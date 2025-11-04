5 नवंबर 2025 को गुरु नानक देव की जयंती है.

इस जयंती को हर वर्ष बड़ी ही उत्साह के साथ मनाया जाता है.

गुरु नानक देव की जयंती को गुरु पर्व या

प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है.

सिखों के अनुसार गुरु नानक की शिक्षाएं प्रेम,

विश्वास, समानता और सामाजिक एकता पर ज्यादा जोर देती है.

गुरु नानक देव ने एकता, भाईचारे और सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई.

हिंदुस्तान पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई.

गुरु नानक देव के उपदेश हैं कि सृष्टि के

रचयिता एक ही है और वह हर जगह मौजूद है.

उनका कहना था कि सच्चा सुख और आत्मा को

सुकून प्रभु के नाम जपने से ही मिलता है.

मनुष्य को हमेशा कड़ी मेहनत करना चाहिए,

सच्चाई और पूरी ईमानदारी के साथ ही जीवन यापन करना चाहिए.

जाति, रंग , धर्म का कोई भेद-भाव नहीं करना चाहिए,

हम सब इंसान है और एक साथ मिलकर रहना चाहिए.

किसी भी बात का अहंकार नहीं करना चाहिए,

अहंकार मनुष्य को सच्चाई से दूर करता है और शांत स्वभाव से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है.

