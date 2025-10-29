अक्षय नवमी का दिन धर्म, सत्य और

स्थायी समृद्धि का प्रतीक माना गया है.

अक्षय नवमी की तिथि केवल व्रत और पूजन के लिए ही नहीं,

बल्कि शुभ वस्तुओं को खरीदने के लिए भी जरूरी है.

ज्योतिषाचार्य दिव्या गौतम जी के अनुसार इन चीजों को

खरीदने से आपको लाभ हो सकता है.

सोना, चांदी, तांबा या पीतल जैसी शुभ धातुएं

खरीदना मंगलकारी होता है.

इस दिन आंवले का पौधा लगाना

अत्यंत शुभ माना जाता है.

आंवले के वृक्ष की पूजा करें

और उसके नीचे भोजन करें.

दीपक, पूजा के पात्र, कलश और तुलसी का पौधा जैसी

धार्मिक सामग्री खरीदें, इससे शुभ फल प्राप्त होगा.

नई वस्तुएं खरीदते समय दान और धर्म से जुड़ी भावना रखें,

क्योंकि ये विशेष पुण्यदायी माना जाता है.

मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं घर में स्थायी समृद्धि और

लक्ष्मी कृपा का आशीर्वाद लेकर आती हैं.

