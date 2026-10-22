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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोBhadra Kaal Today: आज 2:47 बजे भद्रा खत्म, फिर भी शुभ काम के लिए क्यों करना होगा इंतजार?

Bhadra Kaal Today: आज 2:47 बजे भद्रा खत्म, फिर भी शुभ काम के लिए क्यों करना होगा इंतजार?

Bhadra Kaal Today: 22 अक्टूबर को भद्रा दोपहर 2:47 बजे खत्म होगी, लेकिन दिल्ली में राहुकाल 2:55 और दुर्मुहूर्त 3:29 बजे तक है. समझें शुभ काम का समय कैसे चुनें.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 22 Oct 2026 12:17 PM (IST)
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Bhadra Kaal Today: आज भद्रा खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं और सोच रखा है कि दोपहर 2:47 बजे के बाद नया काम शुरू कर देंगे, तो समय का एक और हिसाब समझ लें. गुरुवार 22 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली NCR के पंचांग के अनुसार भद्रा समाप्त होने के बाद भी कुछ देर राहुकाल रहेगा.

इतना ही नहीं, दोपहर में दुर्मुहूर्त भी पड़ रहा है. इसलिए सिर्फ भद्रा खत्म होने का समय देखकर उसे शुभ मुहूर्त मान लेना सही नहीं होगा.

भद्रा खत्म होगी, लेकिन राहुकाल जारी रहेगा

आज भद्रा दोपहर 2:47 बजे तक है, जबकि राहुकाल दोपहर 1:30 बजे से 2:55 बजे तक रहेगा. यानी भद्रा समाप्त होने के बाद भी लगभग आठ मिनट राहुकाल के होंगे. मुहूर्त की परंपरा में नई शुभ शुरुआत के लिए राहुकाल टाला जाता है. ऐसे में 2:47 बजते ही किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत करना उचित मुहूर्त चुनने की शर्त पूरी नहीं करता.

इसे ऐसे समझें कि किसी काम के लिए दो अलग समय देखे जा रहे हैं. एक की अवधि समाप्त हो गई, लेकिन दूसरे की अभी बाकी है. भद्रा और राहुकाल की गणना अलग होती है, इसलिए दोनों का एक साथ समाप्त होना जरूरी नहीं है.

क्या दोपहर 2:55 बजे के बाद काम कर सकते हैं?

आज के पंचांग में यहीं एक और बात ध्यान देने वाली है. दोपहर का दुष्टमुहूर्त 2:44 बजे से 3:29 बजे तक है. यानी राहुकाल समाप्त होने के बाद भी दुर्मुहूर्त जारी रहेगा. इसलिए 2:55 बजे राहुकाल खत्म, अब हर शुभ काम कर लें, कहना भी अधूरी जानकारी होगी.

आज दोपहर का समय इस तरह समझ सकते हैं

दोपहर 2:47 बजे- भद्रा समाप्त होगी
दोपहर 2:55 बजे- राहुकाल समाप्त होगा
दोपहर 3:29 बजे- दोपहर का दुर्मुहूर्त समाप्त होगा

ये समय नई दिल्ली NCR के लिए हैं. दूसरे शहरों में स्थानीय सूर्योदय और सूर्यास्त के अनुसार राहुकाल का समय बदल सकता है.

क्या रोजमर्रा के काम भी रोक देने चाहिए?

राहुकाल का विचार मुख्य रूप से किसी नए शुभ कार्य की शुरुआत के लिए किया जाता है. पहले से चल रहा काम जारी रखा जा सकता है. इसलिए दफ्तर के काम या रोज की जिम्मेदारियों को रोक देने का निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है. नई दुकान या कारोबार का औपचारिक शुभारंभ जैसे कामों के लिए मुहूर्त देखा जा रहा हो, तब इन अवधियों पर ध्यान दिया जाता है.

फिर आज शुभ शुरुआत का समय कैसे चुनें?

दोपहर 3:29 बजे तक भद्रा, राहुकाल और दोपहर का दुर्मुहूर्त समाप्त हो चुके होंगे. लेकिन 3:29 बजे के बाद के पूरे समय को हर काम के लिए शुभ मुहूर्त घोषित नहीं किया जा सकता. विवाह, गृहप्रवेश या दूसरे संस्कारों के लिए कार्य के अनुसार तिथि, नक्षत्र और लग्न भी देखे जाते हैं.

आज की जरूरी बात यही है कि भद्रा समाप्त होने और शुभ मुहूर्त मिलने में अंतर है. यदि आपने दोपहर 2:47 बजे की शुरुआत तय की है, तो अपने शहर का राहुकाल और दुर्मुहूर्त भी मिलाएं. केवल एक समय देखकर लिया गया फैसला पंचांग की बाकी जानकारी छोड़ सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 22 Oct 2026 12:17 PM (IST)
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