तुला मासिक राशिफल सितंबर 2026: जानिए पारिवारिक जीवन, व्यापार, नौकरी, प्रेम व सेहत का हाल

Libra Monthly Horoscope 2026: सितंबर 2026 का महीना तुला राशि के जातकों के लिए पारिवारिक सौहार्द, व्यावसायिक उन्नति और करियर में नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा है. उच्च के गुरु और अन्य प्रमुख ग्रहों का गोचर आपके निजी और पेशेवर जीवन को किस तरह प्रभावित करेगा, जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से संपूर्ण मासिक राशिफल.

पारिवारिक जीवन

तुला राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन अनुकूल और सुखद रहेगा. गुरु के आशीर्वाद से घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा और सभी सदस्य एक-दूसरे की मदद करेंगे. परिवार के किसी सदस्य को अचानक बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, जिससे घर में उत्साह और गर्व का माहौल बनेगा. हालांकि, सूर्य के द्वादश भाव में संचरण और छठे भाव में वक्री शनि के प्रभाव से बीच-बीच में सदस्यों के साथ हल्की बहस या विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए संयम बनाए रखें.

व्यापार तथा नौकरी

व्यापार के क्षेत्र में अच्छी उन्नति होगी, लेकिन इसके लिए आपको व्यवसाय को पर्याप्त समय देना होगा. व्यावसायिक क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल होंगी तथा नए ग्राहकों से जुड़ने का मौका मिलेगा. बिजनेस में नए निवेश की योजना बना रहे हैं, तो उसमें सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा जातक कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से समझें; उन्नति के नए मार्ग खुलेंगे और किसी विशेष बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर प्राप्त होगा.

शिक्षा तथा करियर

विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में थोड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पंचमेश शनि वक्री स्थिति में हैं. हालांकि, सूर्य के प्रभाव से उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी. कला और विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्नति के रास्ते खुलेंगे. करियर में आपकी कड़ी मेहनत का सुखद परिणाम मिलेगा और काम के सिलसिले में की गई यात्राएं बेहद लाभकारी सिद्ध होंगी.

प्रेम जीवन

प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास और नजदीकी बढ़ेगी. यदि पहले से कोई विवाद चल रहा था, तो उसका समाधान होगा और पार्टनर से सरप्राइज गिफ्ट मिलने से रिश्ते में नई ताजगी आएगी. जो लोग सिंगल हैं, उन्हें दोस्तों, परिवार या सोशल मीडिया के माध्यम से नया साथी मिल सकता है. 18 सितंबर के बाद किसी पुराने मित्र से दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है. वैवाहिक जीवन में शुरुआत में हल्की परेशानी के बाद माह के मध्य से प्रेम और आपसी विश्वास में वृद्धि होगी.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिहाज से महीना काफी संतोषजनक रहेगा. दशम भाव में उच्च के गुरु और सूर्य के शुभ प्रभाव से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) मजबूत होगी. यदि आप किसी छोटी-मोटी मौसमी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो तेजी से रिकवरी होगी. 18 सितंबर के बाद सेहत थोड़ी नरम रह सकती है, लेकिन कोई बड़ी या गंभीर स्वास्थ्य समस्या का खतरा नहीं है.

लकी नंबर: 9

9 लकी कलर: पीला

ज्योतिषीय उपाय

प्रतिदिन नियमित रूप से श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

पक्षियों (कबूतरों) को नित्य दाना डालें.

शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद को काले वस्त्र का दान करें.

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