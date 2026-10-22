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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 22 October 2026: पापांकुशा एकादशी, भद्रा, राहुकाल और पारण का समय

Aaj Ka Panchang 22 October 2026: पापांकुशा एकादशी, भद्रा, राहुकाल और पारण का समय

Aaj Ka Panchang 22 October 2026: पापांकुशा एकादशी दोपहर 2:47 बजे तक है, लेकिन पारण अगले दिन होगा. जानें दिल्ली का राहुकाल, भद्रा और शुभ मुहूर्त.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 22 Oct 2026 07:10 AM (IST)
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Aaj Ka Panchang: पापांकुशा एकादशी का व्रत आज 22 अक्टूबर 2026 को है. गुरुवार को एकादशी तिथि दोपहर 2:47 बजे समाप्त हो जाएगी, लेकिन व्रत का पारण आज नहीं होगा. नई दिल्ली के अनुसार व्रत रखने वाले शुक्रवार, 23 अक्टूबर को सुबह 6:27 से 8:42 बजे के बीच पारण करेंगे.

आज के पंचांग में पूजा की तैयारी के साथ दोपहर का समय भी ध्यान देने वाला है. एकादशी समाप्त होने के साथ ही भद्रा भी खत्म होगी. हालांकि, इसके तुरंत बाद के समय को सभी शुभ कामों के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता. राहुकाल और दुर्मुहूर्त की अवधि भी देखनी होगी.

एकादशी दोपहर में खत्म होगी तो पारण आज क्यों नहीं?

एकादशी तिथि और एकादशी व्रत की अवधि अलग हैं. तिथि समाप्त होने का अर्थ यह नहीं है कि उसी समय व्रत भी खोल दिया जाए. एकादशी का उपवास रखने के बाद अगले दिन सूर्योदय और द्वादशी के अनुसार पारण किया जाता है.

इस बार एकादशी 21 अक्टूबर को दोपहर 2:11 बजे शुरू हुई थी. आज सूर्योदय पर एकादशी होने के कारण व्रत 22 अक्टूबर को रखा जाएगा. दोपहर बाद द्वादशी लगने पर भी व्रत जारी रहेगा.

पारण का समय 23 अक्टूबर को सुबह 6:27 से 8:42 बजे तक है. उस दिन द्वादशी दोपहर 2:35 बजे तक रहेगी. द्वादशी समाप्त होने का समय और पारण के लिए दिया गया सुबह का समय एक न समझें. पूजा तथा पारण की तैयारी सुबह की अवधि के अनुसार रखें.

आज का पंचांग एक नजर में

वार- गुरुवार
मास- आश्विन, पूर्णिमांत और अमांत दोनों
पक्ष- शुक्ल
तिथि- एकादशी दोपहर 2:47 तक, फिर द्वादशी
नक्षत्र- शतभिषा रात 8:49 तक, फिर पूर्वाभाद्रपद
योग- वृद्धि रात 11:40 तक, फिर ध्रुव
करण- विष्टि दोपहर 2:47 तक, फिर बव
चंद्र राशि- कुंभ
सूर्य राशि- तुला
सूर्योदय- सुबह 6:26
सूर्यास्त- शाम 5:45
चंद्रोदय- दोपहर 3:25
चंद्रास्त- 23 अक्टूबर की रात 3:17

बव करण 23 अक्टूबर की रात 2:47 बजे तक रहेगा, जिसके बाद बालव करण शुरू होगा. चंद्रमा आज कुंभ राशि में ही रहेगा.

भद्रा खत्म होते ही क्या शुभ काम कर सकते हैं?

आज भद्रा दोपहर 2:47 बजे तक है. राहुकाल दोपहर 1:30 से 2:55 बजे तक रहेगा. यानी भद्रा समाप्त होने के बाद भी कुछ समय राहुकाल बना रहेगा.

इसके अलावा दोपहर का दुर्मुहूर्त 2:44 से 3:29 बजे तक है. इसलिए केवल भद्रा समाप्त होने का समय देखकर नया काम शुरू करने का निर्णय न लें. विवाह, गृहप्रवेश या किसी बड़े संस्कार के लिए संबंधित कार्य का पूरा मुहूर्त देखना जरूरी है.

यह अंतर आज खास तौर पर उपयोगी है. पंचांग में किसी एक बाधा का समाप्त होना अपने आप में नए शुभ मुहूर्त की शुरुआत नहीं होता.

पंचक आज भी रहेगा, कब समाप्त होगा?

पंचक कल 21 अक्टूबर को सुबह 7 बजे शुरू हुआ था और आज पूरे दिन रहेगा. इसका समापन 25 अक्टूबर को शाम 7:22 बजे होगा.

आज रात शतभिषा से पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र शुरू होने पर भी पंचक समाप्त नहीं होगा. पंचक चंद्रमा के कई नक्षत्रों में भ्रमण की अवधि से जुड़ा है. इसलिए नक्षत्र बदलने और पंचक समाप्त होने के समय अलग-अलग देखें.

आज के शुभ मुहूर्त और राहुकाल

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 4:45–5:35
अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:43–दोपहर 12:28
विजय मुहूर्त- दोपहर 1:58–2:44
अमृत काल- दोपहर 1:18–2:58
गोधूलि मुहूर्त- शाम 5:45–6:10
यमगण्ड- सुबह 6:26–7:51
गुलिक काल- सुबह 9:16–10:41
सुबह का दुष्टमुहूर्त- सुबह 10:12–10:57

अमृत काल का बड़ा हिस्सा राहुकाल से मिलता है. विजय मुहूर्त भी राहुकाल के भीतर है. इसलिए इन समयों की सूची को हर नए काम की अनुमति न समझें. एकादशी व्रत के लिए सबसे जरूरी बात आज का संकल्प और कल का निर्धारित पारण है.

आज की 3 जरूरी बातें

- पापांकुशा एकादशी का व्रत आज है. दोपहर में तिथि समाप्त होने पर व्रत न खोलें.
- पारण 23 अक्टूबर को सुबह 6:27 से 8:42 बजे तक करें.
- भद्रा समाप्त होने के बाद भी राहुकाल और दुर्मुहूर्त का ध्यान रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 22 Oct 2026 06:16 AM (IST)
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Panchang Aaj Ka Panchang Aaj Ki Tithi Rahukaal Papankusha Ekadashi 2026
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