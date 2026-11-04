Aaj Ka Rashifal 4 November 2026: बुधवार को चंद्रमा सिंह राशि में और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा. चंद्र राशि के आधार पर मिथुन वालों को पुराने कारोबारी संपर्कों से नए मौके मिल सकते हैं.

कुंभ वालों के लिए साझेदारी की बातचीत आगे बढ़ने के संकेत हैं, जबकि कन्या वालों को खरीदारी से पहले अपना बजट देख लेना चाहिए.

मेष से मीन तक जानें, नौकरी, कारोबार, धन और रिश्तों के लिहाज से कैसा रह सकता है आपका बुधवार. जानें आज का राशिफल-

मेष राशि: 4 नवंबर 2026 (बुधवार)

पंचम भाव में मित्र राशि सिंह में चंद्रमा का गोचर और शुक्र के स्वामित्व वाले पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आपके कलात्मक रुझान, बौद्धिक परिपक्वता और सामाजिक लोकप्रियता को गति देगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण दशमी तिथि सुबह 11:05 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ होगी. विष्टि करण (भद्रा) भी सुबह 11:05 बजे समाप्त हो जाएगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से पांचवें यानी विवेक, शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध और रचनात्मक पहलों के भाव (सिंह राशि) में संचरण करेगा. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र देर रात 03:30 (27:30:33) बजे तक बना रहेगा तथा सुबह 08:00 बजे तक ब्रह्म योग का प्रभाव रहेगा. पंचम भाव में सिंह राशि के चंद्रमा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का यह संयोग कार्यक्षेत्र में अनूठी प्रस्तुति देने, सौम्य व्यवहार से दूसरों को प्रभावित करने और वैचारिक योजनाओं को विस्तार देने में सहायक रहेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

डिजाइनिंग, एंटरटेनमेंट, विज्ञापन, इवेंट मैनेजमेंट, सलाहकार सेवाओं, ललित कला और नवाचार से जुड़े क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए आज का दिन अपनी विशिष्ट कार्यशैली दिखाने का है. पंचम भाव का चंद्रमा आपकी प्रस्तुति को सुरुचिपूर्ण और प्रभावशाली बनाएगा, जिससे सहकर्मियों और क्लाइंट्स के साथ संवाद साधना आसान रहेगा. बुधवार के दिन टीम के साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट का नया ब्लूप्रिंट तैयार करने में सफलता मिलेगी. कार्यस्थल पर कड़े फैसलों को भी नम्रता और बुद्धिमानी के साथ लागू करें, ताकि काम में सभी का सहयोग प्राप्त हो सके.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन अपनी बौद्धिक योजनाओं और पूर्व में किए गए रचनात्मक प्रयासों से लाभ कमाने का संकेत दे रहा है. किसी सलाहकार असाइनमेंट या कलात्मक प्रोजेक्ट से रुका हुआ मानदेय खाते में पहुंच सकता है. आज बुधवार होने के कारण पंचांग अनुसार कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. साथ ही दोपहर 11:32 से दोपहर 12:55 बजे (11:32:26 से 12:55:53) तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस राहुकाल की समयावधि और सुबह 11:05 बजे तक रहने वाले विष्टि करण (भद्रा) के दौरान किसी भी प्रकार के बड़े जोखिम भरे सट्टे, अज्ञात ऑनलाइन वित्तीय प्रस्तावों या बिना कागजी पड़ताल के पूंजी निवेश करने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का परिवेश आनंददायक, सुरुचिपूर्ण और स्नेहपूर्ण बना रहेगा. संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार या उनकी रचनात्मक प्रगति मन को शांति और संतोष देगी. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा और वे आपकी कार्यक्षेत्र की प्राथमिकताओं में सहयोगी बनेंगे. प्रेम संबंधों में आपसी आकर्षण और भावनात्मक समझ बढ़ेगी; एक-दूसरे को समय देना रिश्ते में ताजगी लाएगा. शाम के समय परिवार के साथ बैठकर रुचिकर भोजन का आनंद लेना और हल्के-फुल्के विषयों पर बातचीत करना दिनभर की भागदौड़ के बाद मानसिक शांति देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

डिजाइनिंग, मास कम्युनिकेशन, थिएटर, सिविल सर्विसेज और मैनेजमेंट की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन रचनात्मक विषयों को गहराई से समझने का है. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से स्मरण शक्ति और कल्पनाशक्ति में निखार आएगा. सोशल मीडिया पर समय गंवाने के बजाय अपने अध्ययन लक्ष्यों और मुख्य विषयों के नोट्स को व्यवस्थित करने पर ध्यान दें. निरंतर और एकाग्र अभ्यास से आगामी परीक्षाओं व साक्षात्कारों के प्रति आपका आत्मविश्वास सुदृढ़ होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी, लेकिन दिनचर्या में अनियमितता या अत्यधिक मीठे व गरिष्ठ भोजन से पेट में भारीपन या आलस्य महसूस हो सकता है. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए खान-पान में संतुलन रखें और पर्याप्त मात्रा में सादा जल लेते रहें. कार्य के बीच में आंखों को थोड़ा आराम दें और हल्का टहलें. सुबह प्राणायाम या हल्के व्यायाम की आदत दिनभर ताजगी और आंतरिक संतुलन बनाए रखने में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी.

उपाय

बुधवार के दिन प्रातःकाल भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें और उन्हें दूर्वा दल तथा मोदक अथवा बेसन के लड्डू अर्पित करें. ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः अथवा ओम गं गणपतये नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद या कन्या को हरी सब्जियां, फल अथवा हरे वस्त्र भेंट करें. इससे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और ब्रह्म योग का पूरा शुभ फल प्राप्त होगा तथा बुद्धि, व्यापार और यश में निरंतर वृद्धि होगी.

वृषभ राशि: 4 नवंबर 2026 (बुधवार)

चौथे भाव में सिंह राशि के चंद्रमा का गोचर और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आपके पारिवारिक सुख-साधनों, कलात्मक सजावट और आंतरिक संतोष को नई ऊर्जा प्रदान करेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण दशमी तिथि सुबह 11:05 बजे तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का आरंभ होगा. विष्टि करण (भद्रा) भी सुबह 11:05 बजे समाप्त हो जाएगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से चौथे यानी सुख, माता, गृहस्थी, वाहन और मानसिक शांति के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेगा. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र देर रात 03:30 (27:30:33) बजे तक रहेगा तथा सुबह 08:00 बजे तक ब्रह्म योग प्रभावी रहेगा. चौथे भाव में शुक्र के नक्षत्र और सिंह राशि के चंद्रमा का यह मेल घर-परिवार में सामंजस्य स्थापित करने और सौंदर्य से जुड़े कार्यों में रुचि बढ़ाने के लिए उत्तम रहेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइन, लग्जरी फर्निशिंग, आर्किटेक्चर, होटल व्यवसाय और ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन व्यवस्था को सुदृढ़ करने का है. चौथे भाव का चंद्रमा कार्यस्थल पर आपकी कार्यकुशलता और सौम्य व्यवहार को उभारेगा, जिससे सहकर्मियों और ग्राहकों के साथ सकारात्मक तालमेल बनेगा. बुधवार के दिन अपने बुनियादी प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करने और पुराने लंबित कार्यों को व्यवस्थित रूप से पूरा करने में मन लगेगा. कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें और व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन घरेलू साजो-सामान, कलात्मक वस्तुओं और सुरक्षित पारिवारिक कोष को संतुलित करने का संकेत दे रहा है. पैतृक संपत्ति या किसी पुराने संपत्ति संबंधी समझौते से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है. बुधवार होने के कारण पंचांग अनुसार कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. साथ ही दोपहर 11:32 से दोपहर 12:55 बजे (11:32:26 से 12:55:53) तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस राहुकाल की अवधि और सुबह 11:05 बजे तक रहने वाले विष्टि करण (भद्रा) के दौरान किसी भी प्रकार के बड़े वित्तीय जोखिम, अस्पष्ट ऑनलाइन निवेश या बिना लिखा-पढ़ी के संपत्ति के सौदे करने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण शांतिपूर्ण, सुरुचिपूर्ण और आत्मीय बना रहेगा. माता जी के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा और उनका आशीर्वाद मानसिक सुकून देगा. जीवनसाथी के साथ घर की सजावट और भविष्य की घरेलू योजनाओं को लेकर सौहार्दपूर्ण बातचीत होगी. प्रेम संबंधों में परस्पर सम्मान और आत्मीयता बनी रहेगी, जिससे संबंध और प्रगाढ़ होंगे. शाम के समय परिजनों के साथ बैठकर समय बिताना और पारिवारिक विषयों पर चर्चा करना दिनभर की मानसिक थकान को दूर करेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

