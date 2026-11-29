Aaj Ka Singh Rashifal 29 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 12वें भाव यानी द्वादश भाव (व्यय, कष्ट, नुकसान, गुप्त विरोध, एकांत व सतर्कता स्थान) में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं. द्वादश भाव में चंद्रमा की स्थिति के चलते आज आपको कुछ कष्टों और अनावश्यक उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए दिन की शुरुआत से ही सावधानी बरतें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 29 November 2026)

दिनांक: 29 नवंबर 2026, रविवार

29 नवंबर 2026, रविवार तिथि: पूरे दिन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि रहेगी

पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: सुबह 11:00 बजे तक पुष्य नक्षत्र, तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र रहेगा

सुबह 11:00 बजे तक पुष्य नक्षत्र, तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, ब्रह्म योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात कर्क राशि (आपकी राशि से 12वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, बजट संतुलन और नया कार्य सतर्कता (Business Budget & Loss Alert)

मशीनरी पर अधिक खर्च से गड़बड़ाएगा बजट, हाथ समेटकर चलें नए उद्यमी: बेफिजूल के खर्च न्यू बिजनेसमैन (New Businessmen) के लिए आगे चलकर बड़ी परेशानी का कारण बन सकते हैं—अच्छा होगा कि आज हाथ समेटकर चलें. बिजनेस में मशीनरी या उपकरणों पर ज्यादा खर्च होने से आपका बजट गड़बड़ा सकता है, जिसका परिणाम यह रहेगा कि आप मार्केट की बढ़ती डिमांड का लाभ उठाने से चूक जाएंगे.

नया बिजनेस शुरू करने से पहले जुटाएं पूरी जानकारी: बिजनेसमैन कोई भी न्यू बिजनेस (New Business) स्टार्ट करने से पहले उस फील्ड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, अन्यथा आर्थिक लॉस (नुकसान) का सामना करना पड़ेगा.

2. करियर, थर्ड पर्सन विवाद और षड्यंत्र से बचाव (Career Conflict & Vigilance)

थर्ड पर्सन बन सकता है झगड़े की वजह, बॉस की नाराजगी से बचें: वर्कस्पेस पर आज कोई थर्ड पर्सन (तीसरा व्यक्ति) झगड़े या गलतफहमी की वजह बन सकता है; साथ ही आपकी सुस्ती और कामों में लेटलतीफी बॉस को नाराज होने की वजह दे सकती है.

सहकर्मियों की गतिविधियों पर रखें पैनी नजर, करना पड़ेगा संघर्ष: ऑफिस में को-वर्कर्स, जूनियर और सीनियर की एक्टिविटी पर पैनी नजर बनाकर रखें, क्योंकि कुछ लोग आपके खिलाफ कोई चाल चल सकते हैं. आज एंप्लॉयड पर्सन (Employed Persons) को अपने फील्ड में थोड़ा अधिक संघर्ष करना पड़ेगा.

3. पारिवारिक जीवन, प्रतियोगी छात्र व स्वास्थ्य (Elders Advice, Online Study & Wellness)

नजदीकी रिश्तेदार की परेशानी से चिंता, बड़ों की सलाह पर करें अमल: पारिवारिक और निजी जीवन में किसी नजदीकी संबंधी के व्यक्तिगत जीवन में चल रही परेशानियों की वजह से आज आपको चिंता रहेगी; संडे के दिन घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह पर अवश्य अमल करें. लव और वैवाहिक जीवन में भी शांत संवाद और धैर्य बनाए रखें.

ऑनलाइन स्टडी में सेट न हो पाने से परेशान रहेंगे छात्र: कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स (Competitive Students) आज ऑनलाइन स्टडी के माहौल में अपने आपको ठीक से सेट नहीं कर पाने से थोड़े परेशान और भटके हुए रहेंगे, एकाग्रता बनाने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: द्वादश भाव के चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक तनाव, अनिद्रा या थकान महसूस हो सकती है. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 1

रविवार विशेष अचूक उपाय: आज रविवार, मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी, सर्वार्थ सिद्धि योग, ब्रह्म योग और द्वादश भाव के चंद्रमा के कष्टों को शांत कर आर्थिक व मानसिक सुरक्षा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात राशि स्वामी प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य नारायण का विधिवत पूजन करें. तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, अक्षत और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें तथा 'आदित्य हृदय स्तोत्र' या 'सूर्य अष्टकम' का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को गुड़, गेहूं, लाल मसूर की दाल, चावल या तांबे के पात्र का दान करें तथा गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाएं. इससे अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण होगा, कार्यस्थल के विरोधियों की चालें विफल होंगी और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

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