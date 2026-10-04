Vrishabh Rashifal Today: 4 अक्टूबर 2026, रविवार के दिन संपूर्ण दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि (मातृ नवमी श्राद्ध) रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन पुनर्वसु नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और परिध योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा. चंद्रमा आज शाम 06:32 तक मिथुन राशि में, यानी आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, संचित पूंजी, कुटुंब, आमदनी, वाणी व पैतृक विचार स्थान) में रहेंगे, जिसके उपरांत वे कर्क राशि (तीसरे भाव) में संचरण करेंगे.

दूसरे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी और आमदनी (Income) का प्रवाह काफी अच्छा बना रहने के योग हैं. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए नए अचीवमेंट्स, परिध योग से विस्तार और पैतृक कारोबार को आधुनिक रूप देने का रहेगा.

प्रयासों से नए अचीवमेंट: व्यापार में आप अपने व्यक्तिगत कौशल, सूझबूझ और निरंतर प्रयासों के बल पर नए व्यावसायिक मुकाम व अचीवमेंट्स हासिल करने में पूरी तरह सक्षम रहेंगे.

परिध योग से बिजनेस का विस्तार: शुभ परिध योग के निर्माण से आप अपने व्यापार को नई दिशा में आगे बढ़ाने और बाजार में विस्तार करने में सफल सिद्ध होंगे.

पैतृक बिजनेस में नई प्लानिंग सफल: खानदानी या पैतृक व्यापार (Ancestral Business) को आधुनिक तौर-तरीकों व नए विजन के साथ आगे बढ़ाने की आपकी व्यावसायिक योजनाएं सफल होती दिखाई दे रही हैं, जिससे मुनाफे के नए रास्ते खुलेंगे.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन जॉब चेंज के बेहतरीन अवसर, बॉस से तालमेल और टारगेट पूरे होने के उत्साह का रहेगा.

जॉब चेंज के लिए अनुकूल समय: एंप्लॉयड पर्सन यदि वर्तमान कंपनी छोड़कर किसी नई या बेहतर कंपनी में जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, तो समय उनके लिए काफी अनुकूल बना हुआ है; अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

अधिकारियों से तालमेल व धैर्य: वर्कस्पेस पर बॉस और उच्चाधिकारियों के साथ उचित तालमेल व संवाद बनाए रखें; ग्रह स्थिति आपके पक्ष में होते ही भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, बस थोड़ा धैर्य धारण करके आगे बढ़ें.

टारगेट पूरा होने से बढ़ा आत्मविश्वास: कार्यक्षेत्र में निर्धारित टारगेट्स समय पर पूरे होने की खुशी मिलेगी; साथ ही नए व्यावसायिक अचीवमेंट्स आपके पेशेवर आत्मविश्वास (Confidence) को नई मजबूती देंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से आज का दिन अपनों की सेहत में सुधार और मन की मुराद पूरी होने का रहेगा.

परिजनों के स्वास्थ्य में सुधार: परिवार में किसी खास या निकटतम सदस्य के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा, जिससे घरेलू माहौल हल्का और चिंतामुक्त होगा.

प्रेम जीवन में मन की बात: लव लाइफ के लिहाज से दिन बेहद अनुकूल रहेगा; प्रेम जीवन में आज आपके मन की बात पूरी हो सकती है और पार्टनर के साथ आपसी समझ व नजदीकियां बढ़ेंगी.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों और विद्यार्थियों (Sports Persons & Students) के लिए आज का दिन आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है. स्पोर्ट्स पर्सन नियमित प्रैक्टिस के दौरान ट्रैक और मैदान पर पूरे आत्मविश्वास व दृढ़ता के साथ आगे बढ़ें; आपकी मेहनत रंग लाएगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, द्वितीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य और स्थिर रहेगा. परिवार के सदस्य की सेहत सुधरने से मानसिक तनाव भी कम होगा. फिर भी, नियमित खान-पान में सात्विकता रखें, दिनचर्या व्यवस्थित रखें और पर्याप्त पानी पिएं.

शुभ रंग: ग्रीन (हरा)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: रविवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी (मातृ नवमी) के पावन अवसर पर भगवान श्री सूर्यनारायण को तांबे के पात्र से जल में रोली व लाल पुष्प डालकर अर्घ्य दें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें.

मातृ नवमी के उपलक्ष्य में दिवंगत माताओं व पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध महिला या निर्धन व्यक्ति को भोजन, फल अथवा हरी सब्जियों का दान करें; इससे 2nd हाउस के चंद्रमा से आमदनी में निरंतरता बनी रहेगी, परिध योग से व्यापार का विस्तार होगा, जॉब स्विच के प्रयास सफल होंगे और पारिवारिक सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी.

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