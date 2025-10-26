छठ पूजा सूर्य देव और छठी

मैया की आराधना का पवित्र पर्व है.

धार्मिक मान्यता के अनुसार छठी मैया,

सूर्य देव की बहन मानी जाती हैं.

कुछ पौराणिक कथाओं में उन्हें सूर्य

देव की पत्नी उषा का ही रूप भी कहा गया है.

उषा का अर्थ होता है “भोर की पहली किरण”,

जो जीवन में नई ऊर्जा लाती है.

छठी मैया संतान,

स्वास्थ्य और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं.

माता की पूजा से घर में सुख-शांति और

संतानों की दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है.

छठ पर्व में महिलाएं 36 घंटे निर्जला व्रत रखकर सूर्य देव और

छठी मैया की आराधना करती हैं.

यह पर्व प्रकृति, जल, सूर्य और परिवार के

प्रति श्रद्धा का प्रतीक है.

छठी मैया का आशीर्वाद पाने से जीवन में

हर कार्य सफल माना जाता है.

