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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Singh Rashifal 7 November 2026: बिजनेस विस्तार के लिए तैयार करें कच्चा चिट्ठा, वर्कप्लेस पर बढ़ेंगी नई जिम्मेदारियां; पढ़ें शनिवार का उपाय

Aaj Ka Singh Rashifal 7 November 2026: बिजनेस विस्तार के लिए तैयार करें कच्चा चिट्ठा, वर्कप्लेस पर बढ़ेंगी नई जिम्मेदारियां; पढ़ें शनिवार का उपाय

Aaj Ka Singh Rashifal 7 November 2026: सिंह राशि का दैनिक राशिफल! 2nd चंद्रमा, प्रीति योग, बिजनेस प्रॉपर्टी पेपर्स, मार्केटिंग रिस्पांस, लव लाइफ में बातचीत व शनिवार के अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 07 Nov 2026 01:31 AM (IST)
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Aaj Ka Singh Rashifal 7 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव (धन, वाणी, कुटुंब, संचित पूंजी व पैतृक संपत्ति स्थान) में कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं. द्वितीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के शुभ प्रभाव से वित्तीय लेन-देन और धन के मामलों में आप अत्यंत मृदुभाषी रहेंगे; आपकी मीठी वाणी और संतुलित बातचीत से बिगड़े हुए काम भी आसानी से पटरी पर लौट आएंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 7 November 2026)

  • दिनांक: 7 नवंबर 2026, शनिवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि सुबह 10:48 बजे तक, तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि (नरक चतुर्दशी / रूप चौदस)
  • नक्षत्र: पूरे दिन-रात चित्रा नक्षत्र रहेगा
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और प्रीति योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात कन्या राशि (आपकी राशि से दूसरे भाव) में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया व अभिजीत):
  • अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक
  • दोपहर काल: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Property Papers)

बिजनेस विस्तार के लिए कच्चा चिट्ठा करें तैयार: त्योहारी सीजन (Festive Season) के दौरान फिलहाल नए सिरे से बड़े पैमाने पर बिजनेस का विस्तार करने के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है. हालांकि, आप भविष्य की योजनाओं का कच्चा चिट्ठा (Blue-print / Draft) तैयार कर सकते हैं. अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ समय से व्यापार में आ रही रुकावटें और मुश्किलें अब धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी.

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प्रॉपर्टी के पेपर्स हाथ आने से राहत: व्यवसाय के विस्तार या गोदाम/दुकान के लिए ली गई किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी के जरूरी कागजात आज आपके हाथ आ सकते हैं, जिससे आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की दिशा में ठोस रूप से सोचना शुरू करेंगे.

2. करियर और नौकरी (Career & Marketing Response)

वर्कप्लेस पर बढ़ेगा आत्मविश्वास, मिलेंगी नई जिम्मेदारियां: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) का कार्यस्थल पर आत्मविश्वास काफी मजबूत रहेगा. आप ऑफिस की विभिन्न संगठनात्मक गतिविधियों और प्रोजेक्ट्स के प्रति आकर्षित होंगे. आपकी सक्रियता को देखकर उच्चाधिकारी आपको कुछ नई और अहम जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं.

प्रीति योग से मार्केटिंग में रिस्पांस, पर चुनौतियां भी: प्रीति योग के प्रभाव से मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े कर्मचारियों को बाजार से अच्छे और सकारात्मक रिस्पांस मिलेंगे. हालांकि, क्लाइंट्स को अंतिम रूप से कन्वर्ट करने और लक्ष्य पूरा करने के दौरान दिन कुछ कठिनाइयों और भागदौड़ भरा भी रह सकता है.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Love Talk & Health)

छोटे भाई से खुशी, लवर से काफी दिनों बाद बातचीत: घर-परिवार में छोटे भाई की किसी उपलब्धि या सहयोग के कारण आपको हार्दिक प्रसन्नता मिलेगी. पारिवारिक माहौल में शांति बनी रहेगी, लेकिन दांपत्य जीवन (Married Life) में जीवनसाथी के साथ किसी घरेलू बात पर हल्का तनाव या मनमुटाव उभरने की संभावना रहेगी. वहीं, प्रेम संबंधों (Love Life) में काफी दिनों के अंतराल के बाद लवर से सुखद बातचीत हो सकती है, जिससे मन का बोझ हल्का होगा.

छात्रों व खिलाड़ियों की सेहत दुरुस्त: स्वास्थ्य के मोर्चे पर विद्यार्थी वर्ग और खेल जगत से जुड़े जातक (Students & Sports Persons) पूरी तरह फिट और चुस्त रहेंगे. आप नियमित रूप से योग और प्राणायाम पर ध्यान देंगे, जिससे मानसिक एकाग्रता और शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: द्वितीय चंद्रमा से शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. मौसमी ठंड से बचाव रखें और गले का ख्याल रखने के लिए गुनगुने पानी का सेवन करें.

लकी कलर: ब्लू (नीला)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 1

शनिवार व रूप चौदस विशेष अचूक उपाय: आज रूप चतुर्दशी और शनिवार के पावन संयोग पर द्वितीय भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि और शनि देव व मां लक्ष्मी की कृपा पाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध, काले तिल, शहद और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' का जप करें. रूप चौदस के निमित्त उबटन लगाकर स्नान करें. सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं तथा 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जप करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या सफाईकर्मी को काले तिल, उड़द की दाल या नीले वस्त्र का दान करें. इससे व्यावसायिक प्रॉपर्टी की उलझनें सुलझेंगी, दांपत्य जीवन का तनाव दूर होगा और संचित धन में निरंतर बरकत बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Nov 2026 01:31 AM (IST)
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