ललित कला, फैशन डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, पर्यावरण अध्ययन और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बुनियादी विषयों के पुनरावलोकन का है. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से अध्ययन में मन लगेगा और नए विचारों को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी. सोशल मीडिया के अनावश्यक भटकाव से दूर रहें और अपने दैनिक पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ध्यान दें. योजनाबद्ध तरीके से की गई पढ़ाई से आगामी परीक्षाओं के प्रति आत्मविश्वास मजबूत होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से संतुलित रहेगी, लेकिन मौसम के बदलाव के कारण सीने में भारीपन, कफ या सुस्ती महसूस हो सकती है. गरिष्ठ, बहुत अधिक मीठे और तैलीय भोजन से दूरी बनाए रखें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर में ताजगी बनी रहे. सुबह थोड़ी देर खुली हवा में टहलना और हल्के श्वास व्यायाम करना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगा.

उपाय

बुधवार के दिन प्रातःकाल भगवान श्री गणेश जी की उपासना करें और उन्हें दुर्वा दल अर्पित करें. ओम शुं शुक्राय नमः अथवा ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः मंत्र का 11 बार एकाग्र चित्त से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या गौमाता को हरा चारा, हरी सब्जियां या फल भेंट करें. इससे ब्रह्म योग और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का शुभ प्रभाव प्राप्त होगा तथा पारिवारिक जीवन और कार्यक्षेत्र में सुख-शांति बनी रहेगी.

मिथुन राशि: 4 नवंबर 2026 (बुधवार)

तीसरे भाव में सिंह राशि के चंद्रमा का गोचर और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आपके जनसंपर्क, रचनात्मक संवाद और उद्यमशीलता को आकर्षक रूप देगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण दशमी तिथि सुबह 11:05 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ होगी. विष्टि करण (भद्रा) भी सुबह 11:05 बजे समाप्त हो जाएगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से तीसरे यानी पराक्रम, बाहुबल, सहोदर, लघु यात्राओं और संचार के भाव (सिंह राशि) में भ्रमण करेगा. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र देर रात 03:30 (27:30:33) बजे तक बना रहेगा तथा सुबह 08:00 बजे तक ब्रह्म योग का प्रभाव रहेगा. तीसरे भाव में शुक्र के नक्षत्र और सिंह राशि के चंद्रमा का यह मेल व्यावसायिक बातचीत में मधुरता लाने, सोशल मीडिया पर प्रभाव बढ़ाने और नए संपर्कों को स्थापित करने के लिए अत्यधिक फलदायी रहेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, जनसंपर्क, पब्लिशिंग, फैशन रिटेल और लघु व्यापार से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन संपर्कों को भुनाने का है. तीसरे भाव का चंद्रमा आपकी प्रस्तुति में आकर्षण और प्रभाव पैदा करेगा, जिससे क्लाइंट्स को अपनी बात समझाना आसान होगा. बुधवार के दिन सहकर्मियों और टीम मेंबर्स के साथ तालमेल बहुत सौहार्दपूर्ण रहेगा. किसी नए रचनात्मक विचार या व्यावसायिक प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए दिन अच्छा है, बशर्ते आप अपनी योजनाओं को लिखित और स्पष्ट रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन संचार माध्यमों, रचनात्मक अनुबंधों और लघु व्यापारिक दौरों से आमदनी के नए अवसर खोलने का संकेत दे रहा है. पूर्व में किए गए किसी मीडिया या फ्रीलांस प्रोजेक्ट का अटका हुआ भुगतान प्राप्त हो सकता है. बुधवार होने के कारण पंचांग अनुसार कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. साथ ही दोपहर 11:32 से 12:55 बजे (11:32:26 से 12:55:53) तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस राहुकाल की अवधि और सुबह 11:05 बजे तक रहने वाली विष्टि करण (भद्रा) के दौरान किसी भी प्रकार के जल्दबाजी भरे ऑनलाइन निवेश, बिना सोचे-समझे किए गए खर्चों या गैर-जरूरी उधार लेन-देन से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का परिवेश आनंददायक, गतिशील और सामाजिक रूप से सक्रिय बना रहेगा. छोटे भाई-बहनों या करीबी मित्रों के साथ किसी रोचक विषय पर चर्चा हो सकती है और उनका पूरा सहयोग मिलेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में सहजता और खुलापन रहेगा, जिससे घरेलू वातावरण खुशनुमा बना रहेगा. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे के प्रति आकर्षण और भावनात्मक समझ बढ़ेगी. शाम के समय किसी पुराने परिचित से सुखद बातचीत या परिजनों के साथ समय बिताना दिनभर की थकान को दूर कर नई ताजगी देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

जनसंचार, खेल, विदेशी भाषा, ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपने नोट्स को संवारने और विषयों को रचनात्मक तरीके से याद करने का है. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से स्मरण शक्ति और सीखने की ललक बढ़ेगी. सोशल मीडिया पर अनावश्यक समय गंवाने के बजाय मॉक टेस्ट और राइटिंग प्रैक्टिस पर जोर दें. निरंतर अभ्यास से आगामी परीक्षाओं के प्रति आपका संकोच दूर होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन लगातार लैपटॉप पर काम करने या ड्राइविंग के कारण कंधों, कलाई और गर्दन में हल्का तनाव आ सकता है. काम के बीच-बीच में हल्का स्ट्रेचिंग व्यायाम अवश्य करते रहें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए गले की देखभाल रखें और बहुत अधिक ठंडे पेय पदार्थों से दूरी बनाएं. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पिएं. रात में समय पर सोने का नियम बनाएं ताकि अगले दिन मानसिक ताजगी बनी रहे.

उपाय

बुधवार के दिन प्रातःकाल भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा की 11 गांठें अर्पित करें और उन्हें मोदक या हरे फल का भोग लगाएं. ओम बुं बुधाय नमः अथवा ओम गं गणपतये नमः मंत्र का 11 बार एकाग्र चित्त से जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी या कन्या को हरी मूंग की दाल, हरी सब्जियां या पठन सामग्री भेंट करें. इससे ब्रह्म योग और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का पूर्ण शुभ प्रभाव प्राप्त होगा तथा संवाद क्षमता और मान-सम्मान में निरंतर वृद्धि होगी.

