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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Rashifal 27 June 2026: सिंह राशि वालों पर शनिवार को टूटेगा दुखों का पहाड़! नौकरी पर मंडराया बड़ा खतरा, पढ़ें राशिफल

Singh Rashifal 27 June 2026: सिंह राशि वालों पर शनिवार को टूटेगा दुखों का पहाड़! नौकरी पर मंडराया बड़ा खतरा, पढ़ें राशिफल

Leo Horoscope: शनिवार 27 जून 2026 को सिंह राशि वालों पर कौन सा बड़ा संकट आने वाला है? क्या माता की खराब सेहत और नौकरी से निलंबन की बात बढ़ाएगी टेंशन? जानिए बचने के उपाय और आज का पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 27 Jun 2026 03:20 AM (IST)
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Singh Rashifal 27 June 2026: आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए बेहद सतर्क और सावधान रहने का संकेत दे रहा है. आज चन्द्रमा आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो पारिवारिक सुख में कमी और मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है. आज करियर, व्यापार और सेहत के मोर्चे पर आपको अत्यधिक संयम से काम लेना होगा.

आप आज किसी बड़े काम की योजना बना रहे हैं, तो दिन की प्रतिकूलता से बचने के लिए आज का पंचांग और शुभ समय जरूर नोट कर लें. आइए जानते हैं सिंह राशि का आज का पूरा राशिफल.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन काफी परेशानी और अव्यवस्था से भरा रह सकता है. वीकेंड पर दिन की शुरुआत से ही आप काफी परेशान नजर आएंगे. आपकी दुकान या फैक्ट्रियों में माल इधर-उधर बिखरा रहेगा, जिससे काम करने में बहुत असुविधा होगी. जरूरत की चीजें समय पर न मिलने से आपका काफी समय बर्बाद होगा. यह अव्यवस्था आपकी उत्पादकता को बुरी तरह प्रभावित करेगी और कस्टमर्स को सर्विस देने में भी देरी होगी, जिससे आपकी साख खराब हो सकती है. आज आपके किसी जरूरी कागजी कार्रवाई (Documentation) में बड़ी खामी निकल सकती है. मार्केट में ग्राहकों की फुटफॉल बहुत कम रहेगी और शाम के समय आपको किसी सरकारी विभाग या अथॉरिटी से कोई नोटिस मिलने की भी आशंका बनी हुई है.

नौکری और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उनके करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण और बुरा दिन साबित हो सकता है. कार्यस्थल पर चल रहे किसी टेक्निकल फॉल्ट (तकनीकी खराबी) का ठीकरा भी आज आपके सिर पर फोड़ा जा सकता है, जिससे आप अधिकारियों के निशाने पर आ जाएंगे. आज किसी बहुत जरूरी प्रोजेक्ट या फाइल वर्क में आपसे कोई बड़ी और गंभीर गलती हो सकती है. ऑफिस में आज आपकी नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है और आपके निलंबन (Suspension) तक की बात चल सकती है. आज बहसबाजी से पूरी तरह दूर रहें और अपने काम को बार-बार री-चेक करें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर आज चन्द्रमा का चतुर्थ भाव में होना माता जी की सेहत को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है. अचानक उनकी तबीयत खराब होने से घर में भागदौड़ की स्थिति बन सकती है. इसके अलावा, पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) को लेकर आज घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण और अशांत रहेगा. संपत्ति के विवाद में कुछ करीबी रिश्तेदार बीच-बीच में सुलह या मध्यस्थता कराने आ सकते हैं. जीवनसाथी के साथ भी विचारों का मतभेद गहरा सकता है, खुद को शांत रखने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

आज आपकी खुद की सेहत भी नासाज रहने वाली है. मानसिक तनाव और काम के दबाव के कारण एंप्लॉयड पर्सन को शरीर में अत्यधिक कमजोरी और थकान महसूस होगी. आज पूरे दिन घबराहट और बेचैनी जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं. सेहत में गिरावट आने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन किसी बड़े संकट का इशारा कर रहा है. आज आपके ऊपर एग्जाम में चीटिंग (नकल) करने का गंभीर केस चल सकता है, जिसको लेकर आपके शिक्षक आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे. यह मामला इतना बढ़ सकता है कि इसकी लिखित शिकायत सीधे आपके पेरेंट्स तक पहुंच सकती है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी. पढ़ाई में शॉर्टकट अपनाने से पूरी तरह बचें.

  • भाग्यशाली रंग: सिल्वर (चांदी जैसा रंग)
  • भाग्यशाली अंक: 1
  • अशुभ अंक: 3
  • अचूक उपाय: आज शनिवार के दिन संकटों से रक्षा के लिए हनुमान जी के मंदिर में जाकर 'बजरंग बाण' का पाठ करें. शनि देव को नीले रंग के फूल और सरसों का तेल अर्पित करें. काले कुत्ते को कुछ खाने को दें, इससे आने वाली विपत्तियां टलेंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Jun 2026 03:20 AM (IST)
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