20 अक्टूबर तक किसी बड़े अधिकारी या चुनाव आयुक्त का इस्तीफा होने वाला है, और न ही सरकार अचानक अपने फैसले वापस लेकर बैकफुट पर आने वाली है. विपक्ष अपना दबाव बनाए रखेगा और सरकार भी कानूनी ढाल के साथ डटी रहेगी. इस पूरे सियासी नूरा कुश्ती में जीत उसी की होगी, जिसके पास हवा-हवाई दावों के बजाय कोर्ट में टिकने वाले ठोस सबूत और मजबूत कानूनी रणनीति होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 14 Oct 2026 10:00 PM (IST)
Tags :
CJP RAHUL GANDHI Prediction 2025 MODI GOVERNMENT
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