कर्क राशि: 4 नवंबर 2026 (बुधवार)

दूसरे भाव में सिंह राशि के चंद्रमा का गोचर और शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आपके पारिवारिक वातावरण में मिठास, संचित धन के संरक्षण और संवाद में सुरुचिपूर्ण सौम्यता लाएगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण दशमी तिथि सुबह 11:05 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ होगी. विष्टि करण (भद्रा) भी सुबह 11:05 बजे समाप्त हो जाएगा. आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से दूसरे यानी धन, कुटुंब, संचित पूंजी, वाणी और पैतृक संसाधनों के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र देर रात 03:30 (27:30:33) बजे तक बना रहेगा तथा सुबह 08:00 बजे तक ब्रह्म योग का प्रभाव रहेगा. दूसरे भाव में सिंह राशि के चंद्रमा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का यह मेल वित्तीय मामलों में संतुलन लाने, परिवार में उत्सव जैसा माहौल बनाने और अपनी मधुर वाणी से लोगों को आकर्षित करने के लिए बहुत अनुकूल है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लक्जरी फूड, वेल्थ मैनेजमेंट, फैमिली बिजनेस, इंटीरियर एस्थेटिक्स और संस्थागत कंसल्टेंसी से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन अपनी साख को चमकाने का है. दूसरे भाव का चंद्रमा आपकी भाषा में शालीनता और प्रभाव लाएगा, जिससे क्लाइंट्स और व्यावसायिक साझेदारों के साथ बातचीत में सकारात्मक नतीजे निकलेंगे. बुधवार के दिन कार्यस्थल पर पिछले वित्तीय खातों को सुलझाने और टीम के साथ मिलकर आगामी प्राथमिकताओं को तय करने में गति आएगी. अपनी बात रखते समय सौम्यता बनाए रखें; आपकी संतुलित प्रस्तुति की कार्यक्षेत्र में सराहना होगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन संचित कोष में वृद्धि, पारिवारिक बचत और सौंदर्य व सुख-सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं को व्यवस्थित करने का संकेत दे रहा है. किसी पूर्व पारिवारिक सौदे या निवेश से रुका हुआ वित्तीय लाभ प्राप्त हो सकता है. आज बुधवार होने के कारण पंचांग अनुसार कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. साथ ही दोपहर 11:32 से 12:55 बजे (11:32:26 से 12:55:53) तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस राहुकाल की समयावधि और सुबह 11:05 बजे तक रहने वाली विष्टि करण (भद्रा) के दौरान बिना लिखा-पढ़ी के नकद लेन-देन, जोखिम भरे वित्तीय वादों या अज्ञात ऑनलाइन योजनाओं में बड़ा धन लगाने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

कुटुंब का वातावरण आत्मीय, सौहार्दपूर्ण और उल्लास से भरा रहेगा. घर में किसी मांगलिक या पारिवारिक विषय पर सदस्यों के बीच स्नेहपूर्ण चर्चा हो सकती है. जीवनसाथी के साथ घरेलू बजट और भविष्य की योजनाओं को लेकर बेहतरीन तालमेल बना रहेगा. प्रेम संबंधों में परस्पर सम्मान और आत्मीयता बढ़ेगी; अपने साथी की भावनाओं की कद्र करना रिश्ते को और खूबसूरत बनाएगा. शाम के समय घर के सभी सदस्यों के साथ बैठकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना मन को असीम संतोष देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, कंपनी सेक्रेटरी और बैंकिंग की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मुख्य सिद्धांतों के रिवीजन का है. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से अध्ययन में एकाग्रता और रचनात्मक समझ बढ़ेगी. सोशल मीडिया के अनावश्यक भटकाव से खुद को अलग रखें और परीक्षा प्रारूप के अनुरूप अभ्यास करें. योजनाबद्ध तरीके से की गई तैयारी आगामी टेस्ट्स के लिए आपका आत्मविश्वास मजबूत करेगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी, लेकिन बहुत अधिक मीठे या गरिष्ठ खान-पान से गले में खराश या पेट में भारीपन महसूस हो सकता है. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए खान-पान में संतुलन रखें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल लेते रहें. आंखों और चेहरे को दिन में दो-तीन बार ताजे पानी से धोएं. रात को समय पर सोने का नियम बनाएं ताकि अगले दिन मानसिक ताजगी और शारीरिक ऊर्जा बनी रहे.

उपाय

बुधवार के दिन प्रातःकाल भगवान श्री गणेश जी के समक्ष दूर्वा और मोदक या हरी इलायची अर्पित करें. ओम सों सोमाय नमः अथवा ओम गं गणपतये नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या कन्या को हरी सब्जियां, मौसमी फल या हरी मूंग भेंट करें. इससे ब्रह्म योग और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का पूर्ण शुभ प्रभाव प्राप्त होगा तथा संचित धन और पारिवारिक सुख-समृद्धि में निरंतर वृद्धि होगी.

सिंह राशि: 4 नवंबर 2026 (बुधवार)

आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न) में चंद्रमा का संचरण और शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में आकर्षण, सौम्य आत्मविश्वास और कलात्मक प्रभावशीलता लाएगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण दशमी तिथि सुबह 11:05 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ होगी. विष्टि करण (भद्रा) भी सुबह 11:05 बजे समाप्त हो जाएगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि (लग्न भाव) में गोचर करेगा. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र देर रात 03:30 (27:30:33) बजे तक बना रहेगा तथा सुबह 08:00 बजे तक ब्रह्म योग का प्रभाव रहेगा. लग्न भाव में चंद्रमा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का यह संयोग आपकी कार्यशैली में शालीनता जोड़ेगा, जनसंपर्क को विस्तृत करेगा और सामाजिक दायरों में आपकी उपस्थिति को प्रभावशाली बनाएगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

फैशन, मीडिया, ब्रांडिंग, एंटरटेनमेंट, लक्जरी उत्पाद, जनसंपर्क और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन अपनी छवि को निखारने का है. लग्न का चंद्रमा आपकी बातचीत में एक सहज सौम्यता लाएगा, जिससे क्लाइंट्स और वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी योजनाओं से प्रभावित करना आसान रहेगा. बुधवार के दिन कार्यस्थल पर सहयोगियों के साथ मिलकर नई रणनीतियों पर विचार-विमर्श करने में मन लगेगा. अपने अधीनस्थों के साथ संवाद करते समय अधिकारपूर्ण लहजे के बजाय सहयोगात्मक रुख अपनाएं; इससे टीम के भीतर सकारात्मकता और उत्पादन क्षमता दोनों बढ़ेंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन व्यक्तिगत आकर्षण, परामर्श सेवाओं और पूर्व में किए गए रचनात्मक प्रयासों से धन लाभ सुनिश्चित करने का संकेत दे रहा है. किसी पुराने अनुबंध या साझेदारी से रुका हुआ लाभांश खाते में हस्तांतरित हो सकता है. बुधवार होने के कारण पंचांग अनुसार कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. साथ ही दोपहर 11:32 से दोपहर 12:55 बजे (11:32:26 से 12:55:53) तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस राहुकाल की अवधि और सुबह 11:05 बजे तक रहने वाले विष्टि करण (भद्रा) के दौरान किसी भी प्रकार के जल्दबाजी भरे ऑनलाइन निवेश, दिखावे के अनावश्यक खर्चों या बिना जांच-पड़ताल के वित्तीय समझौतों से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का परिवेश आनंददायक, सुरुचिपूर्ण और आत्मीय बना रहेगा. परिवार के सदस्य आपके दृष्टिकोण की सराहना करेंगे और घरेलू मामलों में आपकी राय को महत्व मिलेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य उत्तम रहेगा; आपसी समझ और सौहार्द से दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में खुलापन और आत्मीयता रहेगी, जिससे साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव और गहरा होगा. शाम के समय परिजनों के साथ मिलकर किसी पारिवारिक विषय पर हल्की-फुल्की बातचीत करना दिनभर की मानसिक भागदौड़ के बाद शांति देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

