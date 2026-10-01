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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलटैरो राशिफल 2 अक्टूबर 2026: तुला को पदोन्नति का तोहफा, सिंह को इंटरव्यू में सफलता; जानें 12 राशियों का भाग्य

टैरो राशिफल 2 अक्टूबर 2026: तुला को पदोन्नति का तोहफा, सिंह को इंटरव्यू में सफलता; जानें 12 राशियों का भाग्य

Tarot Rashifal 2 Ocober 2026: टैरो राशिफल, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. तुला को प्रमोशन, सिंह को इंटरव्यू में सफलता. वृश्चिक को विवाह के अवसर. पढ़ें मेष से मीन राशि का पूरा दैनिक फलादेश.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 01 Oct 2026 07:53 PM (IST)
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Tarot Rashifal 2 October 2026: अक्तूबर महीने का यह शुक्रवार सभी 12 राशियों के लिए करियर में प्रमोशन, नई नौकरी के इंटरव्यू में सफलता, विवाह प्रस्तावों और आजीविका के नए अवसरों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज तुला राशि के नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन के योग हैं और सिंह राशि वालों को इंटरव्यू में सफलता मिलेगी, वहीं मिथुन राशि के जातकों को उधार लेने की स्थिति से बचने और वृषभ राशि वालों को विपरीत परिस्थितियों में अपना आपा न खोने की सख्त सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

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मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को आज कार्यस्थल पर थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. आज कार्यस्थल पर किसी से उलझे नहीं. साथ ही किसी से अनावश्यक वार्तालाप भी न करें. इस वजह से आपका विवाद हो सकता है. घर परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा.

वृश्चिक टैरो राशिफल :
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों को धैर्य बनाकर रखने की जरूरत है. आज कुछ ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जिस वजह से आप अपना आपा खो सकते हैं. इसलिए आज किसी को भी उत्तर देते समय थोड़ा सावधानी बरतें. आपको सलाह है कि आज अधिक जोखिम न उठाएं.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों की दिनचर्या आज काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाली है. साथ ही आज आपकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ा डगमगा सकती है. आपको आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी से उधार लेना पड़ सकता है.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि लोगों के लिए आज घर परिवार में माहौल काफी अनुकूल रहने वाला है. साथ ही इस राशि के जो लोग किसी से आर्थिक सहायता पाना चाहते हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए आज का दिन काफी अच्छा कहा जा सकता है. आज आपको इंटरव्यू में सफलता प्राप्त होगी. अति लोभ से बचे, बाहर के खाने से बचे.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन परिवार और दोस्तों के साथ दिन काफी खुश मिजाज माहौल में बीतेगा. आज आप खुद के अंदर एक अलग ही ऊर्जा और स्फूर्ति देखने को मिलेगी.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन शानदार कहा जा सकता है. आज आपको पदोन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे. साथ ही आज आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अपने पक्ष में कर पाएंगे.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के अविवाहितों को विवाह के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे. विद्यार्थियों के लिए समय काफी अनुकूल रहने वाला है. आज उन्हें कोई बड़ी सफलता मिल सकती है.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के वैवाहिक और प्रेम संबंधों के लिए समय मिलाजुला रहने वाला है. विद्यार्थियों आज अपने समय का सदुपयोग करने में सक्षम रहेंगे. साथ ही आज आपको कोई बड़ी सफलता मिल सकती है.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों को आज प्रेम संबंधों के मामले में लापरवाही करने से बचने की जरूरत है. आपका किसी से मनमुटाव उत्पन्न हो सकती है. आपको सलाह है कि भविष्य की योजनाओं को आज बहुत ही सोच विचार करके बनाएं.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों को जीविका के क्षेत्र में लाभ के अच्छे अवसर मिलने वाले हैं. आज अपनी वाणी को मधुर रखें. आपके संबंधों में मजबूती आएगी. कोशिश करें की आप खुद को एक्टिव रखें. आलस्य से बचें. आलस्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अवरोधक होगा.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों का आज कोई महत्वपूर्ण कार्य सार्थक होने के योग है. जीवन साथी का भावनात्मक सहयोग प्राप्त होगा, किसी बाहरी व्यक्ति या बाहरी स्थान से लाभ हो सकता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 01 Oct 2026 07:53 PM (IST)
Tags :
Rashifal Tarot Card Rashifal Tarot Card Reading Tarot Card Reading 2 October 2026
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