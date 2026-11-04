Aaj Ka Singh Rashifal 4 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न भाव - व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, मानसिक ऊर्जा व दृढ़ संकल्प) में संचरण कर रहे हैं. लग्न भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा और आप मजबूत दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे.

हालांकि, आपकी राशि में ही चंद्रमा के साथ केतु की युति होने से ग्रहण दोष भी प्रभावी रहेगा, इसलिए भावुकता या जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित रखें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 4 November 2026)

दिनांक: 4 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष दशमी तिथि सुबह 11:04 बजे तक, तत्पश्चात एकादशी तिथि

नक्षत्र: पूरे दिन-रात पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, ब्रह्म योग और ऐन्द्र योग

अशुभ योग: चंद्रमा आपकी ही राशि में केतु के साथ युति में रहने से चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष प्रभावी रहेगा

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात सिंह राशि (आपकी ही राशि - लग्न भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

सांध्य काल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और वित्तीय लाभ (Business & Opportunities)

शानदार शुरुआत, मेहनत का मिलेगा भरपूर प्रतिफल: व्यापारिक दृष्टिकोण से आज दिन की शुरुआत बेहद शुभ और ऊर्जावान रहने वाली है. बिजनेस में पूर्व में किए गए कठिन परिश्रम और प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा. आत्मविश्वास और रणनीतिक सूझबूझ के साथ लिए गए फैसले कारोबार को नई गति प्रदान करेंगे.

त्योहारी सीजन में भुनाएंगे मुनाफे के मौके: फेस्टिव सीजन के चलते बाजार में मांग बढ़ेगी और आपके हाथ लाभ कमाने के बेहतरीन अवसर आएंगे, जिन्हें आप अपनी चतुराई से पूरी तरह भुनाने में कामयाब रहेंगे. हालांकि, लग्न में ग्रहण दोष होने के कारण अत्यधिक जोखिम भरे या अज्ञात सौदों में सोच-समझकर ही कदम बढ़ाएं.

करियर और नौकरी (Career & Workplace)

आय के नए स्रोत, मजबूत होगी आर्थिक स्थिति: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए दिन आर्थिक दृष्टि से काफी अनुकूल रहेगा. कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त आमदनी या इंसेंटिव जैसे नए रास्ते खुल सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और बचत को मजबूती मिलेगी.

व्यक्तित्व का दिखेगा प्रभाव, बढ़ेगा मान-सम्मान: दफ्तर में आपके काम करने की अनूठी शैली और चुंबकीय व्यक्तित्व से सहकर्मी व अधिकारी काफी प्रभावित होंगे. वर्कप्लेस पर आपके सुझावों को महत्व दिया जाएगा और सामाजिक व पेशेवर स्तर पर आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Students)

पारिवारिक तालमेल से सुकून, लव पार्टनर की ख्वाहिश पूरी: परिवार के साथ बैठकर भोजन करना और अपने मन के विचार साझा करना आपसी रिश्तों को प्रगाढ़ बनाएगा. मित्रों व रिश्तेदारों के साथ सुखद समय व्यतीत होगा. लव लाइफ में अपने पार्टनर की किसी खास इच्छा या मांग को पूरा करने में आपका काफी समय लग सकता है, जिससे संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी.

छात्र परीक्षा की तैयारी में मग्न, स्वास्थ्य का रखें ध्यान: प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive) व सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी अपने सिलेबस और रिवीजन में पूरी तरह एकाग्र रहेंगे. लग्न में ग्रहण दोष के कारण हल्का मानसिक तनाव या सिर में भारीपन महसूस हो सकता है; पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या को संतुलित रखें.

लकी कलर: मैरून

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 7

बुधवार विशेष अचूक उपाय: बुधवार और लग्न भाव में स्थित ग्रहण दोष के निवारण हेतु प्रातः काल भगवान श्री गणेश को दूर्वा दल और लाल पुष्प अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र की एक माला का जप करें.

इसके साथ ही शिवलिंग पर कच्चे दूध व गंगाजल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें और 'महामृत्युंजय मंत्र' का जप करें. किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल या मौसमी फल दान करें. इससे मानसिक तनाव दूर होगा, कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होगी.

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