डिजाइनिंग, अभिनय, मास कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट लॉ और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन रचनात्मक विषयों को निखारने का है. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से एकाग्रता और कल्पनाशक्ति में वृद्धि होगी. सोशल मीडिया के भटकाव से खुद को दूर रखें और अपने अध्ययन समय-सारणी का कड़ाई से पालन करें. नियमित और अनुशासित अभ्यास से आने वाले टेस्ट्स और साक्षात्कारों के प्रति आपका आत्मविश्वास निरंतर मजबूत होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक उत्साह बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन दिनभर की व्यस्तता और अत्यधिक स्क्रीन टाइम के कारण आंखों में हल्का सूखापन या चेहरे पर थकान महसूस हो सकती है. काम के बीच-बीच में आंखों को ठंडे पानी से धोएं और छोटे ब्रेक लें. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए बहुत अधिक ठंडे पेय पदार्थों और तले-भुने भोजन से परहेज रखें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर में नमी का स्तर बना रहे. रात को समय पर सोने की आदत बनाएं.

उपाय

बुधवार के दिन प्रातःकाल भगवान श्री गणेश जी के समक्ष दूर्वा और मोदक या बेसन का लड्डू अर्पित करें. ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः अथवा ओम गं गणपतये नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद कन्या या विद्यार्थी को हरी सब्जियां, फल अथवा पठन सामग्री भेंट करें. इससे ब्रह्म योग और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का पूर्ण शुभ प्रभाव प्राप्त होगा तथा मान-सम्मान और व्यक्तित्व में निरंतर निखार आएगा.

कन्या राशि: 4 नवंबर 2026 (बुधवार)

बारहवें भाव में सिंह राशि के चंद्रमा का गोचर और शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आपके कलात्मक एकांत, शोधपरक कार्यों और सुख-सुविधाओं से जुड़े बजट प्रबंधन को संतुलित करेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण दशमी तिथि सुबह 11:05 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ होगी. विष्टि करण (भद्रा) भी सुबह 11:05 बजे समाप्त हो जाएगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से बारहवें यानी व्यय, शोध, विदेशी मामलों, रचनात्मक एकांत और संस्थागत बैक-एंड प्रक्रियाओं के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेगा. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र देर रात 03:30 (27:30:33) बजे तक बना रहेगा तथा सुबह 08:00 बजे तक ब्रह्म योग का प्रभाव रहेगा. बारहवें भाव में शुक्र के नक्षत्र और सिंह राशि के चंद्रमा का यह मेल कार्यस्थल के दबाव से हटकर शांत चिंतन करने, दूरस्थ संपर्कों को संवारने और गैर-जरूरी खर्चों को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त रहेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

मल्टीनेशनल कंपनियों, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, शोध संस्थानों, कलात्मक निर्यात, लीगल ड्राफ्टिंग और दूरस्थ क्लाइंट सेवाओं से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन व्यवस्था को सुदृढ़ करने का है. बारहवें भाव का चंद्रमा आपको बारीक गलतियों को पकड़ने और सिस्टम की कमियों को चुपचाप दुरुस्त करने में मदद करेगा. बुधवार के दिन कार्यस्थल पर किसी भी तरह की अनावश्यक राजनीति या गपशप से खुद को पूरी तरह अलग रखें. विदेशी या सुदूर स्थित परियोजनाओं के दस्तावेजों और अनुबंधों की शर्तों को ध्यानपूर्वक जांचने के बाद ही आगे बढ़ाएं.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन सुख-साधनों के रखरखाव, जरूरी तकनीकी लाइसेंसों के नवीनीकरण और विदेशी लेन-देन को व्यवस्थित करने का संकेत दे रहा है. सुदूर क्षेत्र या अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ पुराना भुगतान खाते में आ सकता है. बुधवार होने के कारण पंचांग अनुसार कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. साथ ही दोपहर 11:32 से दोपहर 12:55 बजे (11:32:26 से 12:55:53) तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस राहुकाल की अवधि और सुबह 11:05 बजे तक रहने वाले विष्टि करण (भद्रा) के दौरान किसी अनजान ऑनलाइन निवेश, अनचाहे खर्चे या बिना जांचे-परखे किसी को नकद राशि देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का परिवेश शांत, गंभीर और अंतर्मुखी बना रहेगा. मन में भविष्य की योजनाओं और प्राथमिकताओं को लेकर मंथन चलता रहेगा, जिससे परिवार के सदस्यों के साथ सीमित लेकिन गंभीर बातचीत होगी. जीवनसाथी आपकी व्यस्तताओं और कार्यशैली को समझेगा तथा घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में पूरा सहयोग देगा. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे के व्यक्तिगत स्पेस का सम्मान करें; अतीत की बातों का अत्यधिक विश्लेषण करने से बचें ताकि रिश्ते में मधुरता बनी रहे. शाम के समय घर पर शांत बैठकर कोई ज्ञानवर्धक पुस्तक पढ़ना या हल्का संगीत सुनना दिनभर की मानसिक थकान को दूर करेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

डेटा साइंस, मेडिकल रिसर्च, कॉर्पोरेट लॉ, विदेशी भाषा और उच्च तकनीकी परीक्षाओं की तैयारी में लगे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन गहन अध्ययन और कठिन अध्यायों के रिवीजन का है. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से विश्लेषणात्मक विषयों को समझने की रचनात्मक क्षमता बढ़ेगी. सोशल मीडिया के भटकाव से खुद को अलग रखें और अपने दैनिक पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति पर ध्यान दें. सुनियोजित तरीके से की गई पढ़ाई आगामी टेस्ट्स के लिए आपके संशय दूर करेगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन लगातार स्क्रीन पर काम करने या देर रात तक जागने के कारण आंखों में थकान, सूखापन या पैरों में हल्की सुस्ती महसूस हो सकती है. काम के बीच-बीच में आंखों को ठंडे पानी से धोएं और छोटे ब्रेक लें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए बाहर के बासी या गरिष्ठ भोजन से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर में नमी बनी रहे. रात को समय पर सोने का नियम बनाएं ताकि अगले दिन मानसिक ताजगी बनी रहे.

उपाय

बुधवार के दिन प्रातःकाल भगवान श्री गणेश जी के समक्ष दूर्वा अर्पित करें और ओम बुं बुधाय नमः अथवा ओम गं गणपतये नमः मंत्र का 11 बार एकाग्र चित्त से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या कन्या को हरी सब्जियां, मौसमी फल या हरी मूंग की दाल भेंट करें. इससे ब्रह्म योग और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का पूर्ण शुभ प्रभाव प्राप्त होगा तथा व्यर्थ के मानसिक तनाव और खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा.

