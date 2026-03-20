माँ कात्यायनी को समर्पित है, जो साहस और अटूट शक्ति की प्रतीक हैं.
वहीं अपने भक्तों के लिए ममतामयी और प्रेम प्रदान करने वाली देवी मानी जाती हैं.
और सुयोग्य जीवनसाथी की प्राप्ति होती है.
ऊर्जा और संकल्प शक्ति को दर्शाता है.
जिससे जीवन और रिश्तों में मधुरता आती है.
आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और भय का नाश होता है.
जो यह सिखाता है कि न्याय के लिए संघर्ष आवश्यक है.
शुक्र के दोष शांत होते हैं और रिश्तों में सामंजस्य बढ़ता है.
जिससे साधक को स्पष्ट दृष्टि और निर्णय लेने की क्षमता मिलती है.
बदलने और साहस के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लेने का है.
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