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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का वृषभ राशिफल 21 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से बढ़ेगा प्रशासनिक कौशल, बुधादित्य योग से गुडलक, बिज़नेस एसेट्स में वृद्धि व वर्कप्लेस पर नए संपर्क

आज का वृषभ राशिफल 21 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से बढ़ेगा प्रशासनिक कौशल, बुधादित्य योग से गुडलक, बिज़नेस एसेट्स में वृद्धि व वर्कप्लेस पर नए संपर्क

आज का वृषभ राशिफल 21 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से नेतृत्व क्षमता, बुधादित्य योग से गुडलक, बिज़नेस एसेट्स में वृद्धि, वर्कप्लेस पर नई मित्रता! पढ़ें आज का अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 21 Oct 2026 06:38 AM (IST)
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Vrishabh Rashifal: 21 अक्टूबर 2026, बुधवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 02:12 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात एकादशी तिथि प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज शाम 07:48 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और गण्ड योग का साथ मिलेगा.

चंद्रमा आज सुबह 07:00 बजे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे सुबह 07:00 बजे के बाद कुंभ राशि में चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी प्रभावी रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव यानी दशम भाव कर्म, पद-प्रतिष्ठा, नेतृत्व क्षमता, प्रशासनिक कौशल, बिज़नेस एसेट्स व करियर स्थान) में संचरण करेंगे. दशम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपकी प्रशासनिक क्षमता और नेतृत्व कौशल (Leadership Skills) में जबर्दस्त निखार आएगा; आप अपने कार्यक्षेत्र में कड़े व दूरगामी निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम रहेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए बुधादित्य व वाशि योग से बड़ा गुडलक पाने, बिज़नेस एसेट्स बढ़ाने और वरिष्ठों के परामर्श से निर्णय लेने का रहेगा.

बुधादित्य, वाशि और सुनफा योग से डे स्टार्टिंग में गुडलक: दिन की शुरुआत आपके लिए एक बहुत बड़ा गुडलक लेकर आई है; सुबह से ही व्यावसायिक सौदों में सकारात्मक माहौल बनेगा और अटके हुए प्रोजेक्ट्स में गति आएगी.

प्रॉपर प्लानिंग से बढ़ेंगे बिज़नेस एसेट्स: ग्रह गोचर पूरी तरह आपके पक्ष में बना हुआ है, जिसके चलते आपकी व्यावसायिक संपत्तियों (Business Assets) में उल्लेखनीय इजाफा होगा; हालांकि किसी भी काम को जल्दबाजी में न करें, हर कदम पूरी प्लानिंग और रूपरेखा बनाकर ही उठाएं.

वरिष्ठों के परामर्श से ही लें अंतिम निर्णय: बिज़नेस में किसी भी बड़े समझौते या वित्तीय निर्णय तक पहुंचने से पहले अपने परिवार व व्यापार के वरिष्ठ और अनुभवी लोगों से सलाह-मशविरा जरूर करें; उनका अनुभव आपको किसी भी संभावित नुकसान से बचाएगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सोचे हुए काम समय पर पूरे करने, आत्मविश्वास बढ़ाने, अपनी कमजोरी दूर करने और कार्यस्थल पर सीमाएं तय रखने का रहेगा.

सोचे हुए काम होंगे पूरे, बढ़ेगा सेल्फ-कॉन्फिडेंस: नौकरीपेशा लोगों (Employed Persons) के मनमुताबिक सोचे हुए सारे काम समय पर पूरे होते नजर आएंगे; लक्ष्यों की प्राप्ति से आपके भीतर एक अलग ही उत्साह, सकारात्मक ऊर्जा और जबर्दस्त सेल्फ-कॉन्फिडेंस (आत्मविश्वास) देखने को मिलेगा.

काम से जुड़ी कमजोरियों को पहचानें और सुधारें: अपनी कार्यप्रणाली की समीक्षा करें और काम से जुड़ी अपनी किसी भी तकनीकी या व्यवहारिक कमजोरी को समझने की कोशिश करें; उसे दूर करने के लिए लगातार प्रयास करें, यही सुधार आपके प्रमोशन का मार्ग प्रशस्त करेगा.

वर्कस्पेस पर नए व्यक्ति से मित्रता, पर रिलेशनशिप से बचें: कार्यस्थल पर किसी नए व्यक्ति के साथ हुआ परिचय धीरे-धीरे अच्छी मित्रता में बदल सकता है; लेकिन ध्यान रखें कि इस व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार के निजी प्रेम संबंध या रिलेशनशिप के बारे में सोच-विचार बिल्कुल न करें, केवल प्रोफेशनल मर्यादा बनाए रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से दशम चंद्रमा जीवनसाथी के साथ सामंजस्य और घर में प्रेमपूर्ण माहौल बनाए रखने का संकेत दे रहा है.

प्रेमपूर्ण व्यवहार से खुश रहेगा जीवनसाथी: घर-परिवार में आपके शांत, आत्मीय और प्रेमपूर्ण व्यवहार से जीवनसाथी अत्यधिक प्रसन्न रहेगा; आपसी बातचीत से वैवाहिक जीवन की गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ते में मधुरता आएगी.

पारिवारिक वातावरण में रहेगा संतुलन: घर के सदस्यों के साथ बैठकर पुरानी बातों को सुलझाने का प्रयास करेंगे, जिससे घरेलू शांति बनी रहेगी.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन अपनी रुचि के अनुसार अध्ययन करने और बेहतर परिणाम पाने का है. छात्र-छात्राएं किसी दबाव में आकर पढ़ने के बजाय अपनी स्वाभाविक रुचि और पसंद के विषयों को प्राथमिकता देकर अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, जिससे उन्हें कठिन विषयों में भी बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 10वें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य आम तौर पर सुदृढ़ और सक्रिय रहेगा. हालांकि, सुबह 7 बजे के बाद प्रभावी चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण काम के दबाव से कंधों या गर्दन में जकड़न और हल्का तनाव हो सकता है. पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त जल का सेवन करें और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: बुधवार के दिन तथा चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के शमन हेतु भगवान श्री गणेश और देवाधिदेव महादेव की संयुक्त पूजा करें. सुबह या शाम के शुभ समय में भगवान गणेश जी को दूर्वा की 21 गांठें, हरे फल और मोदक अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और सफेद चंदन अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' का जप करें. गाय को हरी घास या पालक खिलाएं. इससे दशम भाव के चंद्रमा से प्रशासनिक व नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी, ग्रहण दोष का दुष्प्रभाव शांत होगा, बुधादित्य योग से बिज़नेस में लाभ मिलेगा और कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Oct 2026 06:38 AM (IST)
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