तुला राशि: 4 नवंबर 2026 (बुधवार)

ग्यारहवें भाव में सिंह राशि के चंद्रमा का गोचर और शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आपके सामाजिक दायरे, बड़े लक्ष्यों और लाभ के नए अवसरों को विशेष चमक प्रदान करेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण दशमी तिथि सुबह 11:05 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ होगी. विष्टि करण (भद्रा) भी सुबह 11:05 बजे समाप्त हो जाएगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से ग्यारहवें यानी आय, सिद्धि, बड़े भाई-बहनों और नेटवर्क सर्कल के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेगा. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र देर रात 03:30 (27:30:33) बजे तक रहेगा तथा सुबह 08:00 बजे तक ब्रह्म योग बना रहेगा. एकादश भाव में अपनी ही राशि के स्वामी शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी और सिंह राशि के चंद्रमा का यह योग प्रभावशाली लोगों से घनिष्ठता बढ़ाने, व्यावसायिक लाभ के रास्ते खोलने और सामूहिक गतिविधियों में आपकी साख को ऊंचा उठाने के लिए बहुत अनुकूल है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

लक्जरी रिटेल, कॉस्मेटिक्स, पीआर, फैशन मर्चेंडाइजिंग, मीडिया, इवेंट प्लानिंग और कॉरपोरेट साझेदारी से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन विस्तार और नई संभावनाएं तलाशने का है. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आपकी व्यावसायिक बातचीत में एक खास आकर्षण और प्रभाव पैदा करेगा, जिससे नए क्लाइंट्स और निवेशकों को अपनी योजनाओं से जोड़ना आसान रहेगा. बुधवार के दिन टीम के सदस्यों के साथ किसी बड़े व्यावसायिक प्रोजेक्ट के प्रारूप पर काम करना सार्थक रहेगा. कार्यस्थल पर कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाएं और सहकर्मियों के साथ मिलकर प्राथमिक लक्ष्यों को पूरा करने पर ध्यान दें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन पिछले व्यावसायिक संपर्कों, रचनात्मक परियोजनाओं और निवेशों से अतिरिक्त आमदनी को संजोने का संकेत दे रहा है. किसी पुरानी साझेदारी या सलाहकार असाइनमेंट का रुका हुआ भुगतान खाते में प्राप्त हो सकता है. बुधवार होने के कारण पंचांग अनुसार कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. साथ ही दोपहर 11:32 से दोपहर 12:55 बजे (11:32:26 से 12:55:53) तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस राहुकाल की समयावधि और सुबह 11:05 बजे तक रहने वाले विष्टि करण (भद्रा) के दौरान किसी अपरिचित की बातों में आकर बड़ा वित्तीय जोखिम उठाने, बिना लिखा-पढ़ी के धन उधार देने या संदिग्ध ऑनलाइन योजनाओं में पूंजी लगाने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का परिवेश उल्लासपूर्ण, सुरुचिपूर्ण और सौहार्द से परिपूर्ण बना रहेगा. बड़े भाई-बहनों या मित्रों के साथ किसी रोचक और उपयोगी विषय पर बातचीत हो सकती है और उनका पूरा सहयोग मिलेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; वे आपकी सामाजिक और पेशेवर महत्वाकांक्षाओं में पूरा साथ देंगे. प्रेम संबंधों में आपसी आकर्षण और भावनात्मक नजदीकी बढ़ेगी; अपने साथी की बातों को महत्व देना रिश्ते में नई ताजगी लाएगा. शाम के समय दोस्तों या परिजनों के साथ समय बिताना और हल्की-फुल्की बातचीत करना दिनभर की मानसिक भागदौड़ के बाद शांति देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

प्रबंधन, इंटरनेशनल रिलेशंस, मास मीडिया, डिजाइनिंग और प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी में लगे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामूहिक अध्ययन और कठिन टॉपिक्स को सुलझाने का है. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से स्मरण शक्ति और विषयों को समझने की गति तेज होगी. सोशल मीडिया पर समय नष्ट करने के बजाय मॉक टेस्ट और राइटिंग प्रैक्टिस पर जोर दें. निरंतर अभ्यास से आगामी परीक्षाओं को लेकर मन का संशय दूर होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन दिनभर की सक्रियता और अधिक चलने-फिरने से पिंडलियों या पैरों में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच में पैरों को थोड़ा विश्राम दें और हल्की स्ट्रेचिंग करें. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए खान-पान में सादगी रखें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल लेते रहें. रात में समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि अगले दिन मानसिक ताजगी और कार्यकुशलता बनी रहे.

उपाय

बुधवार के दिन प्रातःकाल भगवान श्री गणेश जी के समक्ष दूर्वा और मोदक या हरी इलायची अर्पित करें. ओम शुं शुक्राय नमः अथवा ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद कन्या या विद्यार्थी को हरी सब्जियां, फल अथवा पठन सामग्री भेंट करें. इससे ब्रह्म योग और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का पूर्ण शुभ प्रभाव प्राप्त होगा तथा आय, मान-सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा में निरंतर वृद्धि होगी.

वृश्चिक राशि: 4 नवंबर 2026 (बुधवार)

दसवें भाव में सिंह राशि के चंद्रमा का गोचर और शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र, सामाजिक साख और प्रशासनिक पहलों को सुरुचिपूर्ण दृढ़ता प्रदान करेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण दशमी तिथि सुबह 11:05 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ होगी. विष्टि करण (भद्रा) भी सुबह 11:05 बजे समाप्त हो जाएगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से दसवें यानी आजीविका, कर्म, पद-प्रतिष्ठा और सामाजिक अधिकार के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेगा. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र देर रात 03:30 (27:30:33) बजे तक रहेगा तथा सुबह 08:00 बजे तक ब्रह्म योग बना रहेगा. दशम भाव में सिंह राशि के चंद्रमा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का यह संयोग वरिष्ठ अधिकारियों से तालमेल बिठाने, कार्यस्थल पर अपनी उपस्थिति को आकर्षक बनाने और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए बहुत अनुकूल रहेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

प्रशासनिक प्रबंधन, कॉर्पोरेट लीडरशिप, रियल एस्टेट कंसल्टेंसी, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स और सरकारी अनुबंधों से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन अपनी साख को मजबूत करने का है. दसवें भाव का चंद्रमा बातचीत में आपकी तार्किक पकड़ के साथ-साथ एक विशेष सौम्यता लाएगा, जिससे क्लाइंट्स और अधिकारियों के सामने अपनी योजनाएं रखना आसान होगा. बुधवार के दिन कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की समीक्षा और प्राथमिक लक्ष्यों के निर्धारण में आपकी सक्रियता दिखेगी. दफ्तर में कठोर रुख अपनाने के बजाय व्यावहारिक और लचीली कार्यशैली अपनाएं; इससे सहकर्मियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार, अनुबंधों के नवीनीकरण और पूर्व में किए गए श्रम के लाभांश को सुरक्षित करने का संकेत दे रहा है. किसी पुराने व्यावसायिक सौदे या सलाहकार असाइनमेंट का रुका हुआ भुगतान खाते में आ सकता है. बुधवार होने के कारण पंचांग अनुसार कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. साथ ही दोपहर 11:32 से 12:55 बजे (11:32:26 से 12:55:53) तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस राहुकाल की समयावधि और सुबह 11:05 बजे तक रहने वाले विष्टि करण (भद्रा) के दौरान बिना लिखा-पढ़ी के किसी को बड़ी धनराशि उधार देने, जल्दबाजी में नए वित्तीय समझौतों पर हस्ताक्षर करने या अज्ञात ऑनलाइन योजनाओं में पूंजी लगाने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का परिवेश गरिमामय, संतुलित और आत्मीय बना रहेगा. पिता या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का अनुभव आपके लिए मार्गदर्शक बनेगा और उनके साथ घर की व्यवस्थाओं पर सकारात्मक चर्चा होगी. जीवनसाथी आपके कार्यक्षेत्र के दायित्वों का सम्मान करेगा और घरेलू मामलों में संतुलन बनाए रखने में पूरा सहयोग देगा. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे के प्रति आकर्षण और परिपक्व समझ बनी रहेगी. शाम के समय परिजनों के साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं पर विचार करना मन को संतोष और शांति देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

