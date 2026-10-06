ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरएक खतौनी में 4-5 भाई, किसे मिलेगा PM Kisan का पैसा? जानें नियम

एक खतौनी में 4-5 भाई, किसे मिलेगा PM Kisan का पैसा? जानें नियम

PM Kisan: एक ही खतौनी में कई भाइयों के नाम होने पर सभी को पीएम किसान की अलग-अलग किस्त मिलना जरूरी नहीं है. जमीन की हिस्सेदारी, परिवार की स्थिति और अलग रजिस्ट्रेशन के आधार पर पात्रता तय होती है.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 06 Oct 2026 06:24 AM (IST)
Preferred Sources

PM Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) के तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. यह रकम तीन किस्तों में 2000-2000 रुपये करके किसानों के खाते में भेजी जाती है. लेकिन कई परिवारों में एक ही जमीन की खतौनी में दो, चार या पांच भाइयों के नाम दर्ज होते हैं. ऐसे में अक्सर सवाल उठता है कि क्या सभी भाइयों को अलग-अलग 6000 रुपये का लाभ मिलेगा?

अगर एक ही खतौनी में कई भाइयों के नाम दर्ज हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सभी को अपने आप पीएम किसान की अलग-अलग किस्त मिलने लगेगी. सरकार योजना का लाभ देते समय यह देखती है कि संबंधित व्यक्ति अलग किसान के तौर पर पात्र है या नहीं. अगर भाइयों की जमीन में हिस्सेदारी अलग-अलग साफ दर्ज है और वे अपने हिस्से की जमीन पर खेती कर रहे हैं, तो अलग लाभ मिलने की संभावना बन सकती है. हालांकि, अंतिम पात्रता सरकारी रिकॉर्ड और योजना के नियमों के आधार पर तय होती है.

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
इन किसानों की अटक सकती है पीएम किसान निधि की अगली किस्त, फटाफट करें ये काम
इन किसानों की अटक सकती है पीएम किसान निधि की अगली किस्त, फटाफट करें ये काम
एग्रीकल्चर
महाराष्ट्र में खराब हुई खरीफ फसल, किन-किन दिक्कतों से जूझेंगे किसान?
महाराष्ट्र में खराब हुई खरीफ फसल, किन-किन दिक्कतों से जूझेंगे किसान?
एग्रीकल्चर
खेत के बीच बत्तख क्यों छोड़ते हैं किसान, इससे धान की फसल को क्या फायदा?
खेत के बीच बत्तख क्यों छोड़ते हैं किसान, इससे धान की फसल को क्या फायदा?
एग्रीकल्चर
बालकनी में सब्जियां उगाने वालों की 5 सबसे बड़ी गलतियां
बालकनी में सब्जियां उगाने वालों की 5 सबसे बड़ी गलतियां

सिर्फ जमीन में नाम होना काफी नहीं

कई किसान यह मान लेते हैं कि, खतौनी में नाम दर्ज होने से उन्हें पीएम किसान की किस्त मिल जाएगी. ऐसा जरूरी नहीं है. किसान का योजना में सही तरीके से रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है. अगर परिवार के अलग-अलग पात्र सदस्य अलग किसान के तौर पर दर्ज हैं और उनकी जमीन की हिस्सेदारी भी स्पष्ट है, तो वे अपने नाम से योजना का लाभ लेने के पात्र हो सकते हैं. वहीं, सिर्फ एक ही परिवार की जमीन में नाम दर्ज होने से सभी को अलग-अलग किस्त मिलने का दावा नहीं किया जा सकता.

यह भी पढ़ें: पशुपालकों को 1 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त लोन, ऐसे मिलेगा फायदा

‘एक परिवार, एक लाभ’ को ऐसे समझें

पीएम किसान योजना में परिवार की परिभाषा भी जरूरी है. योजना में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों को एक ही परिवार माना जाता है. ऐसे में परिवार के हर सदस्य को अलग-अलग योजना का लाभ नहीं मिलता. हालांकि, बालिग भाइयों के मामले में नियम अलग हो सकते हैं. अगर वे अलग रहते हैं, अपनी जमीन पर खेती करते हैं और सरकारी रिकॉर्ड में अलग किसान के तौर पर दर्ज हैं, तो उनकी पात्रता अलग से देखी जा सकती है.
एक खतौनी में 4-5 भाई, किसे मिलेगा PM Kisan का पैसा? जानें नियम

रजिस्ट्रेशन और ई-केवाईसी जरूर रखें पूरी

किसान को पीएम किसान का लाभ लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन और ई-केवाईसी पूरा रखना चाहिए. जमीन से जुड़े रिकॉर्ड में कोई गलती है तो उसे भी समय रहते ठीक करवाना जरूरी है. इसलिए अगर एक ही खतौनी में कई भाइयों के नाम हैं, तो सबसे पहले अपने हिस्से की जमीन, राजस्व रिकॉर्ड, परिवार की स्थिति और पीएम किसान रजिस्ट्रेशन की जानकारी जांच लें. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन किसान योजना के तहत अलग लाभ पाने के लिए पात्र है.

