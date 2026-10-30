Vrishabh Rashifal November 2026: ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, नवंबर 2026 का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी सिद्ध होने वाला है.

शनि का राजयोगकारी प्रभाव: आपकी राशि के नवम (भाग्य) और दशम (कर्म) भाव के स्वामी शनि देव एकादश भाव (आय व लाभ स्थान) में विराजमान रहेंगे, जिससे करियर में जबरदस्त मान-सम्मान, पदोन्नति और नई नौकरी के प्रबल अवसर बनेंगे.

चौथे भाव में त्रिग्रही योग: चौथे भाव में गुरु और केतु की युति बनी रहेगी, वहीं 12 नवंबर से मंगल देव भी सिंह राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव) में संचरण करेंगे, जिससे एक प्रभावशाली त्रिग्रही योग का निर्माण होगा.

अन्य ग्रह स्थितियां: शुक्र देव छठे भाव में तथा राहु देव दशम भाव में संचरण करेंगे, जो मिले-जुले किंतु कुल मिलाकर उन्नतिदायक परिणाम देंगे.

1. पारिवारिक जीवन (Family Life)

वाणी का प्रभाव, रिश्तों में मिठास: पारिवारिक मोर्चे पर सितारे आपका पूरा सहयोग करेंगे. आपकी वाणी का प्रभाव मजबूत रहेगा, जिससे परिवार के सदस्यों के साथ बेहतरीन तालमेल बनेगा. पुराने गिले-शिकवे दूर होंगे और रिश्तों में मधुरता के साथ एक-दूसरे के प्रति विश्वास में वृद्धि होगी.

केतु के कारण अचानक खर्च, शनि का संबल: पारिवारिक आय की स्थिति काफी स्थिर और अच्छी रहेगी. हालांकि, चतुर्थ भाव में केतु की उपस्थिति के कारण घर की मरम्मत या घरेलू जरूरतों पर अचानक से खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है. एकादश भाव में स्थित शनि देव के प्रभाव से आर्थिक संकट नहीं आएगा और आय के स्रोत बने रहेंगे.

2. व्यापार तथा नौकरी (Business & Career)

अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, सरकारी अड़चनें होंगी दूर: व्यापारी वर्ग के लिए यह महीना शानदार वित्तीय लाभ लेकर आएगा. बाजार में आपकी पुरानी साख और भरोसेमंद पहचान के बल पर बड़ा धन लाभ होगा; परिणाम पूरी तरह आपके हित में आएंगे. जो जातक सरकारी अनुबंधों, टेंडर्स या सरकारी कार्यों से जुड़े हैं और लंबे समय से लेन-देन की समस्या से जूझ रहे थे, उनका गतिरोध अब पूरी तरह समाप्त होगा.

नौकरी में मजबूत स्थिति, नई जॉब की योजना सफल: नौकरीपेशा जातकों की कार्यक्षेत्र में स्थिति बहुत मजबूत होगी. भाग्येश और कर्मेश शनि देव के एकादश भाव में रहने से दफ्तर में आपके पद-प्रतिष्ठा और मान-सम्मान में वृद्धि होगी. यदि आप नई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं या कंपनी स्विच करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस महीने आपको मनचाही सफलता हाथ लगेगी.

3. शिक्षा तथा करियर (Education & Studies)

ओवरकॉन्फिडेंस से बचें छात्र: विद्यार्थी वर्ग को नवंबर के महीने में अपनी पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है. किसी भी विषय को लेकर अति-आत्मविश्वास (Overconfidence) आपको नुकसान पहुंचा सकता है. पंचमेश के छठे भाव में होने से तकनीकी (Technical) और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों को अतिरिक्त मेहनत और रिवीजन करने की दरकार होगी.

जर्नलिज्म स्टूडेंट्स को चुनौतियां, करियर में नए प्रोजेक्ट्स: पत्रकारिता (Journalism & Mass Comm) के छात्रों को अध्ययन या असाइनमेंट्स में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, धैर्य बनाए रखें. करियर के लिहाज से शनि देव का पूर्ण सहयोग मिलेगा, जिसके चलते आपको कार्यक्षेत्र में अलग-अलग महत्वपूर्ण परियोजनाओं (Projects) पर स्वतंत्र रूप से काम करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा.

4. प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Married Life)

ऊर्जावान रहेगी लव लाइफ, समय की कमी के बाद भी तालमेल: प्रेम संबंधों को लेकर आपके भीतर भरपूर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और सितारों का पूरा साथ मिलेगा. काम की व्यस्तता के चलते भले ही पार्टनर के लिए समय का थोड़ा अभाव रहे, फिर भी आपसी समझदारी से आपकी ट्यूनिंग और तालमेल बहुत शानदार रहेगा.

त्रिग्रही योग से दांपत्य में उल्लास: 12 नवंबर से चौथे भाव में बनने वाले गुरु-केतु-मंगल के त्रिग्रही योग के प्रभाव से वैवाहिक जीवन में खुशहाली और प्रसन्नता का माहौल रहेगा. आप अपने जीवनसाथी के साथ बेहद संतुष्ट और आनंदित महसूस करेंगे.

5. स्वास्थ्य (Health & Wellness)

सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, पुरानी बीमारी का बेहतर इलाज: सेहत के दृष्टिकोण से सकारात्मक बने रहें. यदि आप पहले से किसी पुरानी या असाध्य बीमारी से जूझ रहे हैं, तो इस महीने उसके बेहतर और सटीक इलाज की योजना बनेगी.

माह के अंत में स्किन और पेट का रखें ध्यान: महीने के अंतिम सप्ताह में खान-पान की लापरवाही से पेट संबंधी विकार, गैस या त्वचा (Skin) से जुड़ी एलर्जी/परेशानी बढ़ सकती है. बहुत अधिक तीखी, चटपटी और अत्यधिक खट्टी वस्तुओं के सेवन से पूरी तरह परहेज करें. प्रातःकाल नियमित रूप से व्यायाम और प्राणायाम करें.

लकी नंबर: 6

लकी कलर: संतरी (Orange)

अचूक ज्योतिषीय उपाय:

प्रत्येक गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का विधिवत पूजन करें, उन्हें पीले पुष्प व चने की दाल-गुड़ अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें.

प्रतिदिन या विशेषकर बुधवार और गुरुवार को छत पर कबूतरों व पक्षियों को दाना डालें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.