प्रशासनिक सेवा, न्यायिक परीक्षा, सैन्य बलों, रक्षा अनुसंधान और उच्च तकनीकी शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मुख्य अवधारणाओं के रिवीजन का है. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से विश्लेषणात्मक विषयों को समझने और याद रखने की गति तेज होगी. सोशल मीडिया पर समय नष्ट करने के बजाय अपने कमजोर टॉपिक्स के नोट्स को फिर से तैयार करें. योजनाबद्ध अध्ययन से आने वाले साक्षात्कारों और टेस्ट्स के लिए आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन लगातार एक ही मुद्रा में बैठकर काम करने से रीढ़ के ऊपरी हिस्से या कंधों में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. काम के बीच में हल्का खिंचाव वाले व्यायाम अवश्य करते रहें. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए खान-पान में सादगी रखें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल लें. रात में समय पर विश्राम करने की आदत बनाएं ताकि अगले दिन मानसिक ताजगी बनी रहे.

उपाय

बुधवार के दिन प्रातःकाल भगवान श्री गणेश जी के समक्ष दूर्वा अर्पित करें और उन्हें मोदक या हरी इलायची का भोग लगाएं. ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः अथवा ओम गं गणपतये नमः मंत्र का 11 बार एकाग्र चित्त से जप करें. किसी जरूरतमंद कन्या या विद्यार्थी को हरी सब्जियां, मौसमी फल अथवा पठन सामग्री भेंट करें. इससे ब्रह्म योग और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का पूर्ण शुभ प्रभाव प्राप्त होगा तथा कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होकर प्रतिष्ठा में निरंतर वृद्धि होगी.

धनु राशि: 4 नवंबर 2026 (बुधवार)

नौवें भाव में सिंह राशि के चंद्रमा का गोचर और शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आपके दार्शनिक दृष्टिकोण, उच्च अध्ययन और दूरगामी निर्णयों में रचनात्मकता और परिपक्वता लाएगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण दशमी तिथि सुबह 11:05 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ होगी. विष्टि करण (भद्रा) भी सुबह 11:05 बजे समाप्त हो जाएगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से नौवें यानी भाग्य, उच्च चिंतन, धर्म, दूरस्थ संपर्कों और वैधानिक मार्गदर्शन के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेगा. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र देर रात 03:30 (27:30:33) बजे तक रहेगा तथा सुबह 08:00 बजे तक ब्रह्म योग का प्रभाव रहेगा. नवम भाव में सिंह राशि के चंद्रमा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का यह संयोग वरिष्ठ मार्गदर्शकों से स्नेहपूर्ण सहयोग पाने, सिद्धांतों पर अडिग रहकर नए आयाम तलाशने और बौद्धिक कार्यों में यश प्राप्त करने के लिए उत्तम रहेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

उच्च शिक्षा, कानून, शोध, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, प्रकाशन, बौद्धिक संपदा और परामर्श सेवाओं से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन अपनी दीर्घकालिक योजनाओं को गति देने का है. नौवें भाव का चंद्रमा क्लाइंट्स और व्यावसायिक सहयोगियों के साथ संवाद में आपकी प्रामाणिकता और आकर्षण को बढ़ाएगा, जिससे दूरस्थ परियोजनाओं में सकारात्मक प्रगति देखने को मिलेगी. बुधवार के दिन रणनीतिक बैठकों में आपकी संतुलित राय को प्राथमिकता दी जाएगी. सहकर्मियों के साथ काम करते समय तथ्यों को स्पष्ट रखें और किसी भी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले उसके नीतिगत पहलुओं की गहन समीक्षा कर लें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन दूरगामी निवेश योजनाओं, बौद्धिक अधिकारों और पूर्व नियोजित अनुबंधों से आय को संतुलित करने का संकेत दे रहा है. किसी पुराने कानूनी समझौते या सुदूर स्थान से जुड़ा अटका हुआ मानदेय खाते में आ सकता है. बुधवार होने के कारण पंचांग अनुसार कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. साथ ही दोपहर 11:32 से दोपहर 12:55 बजे (11:32:26 से 12:55:53) तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस राहुकाल की समयावधि और सुबह 11:05 बजे तक रहने वाले विष्टि करण (भद्रा) के दौरान किसी अपरिचित के झांसे में आकर पूंजी लगाने, जोखिम भरे वित्तीय वादों या बिना जांच-परख के किसी वित्तीय सहमति पर हस्ताक्षर करने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का परिवेश सुरुचिपूर्ण, शांत और वैचारिक रूप से परिपक्व बना रहेगा. परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य या पिता तुल्य व्यक्ति से सार्थक मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे घरेलू निर्णयों में स्पष्टता आएगी. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा और वे आपके पेशेवर लक्ष्यों के प्रति सहयोगात्मक दृष्टिकोण रखेंगे. प्रेम संबंधों में विचारों का खुलापन और आपसी सम्मान रिश्ते को और मजबूत बनाएगा. शाम के समय किसी शांत वातावरण में परिजनों के साथ समय बिताना या आध्यात्मिक चिंतन करना दिनभर की मानसिक थकान को दूर करेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

सिविल सर्विसेज, उच्च तकनीकी शोध, न्यायिक सेवा, दर्शनशास्त्र और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सैद्धांतिक अवधारणाओं को गहराई से समझने का है. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से मुख्य विषयों के सार को ग्रहण करना और रचनात्मक रूप से लिखना आसान होगा. सोशल मीडिया और व्यर्थ के वाद-विवाद से दूरी बनाकर पिछले वर्षों के मुख्य प्रश्नपत्रों के अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करें. नियमित अनुशासन से आगामी परीक्षाओं के प्रति आपका आत्मविश्वास सुदृढ़ होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक स्फूर्ति अच्छी रहेगी, लेकिन लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठकर अध्ययन या काम करने से जांघों या कमर के निचले हिस्से में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच में थोड़ा टहलें और हल्के खिंचाव वाले व्यायाम अवश्य करें. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए खान-पान में सादगी रखें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल लेते रहें. रात में समय पर विश्राम करने की आदत बनाएं ताकि अगले दिन मानसिक ताजगी बनी रहे.

उपाय

बुधवार के दिन प्रातःकाल भगवान श्री गणेश जी के समक्ष दूर्वा अर्पित करें और उन्हें बेसन के लड्डू या मोदक का भोग लगाएं. ओम बृं बृहस्पतये नमः अथवा ओम गं गणपतये नमः मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी या कन्या को पठन सामग्री, फल अथवा हरी मूंग की दाल भेंट करें. इससे ब्रह्म योग और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का पूर्ण शुभ प्रभाव प्राप्त होगा तथा बौद्धिक कार्यों और भाग्य में निरंतर वृद्धि होगी.

