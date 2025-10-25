लोक आस्था का महापर्व छठ कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तक मनाया जाता है.

इसमें नहाय-खाय, खरना, डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा होती है.

Image Source: abp live

इस बार छठ पूजा के समय कई शुभ योग बन रहे हैं, जिनमें रवि योग और सुकर्मा योग प्रमुख हैं.

ये योग व्रती के लिए अत्यंत लाभकारी रहेंगे.

Image Source: abp live

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इन शुभ योगों में सूर्य देव और छठ मैया की पूजा करने से आरोग्यता,

सुख और समृद्धि का दोगुना फल प्राप्त होता है.

Image Source: abp live

छठ पूजा की षष्ठी तिथि 27 नवंबर को सुबह 6 बजकर 4 मिनट से शुरू होकर

28 नवंबर को सुबह 7 बजकर 59 मिनट पर समाप्त होगी.

Image Source: abp live

षष्ठी तिथि के बाद सप्तमी तिथि शुरू होगी, जब उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा.

यह छठ पूजा का अंतिम और सबसे शुभ दिन होता है.

Image Source: abp live

छठ पूजा के दिन ‘रवि योग’ बन रहा है, जो रात 10 बजकर 46 मिनट तक रहेगा.

इस योग में सूर्य देव की उपासना करने से विशेष फल मिलता है.

Image Source: abp live

सुकर्मा योग’ पूरी रात्रि तक रहेगा. इस योग में पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं

और घर में सुख-शांति बढ़ती है.

Image Source: abp live

इस दिन दो करण ‘कौलव’ और ‘तैतिल’ भी बन रहे हैं. कौलव करण शाम 7 बजकर 5 मिनट तक रहेगा,

उसके बाद तैतिल करण का आरंभ होगा. दोनों करण शुभ माने जाते हैं.

Image Source: abp live

ठ के दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का संयोग भी रहेगा. इन सभी ग्रह योगों और नक्षत्रों के

प्रभाव से यह छठ पर्व और भी पवित्र और फलदायी बन जाएगा.

Image Source: abp live

ये भी देखें

Lound Month 2026: 2026 में आएगा लौंद का महीना, 17 मई से 15 जून तक रहेगा पुरुषोत्तम मास, जानें इसका महत्व

खरना के दिन क्या होता है? जानिए इसका महत्व

आध्यात्मिक ही नहीं वैज्ञानिक कारण भी हैं छठ पर्व पर सूर्य को अर्घ्य देने के

Chhath Geet: छठ गीतों की पवित्रता, जानें क्यों केवल इस महापर्व पर गाए जाते हैं?