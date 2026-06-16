June 16, 2026

क्या आप जानते हैं कि कुछ लोककथाओं में

हनुमान जी के पांच भाइयों का भी उल्लेख मिलता है?

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पवनपुत्र हनुमान जी की तरह उनके भाई

भी अद्भुत गुणों और शक्तियों से संपन्न बताए जाते हैं.

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मतिमान को बुद्धि और

विवेक का प्रतीक माना जाता है.

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श्रुतिमान को वेदों और

शास्त्रों का महान ज्ञाता कहा जाता है.

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गतिमान को असाधारण गति

और फुर्ती का वरदान प्राप्त था.

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केतुमान अपनी वीरता और

पराक्रम के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं.

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धृतिमान धैर्य, संयम और

तपस्या के प्रतीक माने जाते हैं.

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इन पांचों भाइयों की कथाएं मुख्य रूप

से लोकमान्यताओं और पौराणिक परंपराओं में मिलती हैं.

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इन पात्रों के माध्यम से ज्ञान, साहस,

अनुशासन और भक्ति का संदेश मिलता है.

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हनुमान जी के पंच भाइयों की यह कथा

आज भी लोगों के बीच जिज्ञासा का विषय बनी हुई है.

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