मकर राशि: 4 नवंबर 2026 (बुधवार)

आठवें भाव में सिंह राशि के चंद्रमा का संचरण और शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आपके गूढ़ शोध, वित्तीय समीक्षा और छिपे हुए संसाधनों के संतुलन को एक परिपक्व और सुरुचिपूर्ण दृष्टिकोण देगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण दशमी तिथि सुबह 11:05 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ होगी. विष्टि करण (भद्रा) भी सुबह 11:05 बजे समाप्त हो जाएगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से आठवें यानी गूढ़ अनुसंधान, संयुक्त वित्त, टैक्स व बीमा प्रबंधन, पैतृक देयताओं और आकस्मिक परिवर्तनों के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेगा. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र देर रात 03:30 (27:30:33) बजे तक रहेगा तथा सुबह 08:00 बजे तक ब्रह्म योग बना रहेगा. अष्टम भाव में सूर्य की राशि में चंद्रमा और शुक्र के नक्षत्र का यह संयोग जटिल तकनीकी विसंगतियों को शांत मन से सुलझाने, विरासत से जुड़े मामलों में सौहार्दपूर्ण संवाद करने और गुप्त वित्तीय योजनाओं की समीक्षा के लिए उपयोगी रहेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

फॉरेंसिक ऑडिट, साइबर सुरक्षा, बीमा मूल्यांकन, डेटा माइनिंग, टैक्स कंसल्टेंसी और पेट्रोकेमिकल शोध से जुड़े पेशेवरों के लिए आज का दिन आंतरिक प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने का है. आठवें भाव का चंद्रमा किसी भी तकनीकी पेचीदगी की तह तक जाकर कमियों को सुधारने में आपकी मदद करेगा. बुधवार के दिन कार्यस्थल पर सहकर्मियों की अनौपचारिक राजनीति से दूरी बनाए रखें. अपने प्राथमिक असाइनमेंट्स की फाइलों और गोपनीय डेटा को केवल आधिकारिक व लिखित साक्ष्यों के आधार पर ही आगे बढ़ाएं.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन पुरानी देनदारियों के निपटारे, बीमा पॉलिसियों के क्लेम, टैक्स कंप्लायंस और संचित पूंजी के पुनर्मूल्यांकन का संकेत दे रहा है. किसी पूर्व वित्तीय समझौते या ऑडिट से रुका हुआ फंड जारी हो सकता है. बुधवार होने के कारण पंचांग अनुसार कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. साथ ही दोपहर 11:32 से दोपहर 12:55 बजे (11:32:26 से 12:55:53) तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस राहुकाल की अवधि और सुबह 11:05 बजे तक रहने वाले विष्टि करण (भद्रा) के दौरान किसी भी प्रकार की वित्तीय अटकलबाजी, बिना सोचे-समझे किए गए ऑनलाइन फंड ट्रांसफर या जोखिम भरे समझौतों से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण शांत, गंभीर और अंतर्मुखी बना रहेगा. किसी पुराने पारिवारिक विषय या संयुक्त संपत्ति से जुड़े मसले पर सदस्यों के बीच संतुलित और सुलझी हुई बातचीत हो सकती है. जीवनसाथी आपके गंभीर मिजाज को समझेगा और घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में पूरा संबल देगा. प्रेम संबंधों में किसी भी तरह के संशय को स्थान न दें; सीधी और स्पष्ट बात करना ही रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखेगा. शाम के समय किसी शांत स्थान पर बैठना या मनपसंद किताब पढ़ना मानसिक थकान को दूर कर नई ताजगी देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

डेटा साइंस, मेडिकल पैथोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, उच्च गणित और रक्षा अनुसंधान से जुड़े प्रतियोगी छात्रों के लिए आज का दिन कठिन सिद्धांतों को गहराई से समझने का है. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से विश्लेषणात्मक विषयों पर पकड़ मजबूत होगी और रचनात्मक समाधान तलाशने में मदद मिलेगी. फोन के फालतू नोटिफिकेशन बंद करके पिछले वर्षों के कठिन प्रश्नों का अभ्यास करें. योजनाबद्ध और केंद्रित अध्ययन से आगामी परीक्षाओं के प्रति आपका आत्मविश्वास सुदृढ़ होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन पेट के निचले हिस्से में भारीपन या अनियमित खान-पान से अपच की शिकायत हो सकती है. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए बाहर के तले-भुने या बासी भोजन से दूरी बनाए रखें. पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पिएं ताकि पाचन तंत्र दुरुस्त रहे. रात को समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि मानसिक ताजगी और एकाग्रता बनी रहे.

उपाय

बुधवार के दिन प्रातःकाल भगवान श्री गणेश जी के समक्ष दूर्वा अर्पित करें और उन्हें मोदक या हरी इलायची का भोग लगाएं. ओम शं शनैश्चराय नमः अथवा ओम गं गणपतये नमः मंत्र का 11 बार एकाग्र चित्त से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या सफाईकर्मी को हरी सब्जियां, मौसमी फल अथवा पठन सामग्री भेंट करें. इससे ब्रह्म योग और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का शुभ प्रभाव मिलेगा तथा आठवें भाव के चंद्रमा से होने वाला मानसिक संकोच दूर होकर कार्यों में स्थिरता आएगी.

कुंभ राशि: 4 नवंबर 2026 (बुधवार)

सातवें भाव में सिंह राशि के चंद्रमा का गोचर और शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आपके जनसंपर्क, व्यापारिक गठबंधनों और दांपत्य जीवन में सौहार्द व आकर्षण लाएगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण दशमी तिथि सुबह 11:05 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ होगी. विष्टि करण (भद्रा) भी सुबह 11:05 बजे समाप्त हो जाएगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से सातवें यानी दैनिक साझेदारी, सार्वजनिक प्रतिष्ठा, व्यावसायिक अनुबंधों और वैवाहिक जीवन के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेगा. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र देर रात 03:30 (27:30:33) बजे तक बना रहेगा तथा सुबह 08:00 बजे तक ब्रह्म योग का प्रभाव रहेगा. सप्तम भाव में सिंह राशि के चंद्रमा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का यह योग साझीदारों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने, नए अनुबंधों की शर्तें तय करने और जनसमूह को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बहुत अनुकूल है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

लीगल पार्टनरशिप, रिटेल नेटवर्किंग, फैशन एवं लाइफस्टाइल ब्रांड्स, जनसंपर्क, इवेंट कंसल्टेंसी और संयुक्त उपक्रमों से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन समझौतों को अंतिम रूप देने का है. सातवें भाव का चंद्रमा बातचीत में आपकी तार्किक पकड़ के साथ-साथ आकर्षण जोड़ेगा, जिससे क्लाइंट्स के साथ मोलभाव में आपको व्यावहारिक बढ़त मिलेगी. बुधवार के दिन कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों और बाहरी साझेदारों के साथ तालमेल बहुत सौहार्दपूर्ण रहेगा. किसी भी नए व्यावसायिक प्रस्ताव पर आगे बढ़ते समय कागजी औपचारिकताओं को व्यवस्थित रखें ताकि बाद में कोई असमंजस न रहे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन साझा पूंजी, दैनिक व्यावसायिक बिक्री और पूर्व अनुबंधों से मिलने वाले लाभ को व्यवस्थित करने का संकेत दे रहा है. किसी पुरानी साझेदारी या व्यापारिक सौदे से रुका हुआ लाभांश खाते में हस्तांतरित हो सकता है. बुधवार होने के कारण पंचांग अनुसार कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. साथ ही दोपहर 11:32 से दोपहर 12:55 बजे (11:32:26 से 12:55:53) तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस राहुकाल की समयावधि और सुबह 11:05 बजे तक रहने वाले विष्टि करण (भद्रा) के दौरान किसी अनजान व्यक्ति के मौखिक वादे पर बड़ा धन लगाने, साझीदार से वित्तीय विवाद में पड़ने या बिना रसीद के बड़े लेन-देन से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण सुरुचिपूर्ण, संतुलित और आत्मीय बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ घरेलू व्यवस्थाओं और सुख-सुविधाओं को लेकर गंभीर व सार्थक चर्चा हो सकती है. अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करना और उनकी बात सुनना दांपत्य जीवन में नई मधुरता लाएगा. प्रेम संबंधों में अपनी अपेक्षाओं को स्पष्ट और सौम्य शब्दों में व्यक्त करें ताकि आपसी विश्वास गहरा हो सके. शाम के समय जीवनसाथी या परिजनों के साथ समय बिताना और हल्की-फुल्की बातचीत करना दिनभर की मानसिक भागदौड़ के बाद शांति देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