यह भी पढ़ें: खेत में उगाइए गेंदा-गुलाब, सरकार उठाएगी पूरा खर्च.. मिलेगा 100% अनुदान

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
Read More
Published at : 06 Oct 2026 06:24 AM (IST)
Tags :
Agriculture News PM KIsan Government Schemes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
इन किसानों की अटक सकती है पीएम किसान निधि की अगली किस्त, फटाफट करें ये काम
इन किसानों की अटक सकती है पीएम किसान निधि की अगली किस्त, फटाफट करें ये काम
एग्रीकल्चर
महाराष्ट्र में खराब हुई खरीफ फसल, किन-किन दिक्कतों से जूझेंगे किसान?
महाराष्ट्र में खराब हुई खरीफ फसल, किन-किन दिक्कतों से जूझेंगे किसान?
एग्रीकल्चर
खेत के बीच बत्तख क्यों छोड़ते हैं किसान, इससे धान की फसल को क्या फायदा?
खेत के बीच बत्तख क्यों छोड़ते हैं किसान, इससे धान की फसल को क्या फायदा?
एग्रीकल्चर
बालकनी में सब्जियां उगाने वालों की 5 सबसे बड़ी गलतियां
बालकनी में सब्जियां उगाने वालों की 5 सबसे बड़ी गलतियां
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Sansani: 2000 km का सफर... और 'ब्लाइंड' मर्डर !
Mumbai BEST bus depot fire: बेस्ट की कई बसों में लगी आग, मचा हड़कंप! Breaking News
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: फॉर्म-6 में बदलाव का 'आदेश' किसका था? | BJP | Congress | ABP
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: ज्ञानेश पर विपक्ष के संग्राम की 'शर्तें' लागू! | Congress
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी पर बवाल...आयुक्तों के बाद जजों के सवाल! | EC | SIR | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गैर जाटव दलित, गैर यादव OBC…, यूपी चुनाव से पहले BJP ने चला 'तुरुप का इक्का'!
गैर जाटव दलित, गैर यादव OBC…, यूपी चुनाव से पहले BJP ने चला 'तुरुप का इक्का'!
जम्मू और कश्मीर
चुनाव आयोग को SC के नोटिस पर बोले फारूक अब्दुल्ला, 'मुझे खुशी है कि...'
चुनाव आयोग को SC के नोटिस पर बोले फारूक अब्दुल्ला, 'मुझे खुशी है कि...'
बॉलीवुड
Drishyam 3 BO Day 4: 'दृश्यम 3' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें पहले सोमवार का कलेक्शन
'दृश्यम 3' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें पहले सोमवार का कलेक्शन
स्पोर्ट्स
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, अचानक बदला कप्तान; इस दिग्गज से छिनी कमान
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, अचानक बदला कप्तान; इस दिग्गज से छिनी कमान
दिल्ली NCR
दिल्ली: CM रेखा गुप्ता ने कूड़े के पहाड़ के साथ क्यों ली सेल्फी? बोलीं- 'ये आखिरी...'
दिल्ली: CM रेखा गुप्ता ने कूड़े के पहाड़ के साथ क्यों ली सेल्फी? बोलीं- 'ये आखिरी...'
इंडिया
साथ दिखे प्रियंका गांधी और संजय सिंह, सियासी अटकलों पर AAP नेता ने दी सफाई
साथ दिखे प्रियंका गांधी और संजय सिंह, सियासी अटकलों पर AAP नेता ने दी सफाई
हेल्थ
एक दिन में कितना प्रोटीन जरूरी, उम्र के हिसाब से जानें यहां
एक दिन में कितना प्रोटीन जरूरी, उम्र के हिसाब से जानें यहां
शिक्षा
राजस्थान 10वीं बोर्ड में हुआ बड़ा बदलाव, अब साल में 2 बार होगी परीक्षा
राजस्थान 10वीं बोर्ड में हुआ बड़ा बदलाव, अब साल में 2 बार होगी परीक्षा
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget