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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का वृषभ राशिफल 2 अक्टूबर 2026: लग्न में चंद्रमा से समाज में लोकप्रियता, पारिजात व लक्ष्मीनारायण योग से रुका काम पूरा, लोन प्रक्रिया में प्रगति

आज का वृषभ राशिफल 2 अक्टूबर 2026: लग्न में चंद्रमा से समाज में लोकप्रियता, पारिजात व लक्ष्मीनारायण योग से रुका काम पूरा, लोन प्रक्रिया में प्रगति

आज का वृषभ राशिफल 2 अक्टूबर 2026: लग्न में चंद्रमा से बढ़ेगी लोकप्रियता, लक्ष्मीनारायण योग से रुका काम पूरा, लोन की फाइल बढ़ेगी आगे! पढ़ें करियर, जॉब व पारिवारिक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 02 Oct 2026 03:09 AM (IST)
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Vrishabh Rashifal Today: 2 अक्टूबर 2026, शुक्रवार (गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती) के दिन सुबह 10:16 तक आश्विन कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि रहेगी, जिसके उपरांत सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग और पारिजात योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज दोपहर 03:40 तक आपकी ही राशि यानी वृषभ राशि के लग्न भाव (प्रथम भाव यानी व्यक्तित्व, लोकप्रियता, आत्मबल, सामाजिक प्रतिष्ठा व निर्णय क्षमता स्थान) में रहेंगे, जिसके बाद वे मिथुन राशि (दूसरे भाव) में संचरण करेंगे. लग्न में चंद्रमा की उपस्थिति से समाज और आपके कार्यक्षेत्र में आपकी लोकप्रियता और मान-सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो समय श्रेष्ठ हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए रुके हुए कार्यों को गति देने, बड़े ऑर्डर्स प्राप्त करने और वित्तीय समस्याओं से राहत पाने का रहेगा.

पारिजात व लक्ष्मीनारायण योग से लाभ: पारिजात और लक्ष्मीनारायण योग के शुभ प्रभाव से बिजनेस में लंबे समय से रुका या अटका हुआ काम सफलतापूर्वक पूरा होगा. बाजार से नए और बड़े ऑर्डर्स मिलने से आपकी पुरानी आर्थिक चिंताएं दूर होंगी.

इन्वेस्टमेंट प्लानिंग श्राद्ध के बाद: यदि आप व्यापार में किसी नए पूंजी निवेश की योजना बना रहे हैं, तो उसका अंतिम क्रियान्वयन श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के बाद करना ही आपके लिए अनुकूल और फलदायी रहेगा.

बैंक लोन प्रक्रिया में प्रगति: बैंक लोन या बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी कागजी प्रक्रिया और फाइल आगे बढ़ने का सकारात्मक समाचार मिलेगा, जिससे नकदी प्रवाह की कई समस्याएं काफी हद तक कम हो जाएंगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काबिलियत साबित करने, कार्यों में निरंतरता और उच्चाधिकारियों का विश्वास जीतने का रहेगा.

इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में काबिलियत का मौका: एंप्लॉयड पर्सन को आज ऑफिस में किसी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े प्रोजेक्ट में अपनी वास्तविक काबिलियत व दक्षता दिखाने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो सकता है.

समय पर पूरे होंगे काम: योजनाबद्ध कार्यशैली के चलते ऑफिस के सभी आधिकारिक कार्य तय समय सीमा के भीतर आसानी से पूरे होते चले जाएंगे.

काम में निरंतरता से लाभ: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी बढ़िया रहेगा; आपके काम में निरंतरता और अनुशासन बना रहेगा, जो निकट भविष्य में आपके प्रमोशन और प्रतिष्ठा के काम आएगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से लग्न चंद्रमा और घरेलू चुनौतियां धैर्य व पुराने मित्रों के संबल की मांग कर रही हैं.

दांपत्य में तनाव व चुनौतियों का सामना: घरेलू जिम्मेदारियों और समस्याओं के कारण दांपत्य जीवन में थोड़ा तनाव देखने को मिल सकता है; हालांकि, आप इन चुनौतियों का सामना पूरी निडरता और समझदारी से करेंगे.

पुराने दोस्त से बातचीत से मन हल्का: आज आपको किसी पुराने और आत्मीय मित्र से फोन पर बातचीत या मुलाकात का मौका मिलेगा, जिससे पुरानी सुनहरी यादें ताजा होंगी और आपका मानसिक तनाव पूरी तरह हल्का हो जाएगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुशासन का है. छात्र आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक व्यवस्थित टाइम-टेबल बनाकर पढ़ाई में जुटेंगे, जिससे उनकी तैयारी सुदृढ़ होगी और आत्मविश्वास में जबर्दस्त बढ़ोतरी होगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, दिनभर की व्यस्तता और शाम को चंद्रमा के राशि परिवर्तन के चलते मानसिक रूप से थोड़ा भारीपन या थकान महसूस हो सकती है. दिनचर्या को संतुलित रखें, खूब पानी पिएं और सुपाच्य भोजन लें.

शुभ रंग: स्काई ब्लू (आसमानी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: शुक्रवार और आश्विन कृष्ण पक्ष के पावन अवसर पर माता महालक्ष्मी और भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी का ध्यान करते हुए उन्हें सफेद पुष्प व मखाने की खीर का भोग लगाएं. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें.

पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या या निर्धन व्यक्ति को सफेद वस्त्र, चावल या फल दान करें; इससे लग्न के चंद्रमा से सामाजिक लोकप्रियता बढ़ेगी, पारिजात व लक्ष्मीनारायण योग से बिजनेस के अटके कार्य पूरे होंगे और दांपत्य का तनाव दूर होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 Oct 2026 03:09 AM (IST)
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