कॉर्पोरेट लॉ, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जनसंचार और प्रबंधन से जुड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन केस स्टडीज और विश्लेषणात्मक विषयों को दोहराने का है. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से जटिल नियमों और कानूनी धाराओं को समझना और याद रखना आसान होगा. सोशल मीडिया और व्यर्थ की गपशप से खुद को दूर रखें और अपने अध्ययन समय-सारणी का कड़ाई से पालन करें. योजनाबद्ध तरीके से की गई तैयारी आने वाली परीक्षाओं और साक्षात्कारों के लिए आपका आत्मविश्वास मजबूत करेगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक स्फूर्ति अच्छी रहेगी, लेकिन दिनभर लगातार बैठकर काम करने या यात्रा के कारण पीठ के निचले हिस्से और घुटनों में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. काम के दौरान बीच-बीच में थोड़ा विश्राम लें और हल्की स्ट्रेचिंग करें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए खान-पान में सादगी रखें और बहुत अधिक ठंडे पेय पदार्थों से दूरी बनाएं. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल पिएं और रात में समय पर सोने का नियम बनाएं ताकि अगले दिन ताजगी बनी रहे.

उपाय

बुधवार के दिन प्रातःकाल भगवान श्री गणेश जी के समक्ष दूर्वा अर्पित करें और उन्हें मोदक या हरी इलायची का भोग लगाएं. ओम शं शनैश्चराय नमः अथवा ओम गं गणपतये नमः मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या सफाईकर्मी को भोजन, हरी मूंग या मौसमी फल भेंट करें. इससे ब्रह्म योग और सातवें भाव के चंद्रमा का अनुकूल प्रभाव प्राप्त होगा तथा साझेदारियों व दांपत्य जीवन में स्थिरता बनी रहेगी.

मीन राशि: 4 नवंबर 2026 (बुधवार)

छठे भाव में सिंह राशि के चंद्रमा का गोचर और शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र के दैनिक अनुशासन, सेवा शर्तों और प्रतिस्पर्धियों पर नियंत्रण की क्षमता को आकर्षक व संतुलित बनाएगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण दशमी तिथि सुबह 11:05 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ होगी. विष्टि करण (भद्रा) भी सुबह 11:05 बजे समाप्त हो जाएगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से छठे यानी सेवा, श्रम, स्वास्थ्य, दैनिक दिनचर्या और विरोधियों के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेगा. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र देर रात 03:30 (27:30:33) बजे तक रहेगा तथा सुबह 08:00 बजे तक ब्रह्म योग बना रहेगा. छठे भाव में सिंह राशि के चंद्रमा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का यह योग लंबित विवादों को सौम्य तरीके से सुलझाने, सहकर्मियों से बेहतर तालमेल बनाने और दैनिक कार्यों को व्यवस्थित रूप से पूरा करने के लिए बहुत अनुकूल रहेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

मेडिकल व हेल्थकेयर सर्विसेज, लीगल एडवाइजरी, ऑडिटिंग, ब्यूटी व वेलनेस इंडस्ट्री, श्रम प्रबंधन और क्लाइंट सपोर्ट से जुड़े पेशेवरों के लिए आज का दिन अपनी कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने का है. छठे भाव का चंद्रमा आपकी भाषा में शालीनता और तर्कशीलता लाएगा, जिससे सेवा शर्तों या ग्राहक शिकायतों से जुड़े मसलों को आसानी से सुलझाया जा सकेगा. बुधवार के दिन कार्यक्षेत्र में लंबित फाइलों और पेंडिंग असाइनमेंट्स को निपटाने में गति आएगी. दफ्तर में किसी की व्यक्तिगत राजनीति में पड़ने के बजाय केवल अपनी आधिकारिक जिम्मेदारियों और व्यावहारिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन पूर्व नियोजित सेवा शुल्कों की वसूली, वैधानिक भुगतानों और नियमित देयताओं को संतुलित करने का संकेत दे रहा है. किसी तकनीकी कार्य या सेवा अनुबंध के बदले रुका हुआ पारिश्रमिक खाते में आ सकता है. बुधवार होने के कारण पंचांग अनुसार कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा. साथ ही दोपहर 11:32 से दोपहर 12:55 बजे (11:32:26 से 12:55:53) तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस राहुकाल की समयावधि और सुबह 11:05 बजे तक रहने वाले विष्टि करण (भद्रा) के दौरान किसी को भी मौखिक वादे पर धन उधार देने, वित्तीय जमानत लेने या संदिग्ध ऑनलाइन योजनाओं में पूंजी लगाने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का परिवेश व्यवस्थित, शांत और अनुशासित बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ घरेलू बजट, स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिकताओं और दिनचर्या के सुधार पर सार्थक चर्चा होगी. जीवनसाथी व्यावहारिक मामलों में आपकी व्यस्तता को समझेगा और घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में पूरा संबल देगा. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे की सीमाओं और कार्य व्यस्तताओं का सम्मान करें; बेवजह कमियां निकालने से बचें ताकि आपसी सौहार्द बना रहे. शाम के समय घर पर शांत बैठकर विश्राम करना दिनभर की मानसिक भागदौड़ के बाद ताजगी देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

मेडिकल, पैरामेडिकल, न्यायिक सेवा, बैंकिंग, तकनीकी परीक्षाओं और राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन विश्लेषणात्मक विषयों और कठिन प्रश्नों के अभ्यास का है. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से नियमों और सूत्रों को गहराई से समझना तथा याद रखना आसान होगा. सोशल मीडिया और व्यर्थ के गपशप समूहों से दूरी बनाकर पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों और मॉक टेस्ट पर ध्यान केंद्रित करें. नियमित अनुशासन से आगामी परीक्षाओं के प्रति आपका आत्मविश्वास सुदृढ़ होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन अनियमित खान-पान और लंबे समय तक काम के दबाव से पाचन तंत्र में सुस्ती या एसिडिटी की शिकायत हो सकती है. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए बाहर के तले-भुने, बासी या अत्यधिक गरिष्ठ भोजन से दूरी बनाए रखें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर में जल का संतुलन बना रहे. रात को समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि अगले दिन कार्यक्षमता और मानसिक एकाग्रता बनी रहे.

उपाय

बुधवार के दिन प्रातःकाल भगवान श्री गणेश जी के समक्ष दूर्वा अर्पित करें और उन्हें मोदक या हरी इलायची का भोग लगाएं. ओम बृं बृहस्पतये नमः अथवा ओम गं गणपतये नमः मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी जरूरतमंद कन्या या व्यक्ति को हरी सब्जियां, मौसमी फल या हरी मूंग की दाल भेंट करें. इससे ब्रह्म योग और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का शुभ प्रभाव प्राप्त होगा तथा कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होकर कार्यों में गति आएगी.

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