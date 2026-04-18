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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 18 April 2026: सिंह राशि प्रीति योग से चमकेगी सामाजिक साख, पुश्तैनी संपत्ति के विवाद होंगे हल

Aaj ka Singh Rashifal 18 April 2026: सिंह राशि प्रीति योग से चमकेगी सामाजिक साख, पुश्तैनी संपत्ति के विवाद होंगे हल

Leo Horoscope 18 April 2026: सिंह राशि वालों को आज सामाजिक मान-सम्मान मिलेगा. बिजनेस में कानूनी बाधाएं दूर होंगी और पुश्तैनी संपत्ति से लाभ होगा. हल्दी वाला दूध पिएं. जानें पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 18 Apr 2026 01:58 AM (IST)
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Aaj ka Singh Rashifal 18 April 2026: शनिवार का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए मान-सम्मान और स्थिरता लेकर आ रहा है. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 02:11 तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि का आगमन होगा.

पंचांग के अनुसार, सुबह 09:43 तक अश्विनी और फिर भरणी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति से वाशि, सुनफा और प्रीति योग का निर्माण हो रहा है, जबकि चन्द्रमा आपके नौवें भाव (भाग्य भाव) में गोचर करेंगे. यह स्थिति आपकी सामाजिक पहचान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी. राहुकाल सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा, इस समय को छोड़कर अन्य शुभ मुहूर्त में कार्य करना लाभकारी होगा.

 बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन जटिलताओं को सुलझाने वाला है. मार्केट में आ रही कानूनी अड़चनों को आप अपनी लीगल टीम की मदद से हल कर लेंगे, जिससे कस्टम क्लीयरेंस और शिपिंग में कोई देरी नहीं होगी. पुश्तैनी संपत्तियों के दस्तावेजों में सुधार करने के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है; इससे भविष्य की बड़ी कानूनी बाधाएं आज ही समाप्त हो जाएंगी. आर्थिक निवेश के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 और दोपहर 02:30 से 03:30 का समय उत्तम है.

 करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अनुशासन की मिसाल पेश करने का है. आपकी समयबद्धता (Punctuality) और कार्य के प्रति समर्पण की ऑफिस में प्रशंसा होगी. आप अपने प्रोफेशनल दायित्वों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच एक आदर्श संतुलन बनाने में सफल रहेंगे, जिससे मानसिक तनाव कम होगा. प्रशासनिक कार्यों से जुड़े लोगों को आज विशेष सफलता मिल सकती है.

 हेल्थ राशिफल (Health)
सेहत के मोर्चे पर दिन अच्छा रहेगा, लेकिन इसे और बेहतर बनाने के लिए सतर्कता जरूरी है. अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) को बढ़ाने के लिए रात को सोने से पहले दूध में हल्दी डालकर पीना आपके लिए संजीवनी का काम करेगा. नियमित दिनचर्या और हल्का व्यायाम आपको दिनभर ऊर्जावान बनाए रखेगा.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में सुख और संतोष का वातावरण बना रहेगा. वैवाहिक जातकों के बीच आपसी समझ और प्रेम बढ़ेगा. अविवाहितों के लिए आज का दिन विशेष है; विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं और घर में मांगलिक चर्चाएं हो सकती हैं. समाज में आपकी सक्रियता से आपके परिवार का नाम भी रोशन होगा.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)
छात्रों के लिए आज का दिन 'मास्टरी' हासिल करने का है. शनि का प्रभाव आपके अनुशासन और धैर्य को बढ़ाएगा, जिससे आप गणित या विज्ञान जैसे जटिल विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम जल्द ही देखने को मिलेगा.

 भाग्यशाली अंक और रंग
 भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)
 भाग्यशाली अंक: 5
 अशुभ अंक: 2

 आज का विशेष उपाय
 शनिवार के दिन शनि मंदिर में काले तिल और तेल का दान करें.

FAQs

1. सिंह राशि वालों के लिए आज भाग्य भाव का चन्द्रमा क्या लाभ देगा?
नौवें भाव का चन्द्रमा आपकी धार्मिक यात्राओं के योग बनाएगा और सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा करेगा.

2. पुश्तैनी संपत्ति से जुड़े काम के लिए आज का दिन क्यों खास है?
आज ग्रहों की स्थिति पुराने दस्तावेजों में सुधार और कानूनी पेचीदगियों को खत्म करने के लिए बहुत अनुकूल है, जिससे भविष्य का विवाद टलेगा.

3. सेहत को दुरुस्त रखने का सबसे सरल उपाय क्या है?
हल्दी वाले दूध का सेवन और समय पर सोने की आदत आपकी इम्यूनिटी और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए आज सबसे बेहतर है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Apr 2026 01:58 AM (IST)
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