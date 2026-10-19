Vrishabh Rashifal: 19 अक्टूबर 2026, सोमवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की दुर्गा अष्टमी तिथि सुबह 10:52 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात दुर्गा नवमी (महानवमी / मां सिद्धिदात्री पूजा) प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज दोपहर 03:39 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, धृति योग और अत्यंत मंगलकारी सर्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में (आपकी राशि से 9वें भाव यानी नवम भाव भाग्य, धर्म, विद्वता, दानशीलता, नामी चेहरे का जुड़ाव, प्रॉपर्टी निवेश व रिश्तेदारी मुलाकात स्थान) में संचरण करेंगे. नवम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही आध्यात्मिक तेज झलकेगा; आप अत्यंत विद्वान, गंभीर, विवेकशील और दानशील बनेंगे. आपके सत्कर्म समाज में आपकी ख्याति को चार चांद लगाएंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए नामी चेहरे के जुड़ाव से ग्रोथ, प्रॉपर्टी निवेश के शुभ मुहूर्त और यात्राओं से बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने का रहेगा.

नामी चेहरे के जुड़ाव से बढ़ेगी बिजनेस ग्रोथ: बिजनेसमैन के साथ आज समाज, इंडस्ट्री या कला जगत के किसी नामी व प्रतिष्ठित चेहरे (Celebrity/Influential Person) का जुड़ाव हो सकता है; इस एसोसिएशन से आपके ब्रांड की साख और व्यापार की ग्रोथ में जबर्दस्त उछाल देखने को मिलेगा.

प्रॉपर्टी निवेश के लिए शुभ मुहूर्त: कारोबारी वर्ग यदि व्यापार के विस्तार या भविष्य की दृष्टि से किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी, दुकान या जमीन में इन्वेस्ट करने का विचार कर रहे हैं, तो सुबह 10:15 से 11:15 बजे (शुभ का चौघड़िया) अथवा दोपहर 04:00 से 06:00 बजे (लाभ-अमृत का चौघड़िया) के मध्य निवेश करें; यह समय आपके लिए भविष्य में अत्यधिक प्रॉफिटेबल और फलदायी साबित होगा.

बिजनेस यात्राओं से बनेंगे कॉन्टेक्ट और मिलेंगे कॉन्ट्रैक्ट: व्यापार के सिलसिले में की जाने वाली यात्राएं आपके लिए अत्यधिक सफल रहेंगी; इन यात्राओं से बाजार में नए और प्रभावशाली कॉन्टेक्ट्स बनेंगे और इन्हीं मजबूत संपर्कों के दम पर आपको बड़े-बड़े व्यावसायिक कॉन्ट्रैक्ट्स (Contracts) मिलने के आसार बेहद प्रबल हैं.

नौकरीपेशा जातकों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए आज का दिन फैन फॉलोइंग में वृद्धि, अतिरिक्त समय देकर वर्कलोड संभालने और समाधानोन्मुखी दृष्टिकोण रखने का रहेगा.

सामाजिक व डिजिटल स्तर पर बढ़ेगी फैन फॉलोइंग: सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर काम करने वाले अथवा डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के विचारों को खूब सराहा जाएगा; सोशल मीडिया पर शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब्स की बाढ़ आने से आपकी लोकप्रियता और फैन फॉलोइंग में भारी इजाफा होगा.

फेस्टिव वर्कलोड के चलते देना होगा अतिरिक्त समय: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) को देखते हुए ऑफिस में काम का बोझ (Workload) अधिक रह सकता है; इसके चलते आपको कार्यस्थल पर अपने रूटीन समय के अलावा कुछ अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है.

परेशानियों से विचलित न हों, समाधान पर लगाएं ऊर्जा: नौकरीपेशा लोगों के सामने यदि कार्यक्षेत्र में कोई अचानक परेशानी, तकनीकी समस्या या रुकावट आए, तो घबराने या विचलित होने के बजाय शांत दिमाग से उसका स्थायी हल (Solution) निकालने में अपनी पूरी ऊर्जा लगाएं; आपकी यही क्षमता आपको बॉस की नजरों में ऊपर उठाएगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से नवम चंद्रमा रिश्तेदारों से मिलने का प्लान, पार्टनर संग खुशनुमा पल और महानवमी की भक्तिमय खुशियां लेकर आया है.

रिश्तेदारों के घर जाने का बनेगा प्लान: यदि पिछले काफी दिनों से किसी करीबी सगे-संबंधी के घर जाना नहीं हो पाया है, तो आज परिवार के साथ बैठकर उनके यहां जाने और मिलने का सुंदर प्लान बन सकता है; पुरानी यादें ताजा होंगी.

लव व लाइफ पार्टनर संग हैप्पी मोमेंट्स: अपने लव पार्टनर और जीवनसाथी के साथ आज आप बेहद सुकून भरे, यादगार और हैप्पी मोमेंट्स (Happy Moments) बिताएंगे; आपसी समझ और प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी.

महानवमी पर घर में आध्यात्मिक शांति: दुर्गाष्टमी और महानवमी के पावन संधिकाल पर मां सिद्धिदात्री की उपासना और कन्या पूजन के आयोजन से घर-परिवार में मांगलिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी फिटनेस और परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का है. स्पोर्ट्स पर्सन मैदान पर अपनी बेहतर परफॉर्मेंस (Performance) हासिल करने के लिए अपने डाइट प्लान में कुछ कड़े और अनुशासित बदलाव (Challenges) लेकर आएंगे; यह समर्पण आपको खेल प्रतियोगिताओं में बढ़त दिलाएगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अपनी अध्ययन योजना में निरंतरता बनाए रखने का है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 9वें भाव के चंद्रमा और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आम तौर पर सुदृढ़, प्रसन्न और ऊर्जावान रहेगा. हालांकि, ऑफिस में अतिरिक्त समय देने और भागदौड़ के चलते शाम को पीठ या कंधों में हल्का तनाव महसूस हो सकता है. पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त जल का सेवन करें और दिनचर्या में थोड़ा समय मां सिद्धिदात्री के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: सोमवार और शारदीय नवरात्र की दुर्गाष्टमी व महानवमी तिथि के पावन अवसर पर मां सिद्धिदात्री और मां महागौरी की विधिवत षोडशोपचार पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को श्वेत/गुलाबी पुष्प, नारियल, चुनरी और हलवा-पूरी व चने का भोग लगाएं तथा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः' अथवा 'सिद्धगन्धर्वयक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि. सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी॥' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही आज सोमवार होने के कारण शिवलिंग पर कच्चा दूध, अक्षत और सफेद चंदन अर्पित करें तथा महानवमी पर नौ कन्याओं का पूजन कर उन्हें हलवा-चना, उपहार व दक्षिणा भेंट करें. इससे नवम भाव के चंद्रमा से भाग्य में निरंतर उन्नति होगी, प्रॉपर्टी निवेश से भरपूर लाभ मिलेगा, संपर्कों से बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल होंगे और परिवार में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

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