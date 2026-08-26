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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलतुला मासिक राशिफल सितंबर 2026: जानिए पारिवारिक जीवन, व्यापार, नौकरी, प्रेम व सेहत का हाल

तुला मासिक राशिफल सितंबर 2026: जानिए पारिवारिक जीवन, व्यापार, नौकरी, प्रेम व सेहत का हाल

तुला राशि वालों के लिए सितंबर 2026 कैसा रहेगा? जानिए पारिवारिक सुख, व्यापार में निवेश, करियर, लव लाइफ और स्वास्थ्य का पूरा मासिक राशिफल, शुभ अंक, रंग व उपाय.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 26 Aug 2026 10:15 AM (IST)
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Libra Monthly Horoscope 2026: सितंबर 2026 का महीना तुला राशि के जातकों के लिए पारिवारिक सौहार्द, व्यावसायिक उन्नति और करियर में नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा है. उच्च के गुरु और अन्य प्रमुख ग्रहों का गोचर आपके निजी और पेशेवर जीवन को किस तरह प्रभावित करेगा, जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से संपूर्ण मासिक राशिफल.

पारिवारिक जीवन

तुला राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन अनुकूल और सुखद रहेगा. गुरु के आशीर्वाद से घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा और सभी सदस्य एक-दूसरे की मदद करेंगे. परिवार के किसी सदस्य को अचानक बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, जिससे घर में उत्साह और गर्व का माहौल बनेगा. हालांकि, सूर्य के द्वादश भाव में संचरण और छठे भाव में वक्री शनि के प्रभाव से बीच-बीच में सदस्यों के साथ हल्की बहस या विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए संयम बनाए रखें.

व्यापार तथा नौकरी

व्यापार के क्षेत्र में अच्छी उन्नति होगी, लेकिन इसके लिए आपको व्यवसाय को पर्याप्त समय देना होगा. व्यावसायिक क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल होंगी तथा नए ग्राहकों से जुड़ने का मौका मिलेगा. बिजनेस में नए निवेश की योजना बना रहे हैं, तो उसमें सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा जातक कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से समझें; उन्नति के नए मार्ग खुलेंगे और किसी विशेष बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर प्राप्त होगा.

शिक्षा तथा करियर

विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में थोड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पंचमेश शनि वक्री स्थिति में हैं. हालांकि, सूर्य के प्रभाव से उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी. कला और विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्नति के रास्ते खुलेंगे. करियर में आपकी कड़ी मेहनत का सुखद परिणाम मिलेगा और काम के सिलसिले में की गई यात्राएं बेहद लाभकारी सिद्ध होंगी.

प्रेम जीवन

प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास और नजदीकी बढ़ेगी. यदि पहले से कोई विवाद चल रहा था, तो उसका समाधान होगा और पार्टनर से सरप्राइज गिफ्ट मिलने से रिश्ते में नई ताजगी आएगी. जो लोग सिंगल हैं, उन्हें दोस्तों, परिवार या सोशल मीडिया के माध्यम से नया साथी मिल सकता है. 18 सितंबर के बाद किसी पुराने मित्र से दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है. वैवाहिक जीवन में शुरुआत में हल्की परेशानी के बाद माह के मध्य से प्रेम और आपसी विश्वास में वृद्धि होगी.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिहाज से महीना काफी संतोषजनक रहेगा. दशम भाव में उच्च के गुरु और सूर्य के शुभ प्रभाव से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) मजबूत होगी. यदि आप किसी छोटी-मोटी मौसमी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो तेजी से रिकवरी होगी. 18 सितंबर के बाद सेहत थोड़ी नरम रह सकती है, लेकिन कोई बड़ी या गंभीर स्वास्थ्य समस्या का खतरा नहीं है.

  • लकी नंबर: 9
  • लकी कलर: पीला

ज्योतिषीय उपाय

  • प्रतिदिन नियमित रूप से श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें.
  • पक्षियों (कबूतरों) को नित्य दाना डालें.
  • शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद को काले वस्त्र का दान करें.

सिंह मासिक राशिफल सितंबर 2026 जानिए पारिवारिक जीवन, व्यापार, नौकरी, प्रेम व सेहत का हाल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 26 Aug 2026 10:15 AM (IST)
Tags :
Masik Rashifal Tula Rashi Monthly Horoscope Rashifal
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