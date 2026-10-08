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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का वृषभ राशिफल 8 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा व ग्रहण दोष से संभलकर रहने का दिन, बिजनेस पार्टनर्स से झटका, वाणी की आक्रामकता से बचें

आज का वृषभ राशिफल 8 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा व ग्रहण दोष से संभलकर रहने का दिन, बिजनेस पार्टनर्स से झटका, वाणी की आक्रामकता से बचें

आज का वृषभ राशिफल 8 अक्टूबर 2026: 4वें चंद्रमा व ग्रहण दोष से बचें, पार्टनर्स से झटके की आशंका, फेस्टिवल टारगेट का रहेगा दबाव! पढ़ें पंडित सुरेश श्रीमाली का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 08 Oct 2026 06:30 AM (IST)
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Vrishabh Rashifal: 8 अक्टूबर 2026, गुरुवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत व त्रयोदशी श्राद्ध) रात्रि 10:16 तक रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्दशी तिथि (मासिक शिवरात्रि व चतुर्दशी श्राद्ध) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:20 तक पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और शुक्ल योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन सिंह राशि में, यानी आपकी राशि से 4वें भाव (चतुर्थ भाव यानी घरेलू सुख, मानसिक शांति, सरकारी पद-प्रतिष्ठा, आंतरिक साझेदारी व कार्यक्षेत्र की स्थिरता स्थान) में संचरण करेंगे; साथ ही चंद्रमा-केतु की युति से बनने वाले ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. चौथे भाव में चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से आज सरकार या प्रशासनिक क्षेत्र में किसी उच्च पद या अधिकार की प्राप्ति होते-होते रह जाने की आशंका बन सकती है; इसलिए अपनी अपेक्षाओं को नियंत्रित रखें और धैर्य बनाए रखें. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए साझेदारों के रुख पर सतर्कता बरतने, अनुभवी सलाह लेने और प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों से संभलने का रहेगा.

पार्टनर्स से विश्वासघात का झटका: बिजनेस में अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है; आपके सबसे पुराने होलसेल और रिटेल पार्टनर्स आज आपकी पीठ पीछे किसी दूसरी बड़ी कंपनी से हाथ मिला सकते हैं, जिससे आपको गहरा व्यापारिक झटका लग सकता है.

अनुभवी व्यक्ति से लें मार्गदर्शन: कारोबार के नियमित कार्यों में अचानक अनपेक्षित रुकावटें आ सकती हैं; ऐसे समय में अकेले निर्णय लेने के बजाय किसी अनुभवी व्यक्ति या वरिष्ठ व्यावसायिक सलाहकार से मार्गदर्शन लेना अनिवार्य होगा.

उपलब्धि हाथ आते-आते छूटेगी: गलाकाट प्रतिस्पर्धा (Competition) के इस दौर में कोई विशेष व्यावसायिक उपलब्धि या बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ आते-आते रह सकता है, जिससे आपका मन थोड़ा व्यथित और निराश हो सकता है; धैर्य बनाए रखें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन थकान भरी निष्फल यात्रा, सफलता के हाथ से फिसलने और आगामी त्योहारी टारगेट के दबाव का रहेगा.

थकान भरी निष्फल ऑफिशियल यात्रा: आधिकारिक काम या क्लाइंट मीटिंग के सिलसिले में की गई यात्रा आज पूरी तरह थकान और भागदौड़ भरी रहेगी; इस यात्रा से अपेक्षित परिणाम नहीं निकल पाएंगे.

सफलता मिलते-मिलते छूटेगी: कार्यक्षेत्र में जिस प्रोजेक्ट या कार्य में आपको शत-प्रतिशत सफलता की उम्मीद थी, वह परिणाम ऐन वक्त पर हाथ से निकल सकता है; आप स्वयं में कुछ कमी महसूस करेंगे, अतः अपनी कमियों का आत्म-विश्लेषण करें.

फेस्टिवल टारगेट का भारी प्रेशर: आने वाले फेस्टिव सीजन को देखते हुए सेल्स व ऑपरेशनल टारगेट को समय पर कवर करने के लिए आपको बहुत सजग रहना होगा; कंपनी प्रबंधन की ओर से टारगेट पूरा करने का कड़ा मानसिक दबाव बनाया जा सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से चतुर्थ चंद्रमा और ग्रहण दोष वाणी में आक्रामकता और पारिवारिक तनाव का संकेत दे रहे हैं.

आक्रामकता से जीवनसाथी को पहुंचेगी ठेस: आपका वैवाहिक और पारिवारिक जीवन आज सामान्य नहीं रहेगा; चिड़चिड़ेपन या तनाव में आकर आप आक्रामकता और कड़वाहट के साथ बोल सकते हैं, जो परिजनों और विशेष रूप से आपके जीवनसाथी के दिल को गहरी चोट पहुंचाएगा.

सकारात्मक सोचें और संयम बरतें: किसी भी घरेलू बातचीत में शांत रहें; नकारात्मक विचारों को त्यागकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं ताकि घर की शांति भंग न हो.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन शारीरिक सीमाओं का ध्यान रखने का है. प्रैक्टिस के दौरान स्पोर्ट्स पर्सन को मस्कुलर पेन (मांसपेशियों में तीव्र दर्द या खिंचाव) की समस्या से जूझना पड़ सकता है, जिसके चलते वे अपने नियमित अभ्यास पर पूरा फोकस नहीं कर पाएंगे; चोट लगने से बचने के लिए वार्मअप ठीक से करें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 4th हाउस के चंद्रमा और मानसिक दबाव के कारण सीने में भारीपन, मांसपेशियों में खिंचाव, घबराहट या रक्तचाप की समस्या हो सकती है. गरिष्ठ व बासी भोजन से बचें, पर्याप्त पानी पिएं, नियमित स्ट्रेचिंग करें और मानसिक शांति के लिए ध्यान का सहारा लें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: गुरुवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत व त्रयोदशी श्राद्ध) के पावन अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध, काले तिल और शहद मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी को पीले पुष्प और चने की दाल-गुड़ अर्पित करें. चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के शमन हेतु 'महामृत्युंजय मंत्र' का 108 बार जप करें. त्रयोदशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को पीले फल, अन्न अथवा भोजन का दान करें; इससे 4th हाउस के चंद्रमा व ग्रहण दोष का दुष्प्रभाव शांत होगा, बिजनेस में धोखे से बचाव होगा, वैवाहिक जीवन में वाणी का दोष दूर होगा और मांसपेशियों के दर्द में राहत मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Oct 2026 06:30 AM (IST)
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