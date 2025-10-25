झाड़ू का धार्मिक, आध्यात्मिक और व्यावहारिक तीनों दृष्टियों से खास महत्व है.

भारतीय संस्कृति में झाड़ू को धन की देवी, मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है.

Image Source: abp live

झाड़ू घर की गंदगी और नकारात्मकता को दूर करती है. यह घर में धन, समृद्धि और अच्छी ऊर्जा लाती है.

मान्यता है कि गंदगी हटाकर, झाड़ू गरीबी को दूर करती है और देवी लक्ष्मी को घर में आने का न्योता देती है

Image Source: abp live

मान्यता है कि धनतेरस या दिवाली जैसे शुभ त्योहारों पर नई झाड़ू

खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है.

Image Source: abp live

वास्तु शास्त्र में झाड़ू रखने के खास नियम बताए गए हैं,

जिनका पालन करने पर शुभ फल मिलता है.

Image Source: abp live

झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह छिपाकर रखना चाहिए,

जहां वह आसानी से किसी को दिखाई नहीं दे.

Image Source: abp live

वास्तुशास्त्र के अनुसार, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए,

यह बहुत अशुभ माना जाता है.

Image Source: abp live

झाड़ू लगाने के बाद उसे हमेशा जमीन पर लिटाकर ही रखना चाहिए.

ध्यान रहे कि झाड़ू में गंदगी नहीं लगा हो.

Image Source: abp live

झाड़ू को मां लक्ष्मी का रूप मानकर, उसे कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए.

यह उनका अपमान होता है.

Image Source: abp live

झाड़ू खरीदने के लिए मंगलवार और शुक्रवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है.

पुरानी झाड़ू को गुरुवार, पूर्णिमा, एकादशी और मंगलवार को नहीं फेंकना चाहिए.

Image Source: abp live

ये भी देखें

Chhath Puja 2025: छठ पूजा पर बनेगा शुभ रवि योग, इस बार सूर्य देव करेंगे हर मनोकामना पूरी

Lound Month 2026: 2026 में आएगा लौंद का महीना, 17 मई से 15 जून तक रहेगा पुरुषोत्तम मास, जानें इसका महत्व

खरना के दिन क्या होता है? जानिए इसका महत्व

आध्यात्मिक ही नहीं वैज्ञानिक कारण भी हैं छठ पर्व पर सूर्य को अर्घ्य देने के